香港資訊及通訊科技獎正接受報名　八組冠軍爭奪「全年大獎」

由政府資訊科技總監辦公室策動的2023香港資訊及通訊科技獎，現正接受報名。今屆設有八個獎項類別的大獎及比賽最高榮譽「全年大獎」，大會歡迎於香港研發資訊及通訊科技產品和解決方案參與競逐。



2022年香港資訊及通訊科技獎在疫情下舉行。（大會提供圖片）

八個獎項由本地業界組織及專業團體籌辦，包括有：

1.香港數碼娛樂協會的「數碼娛樂獎」；



2.香港銀行學會的「金融科技獎」；



3.香港無線科技商會的「資訊科技初創企業獎」；



4.香港電腦學會的「商業方案獎」；



5.香港資訊科技商會的「智慧生活獎」；



6.香港貨品編碼協會的「智慧出行獎」；



7.香港社會服務聯會的「香港社會服務聯會」；



8.香港新興科技教育協會的「學生創新獎」。



留意截止報名日期分兩日

報名本月20日（上周四）開始，首七個獎項6月28日截止報名；「學生創新獎」的報名則延至7月5日。大會表示，每個獎項類別均設有一個大獎，並由最終評審委員從八個大獎中選出全年大獎。

香港資訊及通訊科技獎自2006年起設立，本地資訊科技界一年一度的盛事，旨在表揚及推廣優秀的資訊及通訊科技發明和應用，以鼓勵香港業界精英和企業不斷追求創新和卓越，開發迎合各行各業營運需要的嶄新應用方案，以創新及科技造福社會，共同推動香港創科及智慧城市的發展。

大會指該獎在業界、學術界及政府攜手推動下，在資訊科技業界一直受到高度重視，得獎者也更有機會獲提名代表香港參與其他區域及國際比賽；獎項除給予得獎者鼓勵和肯定外，亦有助其產品打進國內外市場 。