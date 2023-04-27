EPiC 2023｜亞洲為世界投資者焦點　查毅超冀參賽者把握創科機遇

香港一直以來培育不少具潛力的初創企業，而由香港科技園公司舉辦的「電梯募投比賽」（EPiC 2023）更是國際性的大型創科旗艦盛事，讓初創公司可將業務版圖拓展至更遠。香港科技園公司主席查毅超寄語參賽者把握香港創科的黃金機遇，打開潛力深厚的內地市場，立足亞洲以至全世界。



電梯募投比賽的參賽者會以60秒時間向投資者和評審推介創業構思，爭奪獎金和高達500萬美元的創投基金。

亞洲驅動全球經濟增長 市場貿易額以數倍上升

EPiC 2023吸引了超過600名來自55個國家的初創企業參賽。查毅超表示：「亞洲是驅動全球經濟增長的主要引擎，市場的貿易額在未來十年將以數倍上升，達到數十萬億美元，令亞洲成為世界各地企業，投資者的焦點所在。而大灣區處於亞洲重要位置，一年的經濟總量已超過 13 萬億元人民幣，各城市優勢互補，造就更龐大的創科機遇。」

查毅超指出，香港已發展成國際創新科技中心，在亞洲和大灣區擔當舉足輕重的角色，是來自世界各地創科團隊實現夢想好地方。「我深信只要有創意，就能通過香港，打開潛力深厚的內地市場，立足亞洲以至全世界。」

香港科技園公司主席查毅超博士

50 強參賽者 爭奪最高500萬美元創投基金

EPiC 2023賽事分成「金融科技」和「房地產科技」兩組，其中，來自13個經濟體的50隊初創隊伍脫穎而出，他們將在4月28日（星期五）聚首香港最高的環球貿易廣場天際100進行決賽，爭奪冠軍殊榮及高達九萬美元獎金。另外，50強參賽者均有機會獲得由香港科技園創投基金所提供最高500萬美元的創投基金，以及拓展亞洲以至全球市場的支援。

EPiC 2023由驅動創新伙伴機構——國泰（Cathay）、滙豐（HSBC）和MTR Lab全力支持。比賽將提供現場直播，詳情如下：

EPiC 2023 總決賽的直播：epic.hkstp.org

日期：2023 年 4 月 28 日（星期五）

時間：下午 4 時（香港時間）

（資料及相片由客戶提供）