IVE高級文憑靈活銜接大學 畢業生為醫學研究及酒店業發展注入動力

疫情高峰過後，各地旅遊防疫措施放寬，出外旅行成為了新聞熱話。對於一眾大專生，亦終於可以開展海外交流或深造大計。究竟海外學習經歷對將來投身專業有多大幫助？兩位IVE高級文憑畢業生Terry(李卓軒)及Jonathan，透過把握到新加坡及法國的交流實習機會，開拓國際視野之餘，更為自己的事業打好基礎，高級文憑畢業後順利銜接大學，分別加入國際醫藥研究機構及五星級酒店工作，實現夢想。



【IVE/HKDI/ICI高級文憑】中六同學 立即網上報名

中六同學5月22日或之前網上報名，將於6月上旬獲有條件取錄*

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*有條件取錄適用於合資格之申請人

加入全球首屈一指醫學研究公司 發揮所長

自小對科學充滿好奇心的Terry，完成IVE生物科技高級文憑課程後，繼續修讀相關範疇的學士及碩士課程，畢業後曾加入香港大學醫學院當研究助理，負責協助肝臟疾病研究；最近他更加入全球醫藥研發的龍頭企業成為臨床研究專員，協助藥廠研發新藥物，例如進行藥理臨床實驗等，確保藥物符合國際安全標準。Terry表示入讀IVE為他開啟了醫學研究之路，並能憑藉自己的專業知識為醫療界帶來貢獻及新突破：「我喜歡IVE的教學模式夠互動，不會讀死書，所以DSE後選擇報讀IVE生物科技高級文憑課程。當初我也沒有為自己的事業訂下具體目標，但現時的工作除了配合自己對科學的興趣外，更因為研發藥物而為病人帶來新希望，令工作更有使命感。」

新加坡癌症中心實習 參與研究新藥

Terry表示IVE理論與實用兼備的教學模式令他充分掌握所需的知識，而自己加入醫藥研究事業，亦深受就讀IVE時的實習工作影響：「除了到本地大學的醫學實驗室實習，我當時得到IVE老師的推薦，到新加坡著名的綜合癌症中心—國立癌症中心作為期兩個月實習，有機會參與癌細胞分裂研究，及研發治療癌症的新藥，機會非常難得。」在實習期間，Terry更遇上同為IVE生物科技高級文憑畢業生、正擔任博士後研究員的師兄，為他的實習工作加以指導。Terry道：「研究過程往往充滿挑戰，每當我感到氣餒時，師兄都會鼓勵我，提醒我科研本非一蹴而就的事情，必須反覆嘗試及尋找失敗的因由和改善方法，科研之路才有進展。近期我的工作亦與研發癌症藥物息息相關，遇到困難時我也經常記起他的勉勵！」

Terry於IVE高級文憑畢業後，獲得獎學金到英國升讀學士及碩士學位。

獲獎學金到英國升學 擴闊國際視野

Terry在修讀高級文憑期間曾獲頒獎學金資助他到海外交流，畢業後他更獲得專為IVE畢業生而設的賀維雅基金會獎學金，全額資助他赴英國升讀大學學士及研究碩士課程，成為學業生涯轉捩點。Terry自言是「見步行步」的人，從來沒有想過自己有機會獲獎學金遠赴外國升學。由於IVE高級文憑學歷獲大學認可，他在英國以一年時間便完成學士學位，再以一年時間完成研究碩士課程。「本身性格較內向，但隻身到英國讀書，發現外國的學習模式原來非常適合自己，讓我學會獨立思考，亦變得更主動與不同國籍的人士交流溝通，對我日後加入國際企業工作有很大的幫助。」

Terry認為IVE畢業生具備積極態度，做實事且容易適應新環境，無論在學習或工作上，都是一個很大的優勢。健康科技、醫療技術、藥物相關的行業近年都迅速發展，他希望DSE畢業生能把握機會，找到自己的目標。

多元化學習機會 法國酒莊交流

另一位畢業生Jonathan與Terry一樣，因應自己的興趣而入讀IVE的酒店及餐飲業管理高級文憑課程，在理論與實踐兼備的互動教學模式下裝備好自己投身酒店專業。Jonathan笑說兩年的IVE高級文憑學習生活非常忙碌但充實︰「課程內容的編排頗密集，並且涉獵到多個酒店及餐飲的範疇，例如餐飲營運、酒店前堂及房務部運作、餐酒及烈酒知識等等，我們亦要去訓練酒店、品酒工房、訓練餐廳等地方上課，加上同學們因為都是對酒店業有興趣，所以大家都讀得非常起勁！」說到最難忘的經歷，Jonathan表示非到法國酒莊實習交流莫屬。他興奮道：「我得到老師提名，到法國著名葡萄酒出產地波爾多進行兩星期的交流，我們在葡萄園觀摩、實習，從一手一腳種植葡萄開始，隨專業釀酒師學習整個釀酒過程及分辨不同特色的葡萄酒；我們並到訪當地一些餐廳，了解餐飲業運作及不同餐廳的特色。法國之旅令我更有信心與不同語言及文化背景的人士溝通，這是加入酒店業的重要條件之一。」

Jonathan修讀IVE高級文憑時到法國著名酒莊交流，體驗葡萄酒的釀製過程。

「2+1」國際化升學階梯 快人一步投身理想專業

Jonathan表示高級文憑兩年制課程所學到的技能其實已具備足夠競爭力加入酒店及餐飲業工作，但他希望繼續升讀學士學位以獲得更廣闊的知識，IVE在此亦助了他一把：「我原本得到本地大學學士學位課程取錄，但因為IVE酒店及旅遊學科的高級文憑與海外大學合作，提供『2+1』升學階梯，讓我們最快用一年時間便完成VTC與英國大學合辦的銜接學士學位課程，學歷經本地評審，認受性與本地大學看齊，所以我便選擇直升英國大學學士學位，讓我更快投身酒店業。」

IVE高級文憑畢業後，Jonathan升讀VTC與英國Sheffield Hallam University合辦的銜接學士學位課程，一年便順利畢業

實習訓練靈活性 勝任不同崗位

Jonathan現職五星級酒店前台顧客服務工作，前台作為整間酒店的資訊中心，除了內部的協調，亦要應對世界各地客人的查詢及要求，需要即時反應及果斷的判斷，Jonathan正正被這個具挑戰性的崗位所吸引。然而，畢業後不久便遇上疫情，Jonathan坦言對酒店業打擊甚大，作為前台人員的感受至深。要度過難關，Jonathan慶幸在IVE學到務實的專業知識及技巧。「記得當初因疫情令酒店入住率下降，同事之間的分工要作出調配，我從前台被分派到餐飲部支援，負責自助餐、宴會等安排，幸好當年的實習經驗讓我能勝任不同工作崗位，順利完成跨部門工作的挑戰，表現更備受上司讚賞。」

隨著全球通關，旅遊業復甦，Jonathan對酒店業前景樂觀︰「旅客量回升，加上行業近年引入了不少新科技元素，我對酒店旅遊業未來的發展十分有信心。雖然疫情令不少從業員離開，但留下來的人更應迎難而上，把握這個再次起飛的機遇，為香港這個國際旅遊之都注入更多活力。」

（資料及相片由客戶提供）