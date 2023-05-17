消息：海關拘捕尿片網店Baby-Clan高層　顧客指為公司秘書袁偉傑

嬰兒尿片網店「Baby-Clan」近月發生銷售爭議，不少購入套票的苦主家長投訴「硬食」差價，亦有苦主指3月下單至今未有貨。據了解，海關今日下午拘捕公司一名男高層，協助調查；有顧客認出是公司秘書袁偉傑，與公司董事吳文鳳為兩夫婦。



資料顯示，Baby-Clan.com Limited本周一（15日）遭一名消費者向錢債審裁處入稟索償。



據了解，海關今日將一名高層帶助，協助調查。(讀者提供相片）

「Baby-Clan」是Baby-Clan.com Limited營運，公司董事為吳文鳳，秘書為袁偉傑，二人為夫婦。吳文鳳同為另一間母嬰產品專門店Mamaroo的董事，該公司於2021年納入Baby-Clan旗下。

本月15日遭消費者向錢債審裁處入稟索償

本月15日，Baby-Clan.com Limited遭一名消費者向錢債審裁處入稟索償，暫未知索償金額。

5月16日，有大批家長到「Baby-Clan」辦公室追討。（讀者提供相片）

年初家長控訴「硬食」新差價形同「炒燶期貨」

事件由今年初開始，以「尿片套票」作招徠的購物網「Baby-clan」，被苦主家長指該網店在1月稱會加價，使家長趁低吸納套票，但套票卻突然減價，並將每款尿片須付的「差價」加價，令不少已購入套票的家長，最終要「硬食」新差價，形同「炒燶期貨」。

「苦主」指3月下單至今未收到貨

「苦主」家長徐小姐今日（17日）向《香港01》表示，根據「Baby-Clan」規定，每位家長每21日可以下單換領6包尿片，她由3月至5月先後3次下單，系統至今仍然報稱「順延至2023年5月上旬或前，系統會隨着備貨情況而更新派遞時間」，「3月話4月送，之後話運輸問題遲咗，4月張單都仲未收到，之後又話5月頭派貨，依家都5月中喇，都未出貨。」

雖然公司有提供退款安排，但徐小姐指出，如果申請退款，需要清空戶口，再等35個工作天，程序複雜，「講真各位媽媽都係要片啫，都唔係要錢，大家咪每21日落單囉，但積壓到依家都未有貨」。