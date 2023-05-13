零距離接觸QS世界排名TOP 100大學 － HKDSE學生必去教育展！

據統計，近年有大約五萬名香港中學生參加HKDSE考試，這些學生中有相當一部分希望能夠升讀世界頂尖大學，如QS世界排名頭100大學。因此，隨著香港中學文憑考試 (HKDSE) 即將結束，高中學生們的心中不免有著各種疑問和不安。畢業後去哪裡升學？哪些大學更適合自己？如何才能被自己理想的大學錄取？種種問題在學生們腦海中交織著，這些疑問也正是教育展要解答的問題之一。



透過教育展，學生們也可以瞭解到各大學的不同招生政策和標準，理解世界頂尖大學的文化、價值觀和學術理念，為自己的未來職業和學術發展做出更好的規劃和決策。通過這次接觸，他們可以近距離了解各心儀大學的情況、了解招生政策和標準，選擇最適合自己的大學，並且可以更好地為海外升學計劃做出準備。

如學生因在中文和通識科失手而未能獲派本地大學學位，只要英文成績達標，例如DSE英文科達第4級或以上，以及在雅思考試中取得6.5分或以上，仍然可以爭取入讀排名頭30的英國大學。

申請英國大學統一採用英國大學聯招(Universities and Colleges Admissions Service - UCAS)，處理本地和海外學生的申請及發佈申請結果。香港學生可以憑DSE成績申請英國大學，收生要求視乎個別大學排名及學科名額。特別需要注意的是，申請英國大學學術成績固然重要，但Personal Statement亦是大學招生非常重視的一環，因此學生必須在自薦信中展現出個人特質和專長，從而增加心儀大學取錄的機會。同時，英國頂尖大學的熱門科目十分搶手，如果學生是對物理、放射治療或法律系的科目感興趣，就更需要花心思在申請上，展現出獨特魅力和對該學科的熱愛！

香港學生可以憑DSE成績申請英國大學，收生要求視乎個別大學排名及學科名額。一般而言，同學須於DSE成績取得三科554至444的成績，才有資格申請入讀英國的大學。當然，有些專業科目的要求會更高，比如說5*55。此外，英語水平也是非常重要的一環，大學會要求你在國際英語水平測試(IELTS)中至少要取得6.0分。如果成績未達入學要求，那麼別灰心，可以報讀大學預備班 (Foundation)，大學文憑 (Diploma) 或國際基礎大一課程 (International Year 1)，讓自己更好地準備未來的學習，爭取日後銜接學位課程。

除了英國，澳洲也是香港學生選擇海外留學的熱門地點，有不少世界排名中名列前茅的頂尖大學。澳洲大學一般在2、3月開學，部分課程亦設有7月入學期。若想爭取於今年成功入讀，就需要儘快做好準備。當地不少大學均設有大學基礎課程（Foundation），只要學生完成課程且成績達標後便可銜接升讀大學一年級。

英國及澳洲的大學在國際上極富盛名，於世界大學排名前100名中，英國大學佔了17間，而澳洲佔7間，反映其學歷認受性高，備受世界各國僱主的肯定。琥珀教育更是邀請到當中部分QS世界大學排名前100名的大學參與於5月20日舉辦的「英澳教育展2023」。

全方位掌握英澳升學資訊

如果你對於升讀英國或澳洲的頂尖大學有興趣，那麼你一定不能錯過由琥珀教育舉辦的「英澳教育展2023」。這場展覽將有超過35間知名的英國及澳洲院校參展，其中包括QS世界排名Top 100大學和澳洲八大院校聯盟。這是一個零距離接觸世界頂尖大學的難得機會，讓你全方位掌握英澳升學資訊。

此外，展覽還將設有五場升學講座，邀請到多間頂尖英國及澳洲院校的講者為你講解不同學科的申請攻略。這些講座不僅讓你更深入地了解各大學的招生政策和標準，還能夠學習到如何提高自己的申請競爭力，掌握更多英澳升學資訊，馬上立即登記報名！

「英澳教育展UK AUS Education Fair 2023」

日期：2023年5月20日 （星期六）

時間：上午11時至下午4時半

地點：旺角康得思酒店7樓（港鐵旺角站C3出口）

詳情及預約：https://www.amberedu.hk/ev0520/

【講座推介】

11:15am – 12:00nn 【電子科技新世代】

12:15pm – 1:00pm 【澳洲大學健康專科捷徑】

1:15pm – 2:00pm 【升讀澳洲昆士蘭大學醫學院】

2:15pm – 3:00pm 【申請英國UCAS及牛劍醫全攻略】

3:15pm – 4:00pm 【QS世界排名前30英國大學精選】*以視像形式進行

查詢：2377 7888

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