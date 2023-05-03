挪亞方舟「2023奪蛋奇兵」為弱勢社群送暖　宣揚共融精神

雖然香港疫情已經減退，社會亦邁向復常，但過去幾年殘疾及弱勢社群因身體行動不便及經濟狀況，加上長期留家抗疫，缺乏社交及外出活動的機會，令身心承受不少壓力。香港挪亞方舟早前聯同香港基督少年軍臻訓中心、方舟生命教育館及Rainbow Foundation，合辦疫後首個復活節慈善公益活動「2023奪蛋奇兵」，目的是希望為殘疾及弱勢社群打氣，提升正能量，並促進社會共融。



是次復活節慈善公益活動「2023奪蛋奇兵」，大會邀請來自多間非牟利機構 -希望枝子、匡智會、香港耀能協會東九龍家長資源中心、龍耳及救世軍地區支援中心（沙田南）的殘疾人士及其家人與照顧者，以及少數族裔家庭等弱勢社群等，近500位人士參與，場面墟冚。

各界支持 為弱勢社群送暖

「2023奪蛋奇兵」以復活節為主題，集合定向任務、互動工作坊及表演節目等於一身，過程鼓勵一眾參與者發揮團隊合作精神，同時促進大家互相尊重及關愛。於開幕禮上，並邀請各機構的嘉賓代表進行「敲蛋儀式」，寓意新生命誕生，同時象徵社會走在復常路上，破殼而出的「重生」，用滿滿的正能量來鼓勵大眾。

活動獲得多間企業、中學及大專院校贊助及支持，當中近120位企業員工及學生化身義工，身體力行服務社群。大會透過活動讓參與者感受節日氛圍，共享親子時光外，同時冀盼藉此向社會大眾宣揚傷健平等及社會共融的正面訊息，為弱勢群眾送上祝福及關懷。

活動邀請近500位人士參與，包括殘疾人士及其家人與照顧者、少數族裔家庭等弱勢社群、嘉賓代表，以及企業和學生義工。

活動以復活節為主題，集合定向任務、互動工作坊及表演節目等形式，鼓勵一眾參加者發揮團隊合作精神，促進友愛共融。

從遊樂中學習互助共融

定向任務過程中，參加者組隊於馬灣多個地標中穿梭，包括：東灣沙灘、挪亞方舟主題公園、挪亞有機農莊及馬灣大自然公園等，並於限時之內合力挑戰各項指定任務。其中最具標誌性的任務「尋蛋奇兵」，參加者需要發掘出埋藏在東灣沙灘為數不少的彩色復活蛋，過程有趣；而在挪亞有機農莊舉行的「環保小先鋒」，則讓大家在遊戲中認識廢物分類回收；亦有「比手畫腳」的環節，由殘疾及少數族裔參加者運用各種身體語言及表達方式，讓隊友猜中題目的內容，促進相互了解及溝通。

在馬灣東灣沙灘進行的標誌性任務「尋蛋奇兵」，讓親子參加者一起掘出埋藏在沙灘的彩色復活蛋，共享天倫樂。

參加者在沙灘上進行「彈彈波」遊戲，發揮運動細胞，並可藉此提升手腳協調力。

參加者在主題公園門前共同完成「心心相印」任務，留下温馨回憶。

參加者在完成任務後，更獲贈由多間贊助機構送出的精美紀念奬品，及參加抽獎環節。活動除了可讓大眾探索馬灣不同風光，感受復活節的氣氛之外，更實踐了環保、社會及管治（ESG）精神，鼓勵各界互相尊重及接納，建立無障礙的共融社會。

參加者在完成各式任務後，更可獲贈由贊助機構送出的精美紀念奬品，並參加大抽獎。

由新鴻基地產興建的香港挪亞方舟，一直積極宣揚愛與和諧及關懷社群，透過不同的合作，發展成為回饋社會的平台。由開幕至今，一共招待了約754萬人次遊客。至今已經聯同近1,700間教育及社福機構，舉辦了超過10,500個生命教育及公益活動，惠澤逾74萬弱勢人士，當中一半為兒童及青少年，一半為傷殘及長期病患人士、基層家庭、獨居長者等等，積極關懷各界，回饋社會。

（資料與相片由客戶提供）