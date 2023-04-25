國際無人機比賽獲獎 東區張振興融合人文與宗教 創新科技惠澤社群

近年學界著眼於STEM的發展與應用，希望培育學生成為社會的科技人才。位於港島東區的天主教喇沙會張振興伉儷書院，早前派出兩位學生遠赴美國參加無人機公開賽（U.S. OPEN - CREATE Drones National Championship 2023），賽後共奪得兩個獎項，成績驕人。翻查該校資料，原來發展STEM已非朝夕之事，早在2015/16學年，學校已著手推動STEM教學，期望學生「動手做」，以創新點子惠及社會，成為如學校願景提及的一個正直不阿，且能貢獻社會的善人。



國際無人機比賽獲兩獎 肯定學校STEM教育的發展成效

去年底（2022年12月中旬），該校兩位學生參加由香港青少年機械人學會舉辦的「美國無人機公開資格賽（香港賽區）」，奪得團隊冠軍，獲得代表香港參加三至四月於美國舉行的國際大型無人機比賽（U.S. OPEN - CREATE Drones National Championship 2023）的比賽資格。該校的舊生會知悉喜訊後，自發籌款，為兩位赴賽學生籌募美國之旅的經費，希望以師兄師姐身份，支持學弟獲得這次開闊眼界的機會。終於在學校和舊生會的支持下，學生能順利地赴美應賽。

該校的舊生會知悉喜訊後，自發籌款，為兩位赴賽學生籌募美國之旅的經費。(右1：黃世堯校長，上右2：學生李文碩，下右2：學生梁偉恒，左1：呂岑洋老師)

旅程期間，該校不忘每日發佈學生在當地的生活動態和比賽的直播片段，讓該校其他學生、家長以至公眾均能從中了解最新賽況及學生的見聞感受。經過連日的比賽，該校成功在賽事中獲得 “Engineer Award” (見註1)及 “Tournament Champion” (見註2)。

經過連日的比賽，該校兩位學生(左：梁偉恒; 右：李文碩) 成功在賽事中獲得 “Engineer Award” (見註1)及 “Tournament Champion” (見註2)。

（註1. “Engineer Award” ：根據參賽組別擬寫的工程日誌、面試演說、參賽機件與賽事的設計配合度而綜合評分；註2. “Tournament Champion” ：根據賽事組別的綜合得分評定）

這趟越洋之旅，對兩位學生而言，新奇又夢幻。就讀該校4A班的李文碩同學指在香港和美國的比賽中獲得了很多寶貴的經驗。「比賽前會規劃自己的時間表，抽出時間訓練以提升操控技能和感覺，希望可以爭奪好成績。」同樣來自4A班的梁偉恒同學亦表示比賽讓他有了自主學習的機會，能夠思考解決困難的方法，例如如何組裝陸地無人機，進行修正，最後做出製成品。

由於是次比賽是國際公開賽事，賽場不同國籍的選手雲集，對學生而言亦是一場心理戰，梁偉恒直言「比賽當時我非常緊張，一度影響我的表現，然而也因為這次比賽的經驗，我學會了自我調節及處理壓力，讓自己繼續應付當前挑戰，盡力發揮。」李文碩稱，「（比賽）提升我的社交能力，讓我有機會與當地的學生交流及學習。」

獲獎背後，同時體現學生、校方、家長、舊生之間的多方支持。李文碩特別感謝校方支持：「今次獲獎，我要感謝學校提供了讓我發展潛能的機會，提升解難和應變能力。」梁偉恒聞言也笑說：「希望未來可以參加更多類似的比賽。」

離港當天，該校張副校長到機場為兩位參賽學生打氣送行。赴美之旅由舊生、現為學校職員的陳皓男同行，體現該校濃厚的「振興情誼」。(左起：張小清副校長、李文碩、梁偉恒、陳皓男)

為STEM教育加上「A」和「R」 加強人文教育 傳遞基督愛人的精神

回溯該校STEM的發展，自2015/16學年開始，該校便安排對STEM有興趣的學生參加不同的工作坊及比賽，例如編寫程式、黑線巡線車、組裝航拍機及創客課程，藉此培養學生創意、協作和解難能力。在2018/19學年，該校多位STEM教育組老師共同著手發展新課程——「設計思維與科技科」，讓中一至中二級學生透過「動手做」，學習編程無人機、人工智能、3D打印技術、機械臂及設計手機應用程式等，銳意將學習延伸到STEM相關的知識及技能，裝備學生的「21世紀能力」，並培育正面的價值觀。

學生學習機械臂原理，思考如何應用在日常生活中。

老師啟發學生的科研精神，培養對相關知識的興趣。

STEM原指”Science”(科學)、”Technology”(科技)、”Engineering”(工程)及”Mathematics”(數學)，然而張振興伉儷書院在已發展的STEM基礎上加入代表人文教育(Arts)的”A”，以及宗教(Religion)的”R”，使之成為”STREAM”，目的是希望學生具備人文意識，發揮創意之餘，也傚法耶穌基督「為最小的弟兄服務」的精神。

近年，該校積極鼓勵學生體察社會需要，以”STREAM”為旨，服務弱小。包括連續兩年安排中一全級學生參加由「歷耆者」舉辦的長者體驗活動，藉親身體驗，了解長者日常生活中真實面對的難題，從而構思點子對症下藥，藉此培育學生時刻關心他人需要，建立同理心。此外，中一級設計思維與科技科老師亦教授學生設計口罩扣，送贈長者，舒緩長者長期戴口罩所引致耳背腫痛的問題。本學年(2022/23)，該校亦派出三位學生參加由香港生產力局舉辦的「大灣區聯校創新發明大賽」。學生以長者家居安全為出發點，自主搜集資料，最後成功研發出「智能求救平安鐘」，並在比賽中獲得優異獎。

學校安排全級中一學生參加長者體驗工作坊，讓學生親身體驗長者在日常面對的困難及構思點子幫助長者。

該校三位學生參加由香港生產力局舉辦的「大灣區聯校創新發明大賽」，以長者家居安全為出發點，研發出「智能求救平安鐘」，獲優異獎。

裝備多元能力 使學生有信心立足社會 迎接新時代挑戰

該校設計思維與科技科科主任傅金添老師認為，學校善用資源發展STEM教育，提供了許多機會讓學生學習STEM相關的知識及技能，有助學生發掘個人潛能。另外，學生透過參加不同類型比賽，例如無人機比賽和發明比賽，可以培養他們的解難能力，有助迎接未來社會的挑戰。

學生在VTC 「STEM挑戰盃2022」比賽中，獲卓越表現大獎。

黃世堯校長認為，學生利用具學校特色的”STREAM”回饋社會，是「學習連繫現實需要」的體現。

何泰安副校長強調，青少年各有不同的潛能，屬天主給予的「塔冷通」，而教師的角色是發掘和發展，讓學生有發揮的機會。黃世堯校長認為，學生利用具學校特色的”STREAM”回饋社會，是「學習連繫現實需要」的體現，如學校的使命與願景一樣，須讓青少年學會學習，有充足的空間發展潛能，表現自己，才能為有需要的人服務，為人類建設更美好的未來。

（資料及相片由客戶提供）