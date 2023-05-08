久石讓音樂會｜港樂公布採用實名購票　每人限購2張　5月底抽籤

曾為多部宮崎俊導演的電影製作配樂的日本知名作曲家兼指揮家久石讓，將在下月22日至24日於文化中心音樂廳舉辦音樂會。主辦單位香港管弦樂團（港樂）今日公佈將以實名制購票，票上將印有購票人士英文全名，每人限購兩張。



由於音樂會在2021年曾取消，當時成功購票的人士將在下周四(18日)優先購票，而其他人士就可在5月22日至24日，城市售票網的登記網站抽籤，抽籤人士亦以實名登記，需要為入場觀眾之一。



▼2018年久石讓音樂會亦以實名購票▼



因疫情延期再取消 曾購票樂下周四優先訂票

久石讓音樂會將在下月22日至24日於香港文化中心音樂廳舉行。港樂今日公佈，音樂會將以實名制購票，每人限購兩張，票價為1,980元、1,480元及680元。

港樂表示，音樂會原定於2020年12月4日至6日舉行，因疫情再延至2021年6月17日至20日舉行，惟最終取消。故曾購買上述音樂會門票的人士，可於下周四(18日)優先購票。上述人士將會收到附有一個獨一無二的購票連結的電郵，每人最多可購買兩張音樂會門票。每位購票人士須提供所有入場觀眾的英文姓名，供列印在門票上，作入場核對之用。

港樂指除了支付票價，購票人士亦須額外繳付每張門票9元的手續費，以及由順豐快遞本地配送的35元配送費，不設退款。

公眾5.22至24抽籤 同樣實名且必須為觀眾

港樂續指，公眾可於5月22日上午10時起至24日晚上8時期間，在城市售票網登記抽籤（可經港樂及城市售票網網頁進入登記網站）。每名登記人最多可登記參與抽籤購買兩張音樂會門票，同時亦須提供登記人本人的英文姓名、信用卡號碼首6位和最後4位數字、聯絡電話及電郵地址。登記抽籤人士必須是音樂會入場觀眾之一。

港樂指，登記階段過後，將不再接受任何資料的更改，包括入場人士姓名。登記完成後，登記人將收到附有參考編號的電郵。每人只可參與抽籤一次，如系統發現重複登記，將會以最後登記的資料作準。

港樂指，抽籤結果(以登記參考編號顯示)將於2023年5月29日上午10時起在城市售票網之抽籤頁面公布，以電郵通知中籤人士。中籤人士可於2023年6月1日上午10時至下午6時期間，使用已登記的信用卡，在城市售票網網站或流動購票應用程式購票。如欲購買多於一張門票，購票人士必須提供同行入場人士的英文姓名，以便列印在票上。

港樂指，中籤人士同樣須額外繳付每張門票港幣$9的手續費，不設退款。若未能在指定時段內於城市售票網購票，即當作放棄購票機會，不另行通知。

如6月1日後有剩餘門票，將會開放予候補名單人士購票。成功獲購票機會的候補人士將於2023年6月5日收到電郵通知，可於2023年6月8上午10時至下午6時期間，使用已登記的信用卡在城市電腦售票網網站或流動購票應用程式購票，每人最多可購買兩張音樂會門票。

入場需提早90分鐘到場核對名字

港樂表示，音樂會當日，觀眾請提早90分鐘到達香港文化中心，場地職員將會核對觀眾附照片的身份證明文件與門票上的姓名是否一致，核對無誤後，方可入場。

輪椅座位門票只適用於須依賴輪椅移動的人士及其看顧人使用。輪椅座位門票人士必須於入場時向場地職員出示行動不便的證明(包括「殘疾人士登記證」(肢體傷殘類別)或其他有效的醫生證明文件)，以供查證；而其看顧人須一同入場，以證其陪同人士資格。任何非輪椅使用者或非陪同輪椅使用者而持有輪椅座位門票或看顧人門票入場，場館有權拒絕該人士及其同行者入場，並且不會安排退款。

6.14至16可半價退票 6.20購剩餘票亦每人限兩張

港樂表示，任何人士在購買門票後若發現將未能出席音樂會，可於2023年6月14日至16日上午9時至下午1時及下午2時至6時期間，到尖沙咀香港文化中心行政大樓9樓城市售票網票務辦事處出示門票，按票面價值半價退票。所有手續費、配送費及郵費不設退款。

若仍有尚未售出或退回門票，剩餘門票將於2023年6月20日上午10時起於城市售票網站或流動購票應用程公開發售。每人最多可購買兩張音樂會門票，並須提供所有入場觀眾的英文姓名，以便列印在票上。