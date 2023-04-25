EPiC｜創科旗艦盛事吸引全球初創　陳茂波期待見證創科突破

由香港科技園公司主辦的創科旗艦盛事─電梯募投大賽2023（Elevator Pitch Competition 2023，下稱EPiC 2023）即將舉行決賽，財政司司長陳茂波對EPiC決賽表示期待，他認為香港是通往大灣區和內地的獨特門戶，亦是充滿活力的大都會，企業可以在香港找到一切所需。



上屆電梯募投比賽的參賽者體驗經典60秒電梯募投經驗，把握1分鐘時間向投資者和評審推介創業構思。

陳茂波：香港是通往大灣區和內地的獨特門戶

EPiC 2023將於4月28日在全港最高建築物─環球貿易廣場頂層「天際100」舉行決賽。

陳茂波為科技園公司拍攝的短片中表示：「在香港，這個充滿活力的國際大都會，你可以找到培育創新理念和發展業務的一切所需。同時，香港亦是你開拓大灣區、以至內地市場的獨特門戶。」他再補充：「這裡有活躍的投資生態環境，包括私募和風險投資基金，以及卓越的首次公開招股（IPO）平台，讓你可以從世界各地籌募資金，拓展市場。我很期待看到創科界的新一輪突破，讓我們攜手『Grow Fast, Go Beyond』！」

財政司司長陳茂波認為香港是通往大灣區和內地的獨特門戶，亦是充滿活力的大都會，企業可以在香港找到一切所需。

60秒電梯募投 爭奪高達500萬美元創投基金

EPiC是由香港科技園公司舉辦的年度創科盛事，由驅動創新伙伴機構─國泰、滙豐和MTR Lab全力支持，科技園公司夥拍全球領先創新平台Plug & Play合作舉辦。參加者須在60秒的電梯旅程中，向國際投資者和商業機構推介其創新構思。今屆比賽組別分成「金融科技」和「房地產科技」兩組，比賽上月成功從618隊參賽隊伍中選出50強，他們將出戰4月28日於天際100香港觀景台舉行的決賽。

香港科技園公司於2017年舉辦第一屆EPiC，而今年已經踏入第7屆。

決賽除了會由評審從兩個組別各選出一位勝出者外，更會產生一位全場總冠軍，贏取高達九萬美元獎金。50強參賽者均有機會獲得由香港科技園創投基金所提供最高500萬美元的創投基金，以及拓展亞洲以至全球市場的支援。此外，今屆比賽亦增設「我最喜愛的募投短片」公眾投票，得票最高的隊伍會贏得1萬美元現金獎，以及由國泰贊助的20萬亞洲萬里通里數（Asia Miles）有興趣的你請即瀏覽：epic-voting.hkstp.org投下關鍵一票。

「EPiC 2023」我最喜愛的募投短片投票資料

截止日期：2023年4月28日下午1時

投票網站：epic-voting.hkstp.org

（資料及相片由客戶提供）