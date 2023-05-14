三陰性乳癌　年輕女士高危

母親節不止是子女感謝媽媽的日子，一眾母親也要留意，為家庭操勞之餘，亦要為健康著想。乳癌是女性健康的一大敵人，乃本地女性最常見癌症；本地乳癌患者的年齡中位數是58歲，三陰性乳癌（亦即ER受體陰性、PR受體陰性及HER2受體陰性）卻較多出現在帶有BRCA基因變異的年輕女性身上。她們由三十歲開始已增加患癌風險，病情來得既快又兇險，必須把握黃金治療機會。



撰文：臨床腫瘤科專科黃麗珊醫生



臨床腫瘤科專科黃麗珊醫生。

如果直系親屬早於50歲出現乳癌、卵巢癌或男性乳癌，便較有機會是BRCA基因異變的攜帶者；但BRCA基因變異也可以是自發性的，與家族病史無關，並非所有BRCA基因變異的女性，也必然有乳癌。

BRCA1基因異變的攜帶者較容易出現三陰性乳癌. 本地統計指出，在BRCA1基因變異的人口當中，只有44.8%人士出現乳癌，這個比率比起有BRCA1基因變異的白種人的比率（ 40至70% ）較低，雖然原因有待查證, 生活方式不同可能是成因之一。

因此就算攜帶BRCA1基因變異，如果有健康的生活模式，有機會改變命運少患上乳癌的風險, 即使最終不幸患上乳癌也可能推遲病發時間，或在確診乳癌後透過較好的治療進度從而有較好的預後。

乳癌是女性健康的一大敵人，乃本地女性最常見癌症；本地乳癌患者的年齡中位數是58歲，三陰性乳癌卻較多出現在帶有BRCA基因變異的年輕女性身上。（資料圖片）

遲一周求醫 腫瘤雙倍大

不少患者以為三陰性乳癌必然是「惡」，亦即存活率低及預後情況差。其實三陰性乳癌下分6種類型，因為BRCA基因變異而形成的三陰性乳癌，通常相對兇險。

三陰性乳癌的症狀與其他乳癌相若，由於大部分三陰性乳癌生長因子(ki-67)較高，腫瘤生長迅速, 擴散速度比較快以及復發率高, 而且對比其他型號乳癌三陰乳癌治療的選擇比較少, 所以一般相對棘手。曾有情況是患者遲了一星期求醫，腫瘤已經變了雙倍大，所以三陰性乳癌必須列為較高危的級別去處理。

在評定乳癌期數的時候，三陰性乳癌的個案都會被升級；例如同一情況下，其他乳癌級數為2期，三陰性乳癌則可被評定為3B期，因為估計預後情況較差。

化療再不是唯一選擇

另一方面，三陰性乳癌無法使用HER2標靶或荷爾蒙藥物，以往患者只能接受化療，治療方法有限。但在精準治療發達的今天，已有多種藥物針對不同情況，為患者帶來個人化治療。如果三陰性乳癌帶有BRCA1, BRCA2或 PALB2，可以選擇口服標靶藥物PARP抑制劑。如果進一步測試顯示 PD-L1分數超過10分，也可化療對上使用免疫療法。化療失效的三陰性乳癌患者，現時也可採用抗體藥物複合體（ADC: Antibody drug conjugate）療法。

三陰乳癌並不是人生的句號

曾有一名37歲的女性，檢查乳房時發現硬塊，求診後發現是三陰性乳癌，已屆3B期。由於患者有意生育，故先讓她進行雪卵，之後接受化療。完成所有治療後，患者接受密切監察，三年後經檢查後醫生確認復發風險不大，於是患者進行人工受孕，其後誕下一對可愛的雙生女兒，母女平安。可見年輕女性就算患上三陰性乳癌，如能及時求診及接受治療，之後仍然可以渡過理想人生。

就算有攜帶BRCA變異基因也不必過度憂慮，最重要是建立健康生活模式，包括有適量運動、均衡飲食及足夠睡眠等。（VCG）

健康生活模式減慢乳癌發展

任何乳癌包括三陰性乳癌，及早治療也可有較理想的預後。因此女性如果發現乳房有任何異樣，不應拖延病情，應盡快求診，找出原因。已知自己有高危因素的女性，亦應定期進行自我檢查、醫生的臨床觸診檢查及乳房X光造影檢查。另一方面，就算有攜帶BRCA變異基因，也不必過度憂慮，最重要是建立健康的生活模式，包括有適量運動、均衡飲食及足夠睡眠等，也可能減少阻止或延遲乳癌出現。