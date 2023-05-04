南區關愛隊　用心為社區　17隊關愛小隊經已正式起動！

2022年施政報告宣佈在18區成立「地區服務及關愛隊伍」（關愛隊），旨在凝聚社區資源和力量，支援政府地區工作和加強地區網絡。南區關愛隊於四月三十日舉行誓師典禮，17隊關愛隊正式起動！



南區各界關愛及發展基金正式成立，主禮嘉賓與各熱心社會關愛社群的人士及團體機構首長合照。

政務司司長陳國基在誓師典禮上表示，關愛隊擔任政府和市民之間的橋樑，除了推展各項關愛活動、協助處理突發和緊急事故外，另一項重要功能，是培養居民的公民意識和民族自豪感，因此司長特別鼓勵青年參與義務工作，以實際行動回應國家主席習近平寄語特區政府切實排解民生憂難的囑咐。

南區關愛隊到小區為居民提供關愛隊服務資訊。

南區關愛隊到小區為居民提供關愛隊服務資訊。

民政幫到你

民政及青年事務局（民青局）局長麥美娟亦藉此機會，號召區內有心之士，運用社會資源，為市民服務。她為大家介紹民青局及民政事務總署的工作理念——「民政幫到你」。「民政幫到你」是新時代、新征程下，民青局處理民政相關工作的理念、作風和態度。民青團隊會繼續秉持「民政幫到你」精神，做到「民有所盼，政有所為」，希望南區關愛隊秉承關愛精神，群策群力為居民排難解憂。

結合力量 發揮關愛精神

南區17隊關愛隊由15個團體承辦，包括婦女組織、漁民團體、青年組織等，這些團體多年來深耕南區，有豐富的地區工作經驗和網絡，可以動員超過500位義工提供服務。南區17隊關愛隊共有187名小隊成員，涵蓋不同界別，包括社會福利、醫療、金融、教育、地產物管、法律等，他們將運用專業知識及相關服務經驗為小區居民提供更完善服務，更可以結合政、商、民三方力量，為社區提供多元化關愛服務。

南區關愛隊亦獲得社會各界的支持，早前，香港南區各界聯會聯同各界熱心人士籌組「南區各界關愛及發展基金」，已籌得733萬元善款，支持17隊關愛隊的工作，可以見到區內有很多熱心人願意不計回報，貢獻社區。

政務司司長陳國基（左二）及民政及青年事務局局長麥美娟（左一）於四月三十日聯同南區關愛隊石漁小隊的義工探訪石排灣邨長者戶，義工為他們提供簡單健康檢查、健康資訊及傳遞防騙訊息。

彰顯關愛 服務群眾

南區17隊關愛隊將在兩年內探訪或接觸約10 000個長者戶及10 000個有需要住戶，包括低收入住戶、劏房戶、漁民、長期病患者等，建立聯繫並為他們提供公共、社福、醫療等其他相關服務的資訊、申請或預約上述服務、基本的資訊科技協助等。

此外，17小隊還會為小區度身訂造多元化的服務，例如組織海上義工隊為漁民進行簡單漁船零件更換或維修、為有需要家庭安裝防滑扶手、辦長者智能手機學習班、安裝火警偵測器服務等，共提供近3000次支援服務，充分照顧社區需要。

相關小隊還將每年到訪多幢「三無大廈」，了解有關樓宇的管理、安全及衞生情況，並在有需要時安排一次性清潔服務，改善環境衞生。

南區關愛隊承辦團體在疫情期間為有需要的居民提供服務。

爭分奪秒 支援應急

在突發和緊急事故發生時，17小隊將會動員地區網絡，關心受影響人士的需要及提供適當援助，並向居民轉發重要資訊。當避暑或避寒或臨時庇護中心運作時，相關小隊將會關心使用中心人士的需要及提供適當援助。17小隊還會就政府或公營機構的新政策或新服務為有需要人士提供緊急支援。

分享關愛精神 感染身邊人

南區多隊關愛隊更會積極鼓勵居民成為義工，回饋社區，增加對社區的歸屬感，並為他們提供相關的培訓和支援。這種義工文化的培養和發展，不僅可以增加社區居民的歸屬感和參與感，還可以提高社區的凝聚力和社會責任感。同時鼓勵青年成為義工，增加青年對社區的認識，建立與社區的聯繫。

南區關愛隊 幫鄰里 幫到你

除了各種關愛服務，南區關愛隊也會為南區居民舉辦各式各樣的活動，涵蓋節慶、公民教育、中華文化、體育、共融、青年、健康及環保等不同範疇，讓不同背景、年齡、種族的南區居民可以參與其中，增加他們的幸福感。南區關愛隊一定會秉持「南區關愛隊，用心為社區」的精神，與政府、地區組織及熱心人士緊密合作，一同做實事，幫鄰里，一定幫到你！

如欲了解更多詳情，請瀏覽以下網址：https://www.had.gov.hk/tc/public_services/district_services_community_care_teams/index.htm

（資料及相片由客戶提供）