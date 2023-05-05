香港都會大學學生「服務學習」 關愛視聽障及SEN社群

作為大學生，學業固然重要，但成績以外，學習如何關愛別人、回饋社會，亦是成長中重要的必修課。三位不同學科背景的香港都會大學學生，在不同領域積極籌備、參與社會服務，帶著一份同理心，以行動關愛社會上不同的弱勢社群，包括視障人士、聾人、SEN學童及其家長。走入他們的圈子，了解他們的需求並給予支援，三人坦言最大的滿足感在於看到參加者快樂地參與活動，而在過程中所建立的友誼，互相交流、彼此信任、感染對方的過程，更是無價的成果。

攝影：歐嘉樂



由零開始學做領跑員 輔助視障人士做運動 被一個個堅毅故事感動

看不到，不等於做不到。主修護理系的王嘉琪（Carol）參與「瞳‧理‧行—視障人士運動支援服務」計劃成為「光明導師」，與視障或全失明人士一起做運動，並從旁提供適當支援。參加之前，Carol從未與視障人士接觸，幸獲計劃提供的一系列訓練支援，預先「做足功課」：「視障人士需要我們透過口述影像，以了解周遭環境。當來到一個新環境、什麼都看不到，其實好缺乏安全感。所以我們要多練習，盡量仔細地形容身邊事物，讓他們能（在腦海中）拼湊出身處環境的畫面。」除此之外，也要學懂領路法、時鐘定位法等，以便準確指出方向，或提醒視障人士留意身邊的情況，好考眼力及溝通技巧。Carol亦表示，除了技巧要練，心態也要學習，本著一份同理心助人：「我們必須了解他們的需求，而非以同情、憐憫的口吻幫助他們，我們彼此是平等的。以朋友的方式互助，才不會令他們覺得被過度關心。」而在訓練期間，Carol更試過蒙著眼上洗手間、帶白杖外出等，希望透過體會視障人士的處境，更切身處地提供支援。

Carol指護士出路廣泛，就讀期間期望透過各種活動了解不同群體的需要，將來投身護理行業便能更貼心地幫助他人。

藉著學生事務處舉辦的一系列活動走入視障人士的圈子，Carol至今曾帶領他們進行雙人瑜伽、擲飛鏢等運動，更試過擔任領跑員，帶領他們圍著香港都會大學「環校跑」。Carol坦言被視障朋友的鬥心和堅毅所感染，其中一些人歷經視障至全失明的人生低谷，卻仍不放棄，堅持發展興趣，展現過人才能的生命故事，更令Carol備受鼓舞：「他們帶給我好多得著，那種克服困難，不屈不撓的精神好強，很值得學習。我輔助的視障朋友叫Inti，她參加過各大馬拉松項目。記得起初參加都大『環校跑』時我十分緊張，反而是Inti給我信心，對我全然信任，使我能更放膽（實踐訓練所學），更投入地與她一起跑。她就像導師般，一步步教導我，讓我協助其他視障人士時能表現得更好。」

藉著數次體育活動，Carol對於視障人士稱她為朋友，覺得十分感動。

學業以外 盼助SEN學童脫下標籤 紓緩緊繃的家庭關係

獲選為「第三十一屆傑出專上學生服務獎」20位得主之一，酒店及可持續旅遊管理系學生徐誠亨（Ryan）曾於社企工作，一直熱心參與社會服務，最希望能幫助更多弱勢社群，為他們送上關愛和快樂。如是者，Ryan聯同其他大專院校的學生一同籌辦社會服務計劃「學習齊『家Fun』」，舉行一系列活動，先設立讓家長了解特殊學習需要（SEN）的講座，如剖析其行為模式、了解背後的原因等等；再藉著瑜伽及盆景工作坊，造就親子溝通、相處的機會，讓家長和小朋友一邊發揮創意，一邊透過溝通了解彼此的想法。Ryan發現SEN學童的表達能力雖然比一般人遜色，但於藝術創作上往往敢於突破框框，激發意想不到的創意點子：「有時SEN學童像是一個形象較負面的標籤，外人會覺得他們好頑皮、什麼也做不了，要家長花長時間陪伴。久而久之，部分家長或會覺得自己的子女次人一等，加上溝通上吃力，便會用較嚴苛、消極的說話指責小朋友。」而正因家長認為自己的子女能力較弱，傾向過份保護，令SEN小朋友的成長及發揮空間更小。

