本周末半島酒店展銷 多倫多萬錦市 THE UNIONVILLE Kennedy/16th

多倫多 Markham 萬錦市 Unionville 於人村一個著名的地段，是萬錦市第一個發展地區歷史悠久也是最核心，地價是萬錦市中最頂尖的。除了 Main 街傳統街道及歷史地標外，市内有許多港人商場，著名的廣場例如時代廣埸、萬錦廣場及太古廣場等等。絕對是加拿大東岸的「小香港」吃喝玩樂都可以講廣東話，同聲同氣。Unionville 也有另外一個出名原因，就是師資優良，環繞著多間頂級名公立學校及私校，例如 Pierre Elliott Trudeau High School，St. Augustine Catholic School，Unionville College，Stonebridge Pubic School 等等。吸引了許多家長，選擇這個地段的一站式名校畢業，讓子女贏在起跑線。



本周末 5月20至21日康榮國際集團誠意推介，全新豪宅項目 The Unionville Luxury Condominium 位於 Kennedy Rd / 16th Ave，地段是絕對優質罕貴，很少機會在這地段擁有混凝土的 Townhouses & Condos，鄰近 Angus Glen 著名高爾夫球場、頂級名校區Unionville College Montessori 的旁邊，歡迎本周末親臨 Peninsula Hotel 半島酒店 6樓的展銷會了解更多。 同場更推介 Downtown Markham 2023 年入伙項目。

《The Unionville Luxury Condominium》

全新豪宅項目The Unionville Luxury Condominium 位於 Kennedy Rd / 16th Ave，地段是絕對優質罕貴。

頂目位於 Kennedy Rd / 16th Ave 罕有地段，鄰近 8 個高爾夫球場, 在 Angus Glen Golf Club 及 Unionville College 的旁邊，擁有100 畝綠化地、260個公園、許多餐廳及香港式商場。

The Unionville 一共有 300多個單位，由1房廳至3房及Townhouses 聯排別墅鎮屋組成，用料高尚，每戶都可以買車位。提供專業管家服務，可為住客安排私人晚餐、私人導師、音樂教師、高爾夫球及健身教練等等。

項目一共有 300多個單位，由1房廳至3房及Townhouses 聯排別墅鎮屋組成，用料高尚，每戶都可以買車位。

除提供24小時禮賓服務，更有六星級會所設施，當中提供小朋友玩樂中心、健身中心、工作分享平台、音樂演奏廳、高爾夫球練習室、頂層花園用膳空間及派對房間等等。

頂目設有六星級會所設施，當中提供小朋友玩樂中心、健身中心、工作分享平台、音樂演奏廳、高爾夫球練習室、頂層花園用膳空間及派對房間等等。

The Unionville 圍繞著多間著名私立及公立名校，大部分也是 8.8／10 分以上，包括 Pierre Elliott Trudeau High School、St. Augustine Catholic School、Markville Secondary School、Unionville Public School、William Berczy Public School、Unionville High School、Stonebridge Pubic School、Unionville College等等。

10 多分鐘車程到達多個港人商場、大統華超級市場、時代廣埸、萬錦廣場及太古廣場等等，鄰近高速幹線 DVP、404、407。

距項目10 多分鐘車程到達多個港人商場、大統華超級市場、時代廣埸、萬錦廣場及太古廣場等等，鄰近高速幹線 DVP、404、407。

同場加推：《Downtown Markham 2023 年入伙項目》

項目位於Highway 7夾 Warden Ave.名校網可入讀 Unionville High School, Pierre Elliott Trudeau High School 及 Markville Secondary School。

主要街道：Highway 7夾 Warden Ave. 名校網可入讀 Unionville High School, Pierre Elliott Trudeau High School 及 Markville Secondary School。大部分名校也是多倫多排行前20名的學府。

提供1房，1房加多功能房，兩房，及兩房加多功能房 Townhouses & Condos 單位。由70年經驗實力雄厚發展商 Remington Group 精心打造。

項目提供1房，1房加多功能房，兩房，及兩房加多功能房 Townhouses & Condos 單位。由70年經驗實力雄厚發展商 Remington Group 精心打造。

270畝大型社區發展，是萬錦市現時最大的綜合社區，包括 70畝的綠化地、酒店、商場、戲院、銀行、大學、商業、超市等，全部步行可達。香港式生活，吃喝玩樂上班應有盡有！

10分鐘步行到達 GO 火車站、YMCA 體育館及耗資近3億加幣的全新 York 約克大學萬錦分校，將容納 4300 學生，York 約克大學在加拿大排行16名。

項目交通便利，置身270畝大型社區，是萬錦市現時最大的綜合社區。

康榮國際展銷提供專業及全面分析

康榮國際集團有限公司主力推介加拿大樓盤給香港人，集團成員持有香港 EAA 及加拿大地產牌照，每年都得到各大發展商多個獎項，對當地有豐富的認識，接受過加拿大地產的專業訓練，所以不論新樓，樓花轉讓，二手樓買賣，租務，收樓費用，按揭資訊，物業的稅務，當地市場狀況，地產最新資訊和將來要注意事項，等等，康榮國際團隊都能在展銷會提供 ，是加拿大樓房專家。

▐尖沙咀獨家展銷會：多倫多萬錦市 The Unionville Luxury Condominium│同場推Downtown Markham 2023年入伙住宅項目▐

本周末展銷會▪康榮國際香港獨家代理

🎁 由加幣 60 萬起

🎁 送兩年獨家包租保證*

🎁 送兩年租務管理

🎁 特長付款優惠

🎁 每戶可買車位

🎁 即揀即買 不用入飛

🎁 收樓前發展商免費轉讓

日期：5月20日至5月21日（本周星期六、日）

時間：上午11時至晩上7時

地點：尖沙咀 梳士巴利道 半島酒店 6 樓

Hankow Room 2

（港鐵站 L3 出口）

歡迎登記及參與：

查詢熱線：（852）9828-9959

電郵：info@HongWin.com.hk

WhatsApp：60513102

歡迎來電登記或直接親臨展銷會

歡迎同業合作及參與

康榮國際線上頻道直播介紹：

【The Unionville｜多倫多 Markham 萬錦市 全新住宅項目｜Unionville 核心名校網地段｜舒適奢華萬錦生活｜首輪獨家單位 即揀即買】

日期：5 月 19 日（本周五）

時間：晚上9時

直播頻道：

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*投資涉及風險

（資料及相片由客戶提供）