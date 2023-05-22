香港資訊及通訊科技獎得獎機構以智慧科技提升市民生活質素

香港各界近年積極將智慧科技融入日常生活，特區政府亦鼓勵業界不斷創新，為城市可持續發展出一分力。2022香港資訊及通訊科技獎智慧生活獎及智慧市民大獎的得獎作品，正正體現了建設智慧香港的成果。



倍靈遙距健康監測系統 推動智慧安老

社會人口老化，加上港人愈來愈注重健康，健康監察的需求不斷增加。獲得智慧市民大獎及智慧市民（智慧樂齡）金獎的倍靈科技有限公司，研發出倍靈遙距健康監測系統，實時監測長者及患者的血氧、脈搏、體溫等生命體徵。系統如遇異常情況會發出警報，有助照顧者及時提供醫療支援。值得一提的是，在第五波疫情期間，超過1,000套系統安裝於檢疫中心及安老院，協助監測新冠患者及被隔離的長者，減少不必要接觸。此樂齡科技為業界提供預防性、靈活和可持續的解決方案，團隊的努力不但獲得社會認可，於研發過程中亦透過親身接觸不同的使用者，更有效了解其需要，對產品開發、驅動公司多元發展意義重大。

倍靈遙距健康監測系統，透過為用戶佩戴「倍靈指環」，照顧者便可透過系統全天候實時並持續地監測佩戴者的身體狀況。

Bistrochat一站式管理餐廳營運 勉勵同路人實現創業夢

餐飲業可說是最忙碌的行業之一，一個能幫助餐廳管理預訂和食客數據的一站式餐飲應用程式，絕對能大大減輕餐廳的營運壓力。獲得智慧生活（生活時尚）金獎的Bistrochat綜合多種訂座渠道資訊，同時連接POS銷售系統、互動式語音應答、WhatsApp訂位服務等自動化功能，有效地解決餐廳的核心營運問題。這個強大的CRM客戶關係管理系統更可匯出不同食客的數據，供餐廳作深入分析。團隊表示：「參賽初衷是希望鼓勵有志創業的同路人，團隊曾創立多家餐廳和公司，擁有豐富經驗，明白創業初期難免遇到難關，故希望Bistrochat能成為一個成功案例，鼓勵更多人開啟創業之路。」

Bistrochat為中小型餐廳提供餐桌管理數碼方案，提升餐廳營運效率。

「守護蹤」藍牙定位尋人 共建腦退化症友善社區

腦退化症長者因記憶及認知功能減退而容易走失，照顧者既忙着四出尋人，同時又感徬徨憂慮，他們最需要的是一個有效的尋人方法。獲得智慧市民（智慧共融）金奬的「友里蹤跡」手機應用程式及「守護蹤」裝置由香港科技大學聯同賽馬會耆智園及聖雅各福群會推出，團隊以藍牙定位技術代替眼睛，以科技協助尋找走失的腦退化症長者，公眾亦可成為「耆跡天使」，協助偵測走失人士的位置。團隊最近與九巴合作，於各區50個巴士站安裝藍牙定位裝置「天使盒子」，令照顧者更易掌握腦退化症走失人士的大概位置。團隊未來亦會與不同組織合作，守護容易走失人士的行蹤。

透過「友里蹤跡」手機應用程式及「守護蹤」裝置，有效收窄搜尋走失人士的範圍。

中央智能樓宇監察系統 實踐智慧舊樓維修

香港舊樓老化問題日益嚴重，市區重建局（市建局）從根源著手，運用創新科技延長樓宇壽命，設計出中央智能樓宇監察系統，為舊樓管理和維修帶來新方向。監察系統有效地整合大廈設施狀態的資訊，提升處理設施保養數據的能力。系統除了為管理員提供實時監察，亦能讓身處辦公室的管理人員同時遙距監察及管理不同位置的物業。目前，中央智能樓宇監察系統已應用於市建局的安置大廈，並榮獲智慧生活（智能家居）金獎，得到市場認同，足為樓宇復修業界和業主提供切實可行的參考個案。市建局期望將系統推廣至其他私人建築及物業管理公司，提升舊樓保養維修的成本效益，並透過進行預防性維修達致延長樓宇壽命的目的。

中央智能樓宇監察系統將市建局轄下四幢安置大廈的屋宇設備資料及樓宇保養數據整合成一個數據庫，以便作全面審視。

骨導式助聽器Dai3mimi 支援長者身心健康

聽力退化除了對長者生活構成不便，更令他們容易封閉自己，加速大腦退化，對身心健康造成重大影響。雖然配戴助聽器是矯正聽力的有效方法，但不少長者卻因效果不理想而不願配戴。獲得智慧生活大獎及智慧生活（智慧醫療）金獎的Dai3mimi（複耳）以聲學共振特性，直接將聲音通過頭骨傳導到內耳，與坊間入耳式助聽器的傳輸方法截然不同。Dai3mimi（複耳）不但可以幫助長者恢復聽力，更可以通過其專利的節奏振動機制幫助長者緩解耳鳴、抑鬱和腦退化等症狀。團隊認為隨着社會人口老化，樂齡科技市場龐大，未來將繼續循這方向發展，利用振動技術，推出更多新產品，拓展海外市場。

Dai3mimi（複耳）有別於入耳式助聽器，從外觀無法判斷當事人是否有聽障問題，減少聽障人士被標籤的機會。

智能工業培訓系統 善用科技構建安全工地

「安全第一」是工地施工的重要守則，而安全訓練更擔當重要角色。獲得智慧市民（智慧教育及學習）金獎的智能工業培訓系統由愛特蕾集團有限公司研發，是技術領先的VR系統，可以為工地人員提供身臨其境的真實感受，學習各種專業培訓細節和現實場景，有助減低和避免於培訓和日常操作中的風險。不得不提的是，系統通過獨有的現場數據採集和圖像處理技術，與實際測量相比，最高精準度達99.5%。團隊表示，獎項肯定了大家一直以來的付出，不但可以提升士氣，更大大增加客戶及合作夥伴的信心。

智能工業培訓系統像真度極高，讓工地人員學習各種專業培訓細節和現實場景，包括港口、密閉空間、禁區、海關區、高壓區和高空作業。

2023香港資訊及通訊科技獎開始接受報名

香港資訊及通訊科技獎（Hong Kong ICT Awards）由2006年舉辦至今，是本地資訊科技界的年度盛事。獎項除給予得獎者鼓勵和肯定外，亦有助其產品打進國內外市場。香港資訊及通訊科技獎共設八個獎項類別，並已經開始接受報名。數碼娛樂獎、金融科技獎、資訊科技初創企業獎、商業方案獎、智慧生活獎、智慧出行獎及智慧市民獎截止報名日期是6月28日，而學生創新獎截止報名日期是7月5日，歡迎不同範疇的科技人才參加。比賽詳情：https://www.hkictawards.hk/

（資料由客戶提供）