Ryan認為SEN小朋友並非如一般人既定印象般軟弱和難以控制，反而好奇心旺盛，更勇於接觸及嘗試新事物。

Ryan希望透過工作坊，打破溝通障礙造成的隔閡，加強親子合作、修補關係。Ryan指家長不但能從中留意到子女的技能，更能學習以正面的態度，為子女給予肯定，令他很有成功感。「看到他們的親子關係改善，那份滿足感好深刻。我留意到他們願意互相配合，做到雙人瑜伽較困難的動作，而家長也學會放手讓小朋友自由創作盆景。有家長更跟我分享：『原來我的子女也不比別人差，我也會為他感到自豪。』」這段深刻的助人經歷，令Ryan決意繼續走入更多不同弱勢社群之中，並運用自身技能，以不同的義務工作形式幫助更多人，「社會上有好多人需要幫助，我常常問自己，我能如何幫助他們？縱然個人能力有限，亦希望能將自己的能力及知識應用於社會之上，這個社會上至少有一個學生，願意真正走入他們的世界，了解他們的背景和故事。」

Ryan指藉著盆景工作坊，讓SEN小朋友發揮才能，更為家長解開心結，從中掌握相處技巧，改善親子關係。

加入聾人社企 籌辦專為聾人而設的多元活動 提升聾人家庭的生活質素

現代企業機構愈來愈着重社會企業責任，就讀專業會計榮譽工商管理系的莊令晞（Natalie）為了解如何履行這種責任，服務社會，主動走出安舒區，服務聾人群體。Natalie直言大眾或因聾人肢體動作大，便覺得他們「好惡、好得人驚」，加上手語應用在香港並不普遍，往往增加聾人與其他人溝通的難度，同時因缺乏了解，容易產生誤解：「原來他們喜歡被稱為『聾人』而非『聽障人士』，也是親身接觸對方才得知。」

Natalie早前透過大學的實習計劃，到社企「龍耳社會有限公司」實習，期望了解聾人的生活，並學習跟他們相處。Natalie表示：「大部分學校、電視節目、新聞都沒有手語翻譯，聾人能接收資訊的渠道很少，加上並非每個聾人都識字，要靠我們傳達一些時事新聞或政府政策消息等，提醒他們留意。而我發現除了生活、學習上的困難，社會上亦缺乏為聾人而設的娛樂，更遑論家庭活動、旅遊等。」正因教育、學習、溝通上困難重重，聾人就業就更困難。

在社企實習工作，令Natalie了解到原來聾人較抗拒被稱為聽障人士，反而覺得「聾人」才是較尊重的稱呼，令她十分意外。

在社企實習期間，Natalie負責定期與聾人舉辦研討會，了解他們的需要。除此之外，她更參與組隊為聾人籌辦月餅班、密室逃脫遊戲、免費麵包派發等活動，「看著他們由心而發的笑容，玩得開心，更說希望有更多這類型活動，我覺得好有成功感。除了更了解聾人的需要，實習工作亦令我明白做義工可以好多元化、好好玩。想不到我也能自己開辦一個月餅班，還能夠跑勻全個石峽尾區的麵包店，親手收集麵包、包裝再派發，雖然跑到『身水身汗』。但看到對方反應熱烈，收到後好開心，就覺得好滿足。」於實習期間，Natalie更多走一步，主動參加手語班，學習簡單手語與聾人溝通，「基本早、午、晚安，自我介紹、食物及交通工具都有學。其實挺難記的，但頗有趣，也覺得很有型。」憑著這份助人之心，Natalie於「花旗集團—社聯大學生社責實踐計劃2022」中獲頒「卓越大獎」，她直言得獎屬一份肯定，亦是她繼續做義工的推動力，「這個獎時刻提醒我，不論現在抑或未來畢業後，都要保持細心，要肩負多一份社會責任，關懷身邊不同的人。」

Natalie曾為聾人籌備月餅班、設計密室逃脫遊戲等，為他們提供更多元化的娛樂活動，不少參加者均大讚開心又好玩。

（部分相片由被訪者提供）