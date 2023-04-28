小紅書香港旅遊攻略｜中港城成體檢、銀行服務爆紅熱點

早前因為小紅書推介，而在內地爆紅的中港城中銀分行，因分行服務周到，加上香港保險的息率相對較高，成了不少內地旅客到訪的「聖地」之一。除此之外，位於中港城辦公大樓的體檢服務更是小紅書新崛起的人氣選擇，加上中國客運碼頭、跨境巴士總站及鄰近高鐵的地理優勢，將成為黃金周國內旅客抵港的要塞。



五一假期 預測內地旅客對體檢、金融服務激增

隨著五一勞動節假期即將到來，不少內地旅遊平台的數據顯示，今年五一旅遊市場復甦趨勢明顯，加上高鐵來港快捷方便及中港兩地船務航班陸續復航 ，相信到訪本港的內地旅行將會激增。而近年內地旅客除了購物外，對於體檢、銀行服務需求大增。

由於香港的醫務中心設備齊全，加上一站式的檢查服務，在不用耽誤行程下就可以輕鬆完成體檢。另外，不少大灣區居民都會來港開戶，主因香港的銀行提供的投資選擇款式較多，加上投資服務相比內地有更高的回報，儲蓄保險成了吸引旅客的一大因素。

位於中港城2樓的中國銀行分行，因有內地旅客於小紅書分享購買儲蓄保險及開戶，受到周到的服務因此爆紅。

小紅書香港旅遊攻略 必到訪開戶投保、快捷體檢、餐飲娛樂

翻查「小紅書」的旅遊攻略，內地網民除了介紹中國銀行中港城分行外，位於辦公大樓的全仁醫務中心的體檢套餐、疫苗注射等話題亦引起不少人討論。

內地網民整合的攻略豐富，介紹全仁醫務中心的體檢體驗，只需在官網上搜尋並下單想要體檢的項目或套餐，就會有工作人員預約體檢時間和地點，當中疫苗接種服務、癌症、心血管檢查磁力共振最受內地旅客歡迎。

來自深圳的陳小姐與家人乘跨境巴士來港旅遊，表示受小紅書推介，特意前來中港城中國銀行分行開戶，並預約了辦公大樓的體檢服務，順道到合味道紀念館香港遊玩體驗，稍後時間亦會到商場印度餐廳用膳。陳小姐補充她是在小紅書看到網民的推介，特意安排前來中港城進行一站式服務及娛樂。

「小紅書」的旅遊攻略中，內地網民整合好中港城的體檢、銀行服務及打卡行程，一目了然。

助計劃內地旅客目標性旅程

成大批內地網民讚好及留言的重要原因，是中港城位於尖沙咀中心位置，鄰近高鐵站，有利為內地旅行打造目標性旅程，讓旅客直接處理銀行、體檢的需要，即使是即日來回的旅客都能夠照顧得到。

內地網民指於全仁醫務中心進行體檢快捷，只需出發前於官網下單並預約時間，到港即可進行體檢，而且事後亦可選擇電話聽取檢查結果，對行程緊密的內地旅客非常方便。

中港城除了體檢、銀行服務外，亦有不少打卡位置及餐廳推介。

「小紅書」上亦分享了由內地不同地方前往中港城的交通方法。

網民前往中港城體檢前可先於「小紅書」了解更多事前的準備及預約詳情。

(資料及相片由Zebra Digital提供)