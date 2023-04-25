EPiC|初創盛事吸引全球參加 孫東：致力打造香港成為國際創科中心

香港年度國際性創科旗艦活動─電梯募投大賽（Elevator Pitch Competition，下稱EPiC 2023），今年吸引了超過600名來自55個經濟體的初創企業參賽。創新科技及工業局局長孫東表示，歡迎世界各地的朋友親身體驗香港創科生態的活力，並指出，特區政府正全力推進香港的創科發展，致力打造香港成為國際創新科技中心。



電梯募投比賽的參賽者會以60秒時間向投資者和評審推介創業構思，爭奪獎金和高達500萬美元的創投基金。

孫東：香港創科機遇無限

創新科技及工業局局長孫東在為科技園公司拍攝的短片中表示，對今年EPiC感到熱切期待。他說：「香港的創科機遇無限。我們具備雄厚的科研實力、蓬勃的創科生態，和『背靠祖國、聯通世界』的獨特優勢。特區政府正全力推進香港的創科發展，致力打造香港成為國際創新科技中心。我們歡迎世界各地的朋友親身體驗香港創科生態的活力。」

創新科技及工業局局長孫東指出，特區政府正全力推進香港的創科發展，致力打造香港成為國際創新科技中心。

逾600初創企業參賽 來自55個經濟體

EPiC 2023由科技園公司夥拍全球領先創新平台Plug & Play合作舉辦，驅動創新伙伴機構—國泰、滙豐和MTR Lab全力支持。相關比賽分成「金融科技」和「房地產科技」兩組，上月成功選出50強。在4月28日決賽日，來自世界各地的入圍初創隊伍將聚首香港最高的環球貿易廣場天際100，在60秒的電梯旅程中進行募投，向投資者和商業機構推介其創新構思，爭奪冠軍殊榮及高達九萬美元獎金。另外，50強參賽者均有機會獲得由香港科技園創投基金所提供最高500萬美元的創投基金，以及拓展亞洲以至全球市場的支援。

在4月28日，來自世界各地的初創隊伍將聚首香港最高的環球貿易廣場天際100舉行EPiC 決賽。圖為上屆因為疫情關係，海外隊伍以線上形式參賽。

今屆比賽亦增設「我最喜愛的募投短片」公眾投票，得票最高的隊伍會贏得1萬美元現金獎，及由國泰贊助的20萬亞洲萬里通里數（Asia Miles）。有興趣的你請即瀏覽：epic-voting.hkstp.org投下關鍵一票。

「EPiC 2023」我最喜愛的募投短片投票資料

截止日期：2023年4月28日下午1時

投票網站：epic-voting.hkstp.org

（資料及相片由客戶提供）