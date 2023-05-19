養和高端醫療服務　重多元而個人化治療選擇與臨床果效

養和醫院（Hong Kong Sanatorium & Hospital）成立逾百年，一直致力引入最先進的高端醫療技術及設備，同時積極培訓人才、進行醫學研究，為病人提供更多療程選擇。這份不斷追求進步的精神，源於養和醫院創辦人之一暨前任院長李樹芬醫生的教晦。李樹芬醫生以減輕人民疾苦及造福社會為志，他口傳心授、以身作則，畢生奉獻杏林，更於1963年創立李樹芬醫學基金會，盼同仁可持續推動醫學教育及科研。

養和醫療集團營運總監、養和醫院董事李維文指，養和一直秉承李樹芬的精神，多年來支持本地醫學教育、醫學研究，在提升醫療設備上不遺餘力：「提升醫療知識和技術是無止境，醫療方案會隨著經驗累增而不斷改進；我們保持與國際醫療發展的接軌，了解現行方案有何不足，再思考如何進步，孜孜不倦拓展新的醫療技術。」

攝影：黃寶瑩

引入先進醫療技術 滿足社會對高端醫療的需求

傳染病、慢性病、癌症等健康問題在社會上非常普遍，加上人口老化的趨勢，令大眾對醫療服務的需求大大增加。目前公營醫療服務為市民提供基本醫療的安全網，但亦因社會對醫療服務的需求急速增長，醫療科技不斷發展及高端醫療保障的普及，私營醫療在整體醫療體系上，與公營醫療服務相輔相成，發揮協同作用。養和醫療集團營運總監、養和醫院董事李維文認為，積極推動醫學進步，提升臨床治療的效果，才能緊貼時代的步伐，滿足社會對醫療服務的期望。其實養和醫院在推進醫療技術和提升醫療服務方面已深耕百年，時至今日仍不斷在這方面努力。

創辦人之一李樹芬醫生有機會體驗到西方醫療技術在當代的發展，而目下的華人社會仍依循一些未有科學依據的民間流傳治理疾病，很多病人因未得到適當的治療而死去。李樹芬醫生一心想令國民在生病時得到妥善醫治，故經常走訪外地，將當代先進的醫療設備和技術引進華人社會。他在這方面的確作出很多革新，例如在養和醫院設立門診和手術室等，以應付不同疾病；又因應當時肺結核病的情況普遍，於1947年引進全港首部100mA X光機，令醫生對肺病的診斷更加精確，因此大幅提升治療成效及治癒率。

時至今日，為切合不同病人的需要，養和引入先進醫療設備及不斷鑽研技術，以更精準的方法，治療複雜的疾病。引入全亞洲首部臨床應用的Unity 1.5T「磁力共振導航」放射治療機（Unity MR Linac）便是其中一個好例子，養和亦已準備就緒，全港首部質子治療系統即將於今年7月在養和東區醫療中心全面投入服務。李維文透露，養和的醫學物理學家及腫瘤科醫生早前到美國的美奧診所（亞利桑那）深造，並與當地的專家臨床交流，加強應用質子治療技術的知識，將經驗帶回香港，「團隊全天候鑽研嶄新的臨床治療方案，冀能達至療效高、副作用少，令病人受惠。我們期望透過提供多元、個人化的治療選項，能讓病人可以揀選最適合自己的醫生及治療方法。」

養和醫療集團營運總監、養和醫院董事李維文解釋，養和多年來持續發展高端醫療服務，全因謹守李樹芬醫生的理念——不斷追求進步，盼讓病人得到最佳治療效果。

堅持推動醫學研究 為病人裨益追求進步

李維文指出，醫學研究是推動醫學發展的重要基石，因此養和成立醫學科研團隊，在院內進行不同專科的研究，範疇涵蓋放射診斷及治療、核子醫學、病理學、臨床腫瘤科等。單單在2008至2019年，養和的團隊在國際知名學術期刊刊登的研究項目超過400份，更在國際醫學會議及研討會上發表近500項研究報告。

其中一項重要的研究，是團隊利用養和在2019年引入全亞洲首部臨床應用的Unity 1.5T「磁力共振導航」放射治療機（Unity MR Linac），研究前列腺癌病人接受治療後的成效及副作用的影響。結果發現，透過在放射治療期間配合磁力共振掃描，能有助實時瞄準癌細胞，精確訂出靶區範圍，減少高能量放射線對附近正常組織的損害，有助減低副作用的影響，同時把治療次數由40次大幅減至5次，提升病人復康速度，更快恢復正常生活。

養和引入全亞洲首部臨床應用的Unity 1.5T「磁力共振導航」放射治療機（Unity MR Linac），有助更精準瞄準癌細胞進行放射治療。

醫學研究有助推出革新治療方法，有機會為患者帶來曙光，可見其對醫學發展的重要性。但研究或耗時經年，成本龐大，更可能未必有成果，為何仍堅持？李維文解釋：「做研究有好多限制，也需花費大量資源，如金錢、時間、人力、儀器，未必即時有回報，需待若干年後才有發現，但人類的健康問題無奇不有，疾病種類繁多，我會形容（研究）是一項永遠做不完，無止境的發展項目，學海無涯，是我們仍堅持做研究的信念。」

他進一步補充說：「養和投放很多資源在醫學研究中，我們相信透過以科學為本的臨床研究，才能有效改善臨床治療成效。因此，研究團隊持續發掘不同治療方案的不足之處，進而設計及展開多項臨床研究，冀能找出能令病人獲益的突破性治療方案。」

李維文指，現時養和團隊集中鑽研改善癌症治療的方法，務求可提升療效、減少副作用，維持病人的生活質素。

積極培訓人才 鼓勵海外進修 冀與國際接軌

培訓和引入醫療人才亦是提升醫療服務質素中不可或缺的一環。李維文表示，養和為醫護人員提供多元化的培訓，例如學習使用尖端儀器的技術等，持續加強醫護人員的知識和技能；同時亦鼓勵醫生及醫護團隊參與海外學術會議，提供資源讓他們到海外研習，如在職護士前赴海外大學參與深切治療科、腫瘤科等專科培訓，加強與海外醫療人員交流，並將其所學帶回養和，與同儕分享寶貴經驗。他補充，不論是內地或其他國家，均有大量精英人才，養和唯才是用，邀請各地精英加入團隊，一同參與醫學工作及研究。

要支持高端醫療服務的可持續發展，除了在職人員學無止境，亦需注入新血，讓技能、知識、經驗得以傳承之餘，亦能發掘創新思維，故養和放眼於培訓醫學界的未來生力軍，與港大及中大醫學院緊密合作。例如養和過去為港大醫學院醫學生提供到院觀摩的日程，計劃至今已接待逾三千名港大醫學生，同時亦為有意獲取專科資格的醫生提供專科培訓和臨床實習。此外，養和與港大簽署合作備忘錄，今年四月開展「臨床醫護聯合培訓計劃」，讓港大醫學院的教授及醫護人才在養和診症期間，能同時使用院內的高端醫療設備進行治療及醫學研究，攜手推動高端醫療的發展。