荃灣區關愛隊「荃」心「荃」意為社區　19隊關愛小隊正式啟航！

2022年施政報告宣布在18區成立「地區服務及關愛隊伍」（關愛隊），旨在凝聚社區資源和力量，支援政府地區工作和加強地區網絡。繼南區關愛隊日前投入服務，荃灣區19隊關愛隊亦於五月五日舉行誓師典禮，邀請政務司副司長卓永興、民政及青年事務局局長麥美娟、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室新界工作部部長李薊貽、民政事務總署署長張趙凱渝，以及一眾嘉賓，親臨荃灣區為關愛隊打氣！



荃灣民政事務專員區家盛、民政及青年事務局副局長梁宏正、民政及青年事務局局長麥美娟、政務司副司長卓永興、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室新界工作部部長李薊貽和民政事務總署署長張趙凱渝（前排左起）和其他嘉賓主持誓師儀式。

卓永興在誓師典禮上表示，國家主席習近平去年在香港發表的「七一」重要講話中對特區政府提出了四點希望，其中包括「提高治理水平」及「切實排解民生憂難」，而關愛隊的成立正正體現、實踐此兩點的重大舉措。他深信一眾獲選荃灣區關愛隊的團體及成員，能善用豐富的地區網絡和服務社區的經驗，為社區提供適切的支援，扶助弱勢社群，締造關愛和諧的荃灣區。同時，他鼓勵青年人參與關愛隊的工作，進一步認識社區發展，提高他們對社區和特區的歸屬感和使命感。

民政及青年事務局局長麥美娟（左二）及荃灣民政事務專員區家盛（右二）在誓師典禮後視察關愛隊為區內居民提供的身體檢查服務及中醫義診服務。

麥美娟在誓師典禮上指，獲選的關愛隊均是愛國愛港、支持政府施政及具備豐富的地區網絡和服務經驗的團體。她知道關愛隊凝聚了一班熱心人士，願意不計較回報，出錢出力為社區解憂紓困，誓師典禮是政、商、民三方協作的里程碑，實在有賴一眾獲選團體的衷誠合作及團結互助。她相信各關愛隊定能凝聚社區力量，秉持「民政幫到你」精神，為有需要的居民提供服務，共建一個關愛社區。

大會隨後邀請主禮嘉賓及各荃灣區關愛隊代表到台上進行啟動儀式，為關愛隊隊員及義工打氣，祝願區內各隊的關愛工作推展順利。

推展關愛活動 傳遞政府信息

誓師典禮圓滿舉行後，荃灣區各關愛隊馬上展開工作。荃灣民政事務專員暨關愛隊總指揮區家盛在典禮後陪同一眾嘉賓，到場外視察多項服務，包括為區內居民提供體適能運動簡介、簡單身體檢查及中醫義診服務。區家盛隨後亦與關愛隊隊員及義工探訪區內有需要住戶，關心其日常需要及宣傳防騙信息。荃灣區關愛隊當天亦設立完善地區治理聯合宣傳街站，一眾嘉賓亦有到場支持，並向市民派發宣傳單張。

政務司副司長卓永興（左三）、民政及青年事務局局長麥美娟（左二）及一眾嘉賓到訪荃灣區關愛隊聯合街站，一同向市民宣傳完善地區治理建議方案。

多年紮根社區 凝聚各方力量

荃灣區居民即將可以在社區上接觸19隊關愛隊的代表及義工。19隊關愛隊共有220名小隊成員，涵蓋不同界別，他們多年來紮根社區，深耕細作，擁有豐富的地區工作經驗及地區網絡，並致力凝聚婦女、少數族裔及青年人服務社區，提高大眾對社區和特區的歸屬感和使命感。

支援應急 關愛群眾

荃灣區各隊關愛隊短期內會廣泛宣傳關愛隊的服務，讓市民了解關愛隊的職責，日後按自身需要尋求協助。展望將來，各關愛隊會深入社區，包括主動探訪區內長者戶及有需要住戶，了解其生活所需，建立恆常聯繫。各隊更會視乎住戶情況，為有需要人士提供支援服務，包括家居簡單維修、剪髮、科技網絡支援及拍攝證件相等服務。遇上突發、緊急及災難事故時，關愛隊會及時為受影響人士提供適切援助，協助政府向區內居民傳遞重要信息。各關愛隊將會做好各項工作，編織社區網絡，讓有需要的居民及時獲取支援，共建和諧社區。

荃灣區關愛隊承辦團體於疫情期間協助政府派發防疫服務包。

因應區情 提供適切服務

各荃灣區關愛隊亦會善用自身的地區經驗，針對各小區的人口結構、區內建設及可行資源，為居民提供符合區情的適切服務。例如，關愛隊會到訪「三無大廈」等舊式樓宇；而服務的小區較多青年人口的話，關愛隊則會為他們提供公民教育、價值觀培養等活動，支援其成長歷程；至於服務屬郊區範圍較大的小區，關愛隊會加強對區內居民維護環境清潔的意識，並動員區內義工及居民定期舉辦清潔活動，清理鄉村範圍內的休憩處等。

民政幫到你

荃灣區關愛隊會繼續運用地區網絡、服務經驗及動員能力，支援政府地區工作和加強地區網絡。我們鼓勵有志服務社區的居民，一同參與關愛隊的工作，攜手關顧居民，凝聚民心。

如欲了解更多詳情，請瀏覽以下網址：https://www.had.gov.hk/tc/public_services/district_services_community_care_teams/index.htm

（資料及相片由客戶提供）