開心香港｜會展美食市集人流旺 地道美食受歡迎 9元蛋撻大排長龍

「開心香港」首個美食展周六(28日)在灣仔會議展覽中心開幕，場內逾100個攤檔，以環球、華夏和香港地道美食為主題。《香港01》記者下午在現場所見，現場人山人海，大會需要實施人流管制，進場前已經排長龍。會場內不乏本地特色美食，包括魚蛋、蛋撻以及絲襪奶茶，頗有「掃街」的感覺；當中亦有攤檔主打環球美食，德國鹹豬手和炸洋葱圈同樣大受歡迎。



首日美食市集，下午仍然人流暢旺。 馬楚烽攝

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民政事務總署表示，周六（29日）會展即場提供的免費門票已經派發完畢。《香港01》記者下午於現場所見，由於憑票入場，人流亦主要以本港市民為主，鮮見旅客蹤影。

美食展以環球、華夏及地道美食為主題，場內超過100個攤檔供應熟食和零食乾貨等。但當中仍以本地美食最受歡迎。場內有攤檔出售9元一個蛋撻，較坊間一般餅店價錢略高，但現場所見亦不乏捧場客，付款亦需排長龍。

現場亦有港式菠蘿包、雞蛋仔、樽仔奶茶等本地美食。當中又以沙嗲牛肉熱狗最具特色。

環球美食方面，主打德國脆皮豬手的攤檔亦頗受歡迎，但攤檔出售如臉龐般大的洋蔥圈，亦廣受顧客喜愛。

經常說就算吃得多飽，總有一個胃可以留給甜品。有攤檔就推出杯裝糖水，供市民即場插上飲管當成飲品。