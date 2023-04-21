在職23年員工見證公司成長　阿里巴巴奪「傑出企業僱主」大獎

人才是企業的核心資產，也是企業成功的關鍵。深明這個道理的阿里巴巴集團，一直全方位支持員工所需。在過去幾年的疫情時期，不但試行靈活辦公制度，同時在每位員工原有的有薪年假之上，增設7天陪伴假，讓員工可以更靈活安排時間陪伴自己身邊的人，包括寵物，實踐集團的價值觀之一「認真生活，快樂工作」。



企業文化凝聚人才

阿里巴巴首席人才官蔣芳指出，很多人關心阿里巴巴應該怎麼樣留住人才，蔣芳認為這不僅是阿里巴巴的問題，也是全世界公司都在關心的議題。與阿里巴巴共同走過23年的她認為，只有探索機會和建設文化才能夠把人們團結在一起，「一個就是有勇氣不斷探索新的商業機會，讓大家有空間可以發揮自己。第二個就是永遠認真的去建設我們的文化，用我們一致的文化把人留住。如果一個組織沒有靈魂，它是很難渡過一些困難時刻的。」

同樣是入職23年、員工編號98的Michelle就更有深切的體會。阿里巴巴資深區域行政經理Michelle是目前香港辦公室年資最久的員工，她認為阿里巴巴集團都是將員工放在首位，照顧員工所需。在新冠疫情期間，公司為員工提供無限量支持，例如提供在家辦公用品補貼，以及持續提供口罩、快速抗原測試、酒精消毒液等抗疫用品；在員工復工時，公司更送上打氣包，非常窩心。

她亦見證著阿里巴巴於香港辦公室的變遷和成長，由灣仔一間小型的辦公室，進展到現在銅鑼灣共6層辦公室，「23年間的變化相當大，單是工作環境已有很大分別。現在辦公室提供不少為員工減壓的休憩空間，例如增設桌球枱、遊戲機、運動單車和梳化休息區等等，亦會提供各種活動，例如按摩、中秋節和聖誕新年等節日市集，以及元宵湯丸等等，為員工減減壓、打打氣，在繁忙的工作中休憩一下。而最近香港辦公室亦增設了空氣指數監測儀，確保室內空氣質素。」

疫情期間成立特別工作小組 支援員工所需

疫情的出現改變了社會的運行模式，也為企業提供不同的營運方式，對阿里巴巴等企業也不例外。新冠疫情期間，阿里巴巴集團非常關注員工的健康和安全，當時特別成立了工作小組，確保每天了解團隊員工的安全情況，包括家人的就醫困難等，提供不同程度的支援。阿里巴巴都有專門小組跟蹤各地疫情發展，並根據疫情發展動態，盡最大努力協助員工和家人解決問題，守護大家的健康安全。

在疫情最嚴峻之際，阿里巴巴企業智能事業部緊急成立了抗疫IT保障小組，7小時內發佈了《阿里巴巴在家辦公手冊》，在遠端接入內聯網、電腦設備、遠端協同與會議、服務熱線等領域展開了一系列業務支持和保障措施。若員工或家屬確診，公司亦會寄送暖心禮包，包括口罩及快速檢測包等物資到同事家中。

阿里巴巴又試行了靈活辦公制度，允許員工每週一天時間自由選擇辦公地點，以便他們在遇到惡劣天氣、突發情況或需要兼顧家庭事務時，可自行決定在效率最高、最舒適的地方投入工作。

首增7天陪伴假關愛自己及家人

2021年12月，阿里巴巴推出「暖心計劃」，升級多項員工福利，包括互聯網公司首創的7天有薪「陪伴假」 ，以及20天有薪長期服務假，鼓勵員工多陪伴家人、甚至自己。截至去年3月底，已有超過29,000名阿里巴巴員工申請了「陪伴假」。此外，阿里巴巴還為員工購買了心理支持服務，遇到心理壓力時，員工可以尋求專業咨詢及服務解困。此外，為了感謝資深員工的奉獻，阿里巴巴特別推出長期服務假，工作滿10年的員工即可享受額外20天的全薪假期。

成就公司的是「人」

蔣芳指出，阿里巴巴的特點是比較習慣於人與人之間拉近距離，這與公司創始起源有關。阿里巴巴最初18人的創始團隊在創始過程中遇到非常多的困難，是靠集體而非個人去渡過那些難關。她說：「我們更在意人在中間發揮的價值，而不是工具。我們相信一切來源於人，也是創造於人。最終成就這家公司的是人，而不是其他。因為我們相信這個理念，所以我們選擇了與理念相匹配的文化、組織設計以及工作方式。」雖然阿里巴巴的文化與措施鼓勵團隊經常在一起，蔣芳表示考慮到疫情可能會長期存在，公司也在探索其他方法來幫助員工可以彼此更「近」。

有見及此，阿里巴巴也加強對釘釘等工作生活工具的性能開發，並研究如何在新方式下進行團建、介紹新人以及晉升考核等。除此之外，線上交流也衍生員工進行線上遊戲、線上生日會、線上運動，甚至雲上小酌等創新的方式，拉近大家的距離。

上述種種阿里巴巴集團為員工作出的支援措施，正正是獲頒香港01「傑出企業僱主」大獎的最佳實證。展望未來，阿里巴巴將持續關注員工的身心的健康，致力與員工共同追求成為一家活102年的好公司。

阿里巴巴集團於今年的三八國際婦女節為員工準備糖水，增強員工的凝聚力和歸屬感。

阿里巴巴集團的員工不時組織義工活動，包括行政部早前到惜食堂幫忙預備飯餐，透過活動回饋社會。

於農曆新年，阿里巴巴集團安排醒獅活動，員工一同慶賀新禧，享受節日氣氛。

疫情嚴重的時候，阿里巴巴集團行政部為員工張羅物資，分配口罩，希望輕減大家疫情時物資短缺的憂慮。

阿里巴巴集團行政部亦不時安排下午小聚活動，讓員工在忙碌的一天鬆一口氣，紓緩壓力。

阿里巴巴集團榮獲HK01 「傑出企業僱主」大獎，資深香港員工作為公司代表接受獎項，倍添意義。

(資料及相片由客戶提供)