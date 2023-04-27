呂世瑜作港獨言論囚5年　質疑國安法下是否屬強制　准上訴至終院

理大生呂世瑜去年承認《港區國安法》下煽動他人分裂國家罪，區院法官原判囚3年8個月，惟因控方指出案件屬於「情節嚴重」類別，最低刑期應為5年。呂被改判5 年，失去認罪的三分之一減刑，他不服刑期提出上訴但被駁回，再申請上訴至終審法院。上訴庭今（27日）頒下判辭指，是次申請為首宗針對國安法條文判刑制度的上訴案件，相關法律議題具重大及廣泛重要性，應交予終院釐清，批出上訴至終院的證明書。但呂仍需向終院上訴委員會申請上訴許可。

上訴人呂世瑜(25歲)，承認於2020年6月30日至9月24日，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為。

上訴庭在判辭指，就兩項法律爭議批出證明書，分別為：

1）如何詮釋《國安法》第21條，就罪行屬情節嚴重的判刑條文，即「情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑」，尤其是「五年以上有期徒刑」是否屬強制性。

2）如何詮釋《國安法》第33條中有關條文，以及在條文中所例的三個減刑條件是否都已「盡列無遺」，即若三個條件均無法達致時，《國安法》第21條中所指的情節嚴重，是否不可減至5年以下的刑期，還是可以因其他求情因素，而作出減刑。

案件編號：CACC61/2022

警方到疑犯單位搜查時亦檢獲其他物品。(詳看下圖)