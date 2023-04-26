邱德根女兒疑破產後仍居獨立屋花園　邱美琪稱只是養狗　官押後判

已故亞洲電視董事局主席邱德根的女兒邱美琪，3年前被頒破產。她原本透過公司持有的清水灣兩幅地皮，以及地皮上的獨立屋，在破產後則由受托人接管。惟邱美琪被指仍居於屋外的花園，並飼養多隻狗隻，受托人申請臨時禁制令，禁止任何人把花園作住宅用途、興建任何建築物，以及把它交還予受托人。法官今(26日)聽取陳詞後，表示將於3個月內以書面頒佈裁定。



切斷電源即買柴油發電機

原告為Marspan Limited，被告為邱美琪、佔用涉案花園的人士和Tan Wai Kee。

被告邱美，其父凚是已故商人邱德根(前，中)，他曾是亞視董事局主席，與一眾亞視藝人，包括鮑起靜、黎燕珊等關係要好。(Tung Star)

原告指邱美琪於2022年7月被逐出獨立屋後，但仍和他人繼續佔用花園，甚至作居住用途。此外，該花園其後被斷電，但邱購入柴油發電機，向花園供電。

原告人要求交還花園

原告要求法庭頒令花園只可用作私人花園、貯物室及廚房的用途，不得興建任何建築物，佔用人需把花園交還予原告。

邱稱獲授權使用花園

被告回應指， Tan Wai Kee仍是原告部份股份的實益擁有人，並授權邱美琪代爲使用花園，因此邱有權進入，又稱沒有證據指邱居於花園。被告不反對花園只可作私人花園等用途，但指狗隻已在花園生活多年，如把花園交回原告，不能確保原告能否照顧好狗隻。

案件編號：HCMP 968/2022