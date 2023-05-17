「電影叮叮」宣布加場　與導演搭電車　朝聖經典港產片場景

搭電車感受香港獨有的城市味道、與電影導演暢談幕後拍攝苦樂，以及漫遊港產片拍攝景點「朝聖」，一個活動滿足三個願望。康文署與「活現香港」合辦的「電影叮叮」活動，宣布加開下月場次，並將於本周五（19日）在城市電腦售票網開售。



有份擔任活動嘉賓的演員兼曾獲金像獎新晉導演陳健朗認為，電影可記錄時代，亦為歲月留痕，冀於光影中折射城市變遷。導賞員則感慨港人或忽略身邊風光，冀參加者遊走電影場景期間，發掘香港文化的獨有一面。



陳健朗：電影記錄時代為歲月流痕

2018年憑電影《手捲煙》奪得香港電影金像獎「新晉導演」的陳健朗，在電車上分享創作靈感。沙頭角邊境的紅花嶺，是《手捲煙》的重要場景，象徵一班被時代遺落的華藉英兵，以及他們的聚散與迷惘，戲中也有本港碩果僅存的皮革廠身影，亦有於重慶大廈實景取材。他認為，電影有記錄時代的意義，期望以光影捕捉社會面貌，以鏡頭映照當下。

鍾情香港舊地及舊事物的陳健朗，認為本港發展急速，不少獨有文化或隨時日消逝，電影妙在可為歲月留痕，「希望可以（透過電影）喺未消失前保留，」且文化是無價，「延續落去先係最重要。」

新晉導演陳健朗（左）認為，電影可記錄時代，亦為歲月留痕，冀於光影中折射城市變遷。陳智遠則稱，今次活動可讓參加者以新視角感受城市脈膊，亦有不少內地旅客慕名而至。（陳淑霞攝）

導賞員帶領尋找電影場景

導演分享以外，「電影叮叮」另一重頭戲是由導賞員帶領於中、上環漫步，探索港產片多個經典場景。《阿飛正傳》中，由劉德華飾演的痴心警員「超仔」，徘佪電話亭守侯由張曼玉主演的「蘇麗珍」來電，西寶城可尋得同款電話亭，感受箇中期盼與失落滋味；走到上環粵海投資大廈門外，則是警匪臥底片經典《無間道》，由黃秋生飾演的「黃Sir」墜樓的取景場地。導賞員杜麗霞笑說，不少日常毫不起眼的高樓大廈及城市風景，隱藏港產片足跡，「只要你睇過嗰部戲，知道喺呢個場景、呢一幕，之後再經過，其實都會刻骨銘心。」

康樂及文化事務署總經理（流行文化）林覺聲表示，「電影叮叮」活動合共舉辦四十八場導賞，由於反應熱烈，五月及六月將再加開合共26場次。他說，今屆政府大力推動文化藝術發展，電車及電影盛載本港深厚的文化底蘊，且不少電影亦有以電車取景，形容將兩者結合是「絕配」。

康樂及文化事務署總經理(流行文化）林覺聲表示，「電影叮叮」活動合共舉辦四十八場導賞，由於反應熱烈，五月及六月將再加開合共26場次。（廖雁雄攝）

五、六月加開26場 本周五售票

「活現香港」創辦人陳智遠則稱，今次活動可讓參加者以新視角感受城市脈膊，亦有不少內地旅客慕名而至，「呢個都係旅遊新趨勢，佢哋好識得捐窿捐罅，同追求地道體驗。」

「電影叮叮」是康文署「香港流行文化節2023」的活動之一，六月的加場門票將於本周五（19日）在城市售票網發售，門票費用為每位100元，每團名額15人。

參加者將在導賞員帶領下，走訪中西區探尋拍攝香港經典電影的場景，包括九如坊、美輪街、元創方、水池巷、西港城等，尋找電影《胭脂扣》、《藍江傳之反飛組風雲》、《花樣年華》、《無間道》、《三更之回家》、《狂舞派》等的拍攝場景，更可在電車上細聽電影人分享電影製作的幕後故事和創作靈感。電車嘉賓包括導演兼監製關錦鵬和許鞍華、監製兼編劇文佩卿、導演兼編劇吳煒倫以及李駿碩。

詳情：www.pcf.gov.hk/tc/movietram.html

查詢電話：5511 4839

香港流行文化節2023：www.pcf.gov.hk

