貿易單一窗口｜單月使用率超過九成　空運企業隨時報關增效率

政府貿易單一窗口第一階段推出超過4年，整體系統單月使用率超過九成，錄得逾2,000名登記用戶。第二階段服務已於昨日（15日）展開，逐步涵蓋多28類貿易文件。有空運企業表示，貿易單一窗口可隨時為貨物申請進出員牌照或許可證，並且增加報關資料的準確性，用戶可隨時進入其帳戶查看申請狀態，加快報關效率，相信第二階段服務可便利業務拓展，如發展食品電子商貿。



商務及經濟發展局首席助理秘書長（單一窗口）麥愷婷表示，其他政府部門亦可以使用貿易單一窗口系統處理申請，政府部門之間可以共享數據，提升各部門的工作效率。



分三階段實施 協助大量中小微企

貿易單一窗口於2018年12月起推出，提供一站式電子平台供業界持份者提交 「企業對政府」貿易文件作報關及貨物清關之用，分三階段實施。第一階段涵蓋14類貿易文件，主要涉及特定受管制貨品所需的進出口牌照或許可證申請。第二階段則於本月起分批推出，首批再涵蓋多14類貿易文件，並會逐步把服務擴展至涵蓋合共28類貿易文件，對口單位增加了衞生署、食環署、工業貿易署等，所涵蓋的貿易文件於2022年的處理量超過110萬份。

海關助理關長（稅務及策略支援）許劍指，截至今年4月30日，貿易單一窗口錄得超過2,000名登記用戶，整體系統單月使用率由2019年12月的約15%提升至上月超過90%。部份牌照或許可證申請的使用率已達至並持續保持百分之百。

他表示，貿易單一窗口協助大量中小微企，法例沒有規定必須使用，屬自願性參與，惟部份小型企業報關次數可能一年只有一次，認為無迫切需要使用貿易單一窗口，繼續以紙本申請，所以整體系統使用率未達至百分之百。

空運服務公司經理：助業務拓展

伍志敏為香港空運服務有限公司的企業拓展經理，一周需提交5至6次文件報關，貿易單一窗口推出之後，則可隨時為貨物申請進出口牌照或許可證，「空運24小時操作，貨物唔會停嘅，外地嚟香港都係24小時，如果我哋得到呢個便利，或者得到支援，對我哋工作效率會有好大嘅提升。」

他續指，使用貿易單一窗口報關亦可確保提交資料的準確性。由於系統內設儲存草稿功能，用家可預先於系統內輸入公司及客戶資料，毋須每次報關均重覆輸入，避免「手民之誤」導致提供錯誤資料予海關進行審批，加快整個報關程序，又可隨時查看申請狀態，「以前都可能係遞表等結果，但反而依家用單一窗口，其實我哋可以睇到成個申請程序個狀態去到邊，所以其實我哋會有個估算，對我哋速度又幫助。」

伍志敏說，第二階段貿易文件增加，對於公司業務拓展有很大幫助，未來發展電子商貿，如為進口食品申請牌照，包括奶類及高端食品，均帶來了便利。

商務及經濟發展局首席助理秘書長（單一窗口）麥愷婷表示，其他政府部門亦可以使用貿易單一窗口系統處理申請以及發放進出口牌照或許可證。（陳葆琳攝）

商經局首席助理秘書長：其他政府部門共享數據

已經推出的第二階段服務新增優化帳戶管理、支援「智方便」平台、與相關政府部門資訊系統對接、提供通知信息服務及增設遞交大批文件等功能。商務及經濟發展局首席助理秘書長（單一窗口）麥愷婷表示，其他政府部門亦可以使用貿易單一窗口系統處理申請以及發放進出口牌照或許可證，節省人手之餘，亦提升政府內部工作效率。

麥愷婷指出，用戶向其他政府部門提交的文件，亦可於貿易單一窗口系統統一閱覽，政府內部在獲許可情況可與其他政府部門共享數據，發揮資料再用的作用，「以後都可以通過我哋（貿易單一窗口系統），就帶到佢哋去（其他政府部門）平台，發出張證去衞生署。」

第三階段是最後及最複雜的階段，將會涵蓋進出口報關單、在不同運輸模式下所需提交的預報貨物資料、貨物艙單及貨物報告，以及產地來源證與應課稅品許可證的申請，這些文件在2022年的總量達9,300萬份。麥愷婷透露，政府目前正為第三階段服務進行招標，聘請承辦商建立系統，全面取代「政府電子貿易服務」 （GETS）及現時主要貨物清關系統，並設立貨物風險評估程式「貨物清關模組」，透過應用人工智能和大數據分析的結果，目標於2026年年初分批推出，預計用戶人數接近50萬。