EPiC 2023｜50初創爭500萬美元基金　黃克強：最優秀初創匯聚香港

「電梯募投比賽」（Elevator Pitch Competition 2023，下稱EPiC）決賽將在本周五（4月28日）舉行，這個年度國際性創科旗艦比賽今年吸引了來自英國、美國、新加坡、泰國等55個經濟體、618支初創隊伍報名。



電梯募投比賽的參賽者會以60秒時間向投資者和評審推介創業構思，爭奪獎金和高達500萬美元的創投基金。

香港科技園公司行政總裁黃克強歡迎來自世界各地的優秀團隊晉身EPiC決賽，他表示：「今年我們夥拍全球領先創新平台Plug & Play合作舉辦EPiC，將最優秀的初創隊伍匯聚香港，令EPiC規模更為盛大。在逾600個參賽團隊中，只有50家初創企業可入圍爭奪由香港科技園創投基金所提供、高達500萬美元的創投基金。他們亦會得到科技園公司的全方位支持，加速業務發展，並有機會成為科學園的一分子。」

科技園全方位支持初創發展

來自14個經濟體的50隊初創隊伍在今年的EPiC成功晉身準決賽，他們4月28日會在環球貿易廣場天際100，在短短60秒內，向由投資者和商業機構組成的評審團推銷他們的構思。冠軍隊伍可獲高達九萬美元獎金，而入圍準決賽的50支初創隊伍，亦有機會獲得由香港科技園創投基金所提供的500萬美元的創投基金和拓展市場的支援。

EPiC 2023由科技園公司夥拍全球領先創新平台Plug & Play合作舉辦，驅動創新伙伴機構— 國泰、滙豐和MTR Lab全力支持。

比賽將提供現場直播，詳情如下：

日期：2023 年 4 月 28 日（星期五） 時間：下午 4 時（香港時間）

EPiC 2023 總決賽的直播：epic.hkstp.org

（資料及相片由客戶提供）