食物過敏｜中大確認11種蝦敏感致敏原　1種屬新發現　料有助診斷

不少人都有食物敏感，但要準確知道對什麼食物有敏感不容易。中大早前分析 85 個曾經出現蝦敏感個案，利用他們的血清樣本測試出在大虎蝦中11種與蝦敏感相關的致敏原，當中包括新致敏原肝糖磷解酶 (Pen m 14)。相關研究詳情已在過敏科國際醫學期刊Allergy發表。



中大醫學院兒科學系副研究員衛懿欣表示，過往不少過敏測試費用高昂或準確度不足，若透過利用致敏原為本與患者的血液或血清進行分子測試，可以精準診斷蝦敏感，或可成為將來的蝦敏感檢測黃金標準。



中大醫學院與泰國瑪希敦大學及三美泰吞武里醫院合作研究，發現11種與蝦敏感相關的致敏原，將有助推動食物敏感精準診斷。（中大醫學院提供）

中大醫學院兒科學系過敏組聯同泰國曼谷瑪希敦大學（Mahidol University）及三美泰吞武里醫院（Samitivej Thonburi Hospital）團隊合作研究，分別在香港及泰國共招募了 85名五年內曾至少兩次食用蝦後出現即時過敏反應的人士。

基於早前中大研究發現華南地區的蝦敏感患者普遍對來自大虎蝦（斑節對蝦，Penaeus monodon）的蝦致敏原產生過敏反應，故團隊提取大虎蝦的蝦類蛋白為兩地研究參加者進行血清過敏測試，最終成功確認11種與蝦敏感相關的致敏原，包括新致敏原肝糖磷解酶 (Pen m 14)，料有助研發針對致敏原的治療方案。

圖中顯示其中兩種蝦敏感測試方法，包括食物激發測試及血液特異性IgE檢測。（中大醫學院提供）

研究亦發現，兩地流行的蝦類致敏原存在差異，中大醫學院兒科教授梁廷勳推斷，能與飲食習慣及生活環境有關。中大醫學院兒科學系副研究員衛懿欣表示，現時常規皮刺測試和血液特異性檢測僅利用貝殼類海產的提取物作測試，因準確度不足，不少食物過敏患者被當成蝦敏感誤診個案，而「雙盲、安慰劑對照食物激發測試」雖然是現在診斷蝦敏感標準，但患者要留院2日，人手需求大和成本昂貴，且高風險。

衛懿欣認為，若透過利用致敏原為本與患者的血液或血清進行分子測試，可以精準診斷蝦敏感，或可成為將來的蝦敏感檢測的黃金標準。