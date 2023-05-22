香港資訊及通訊科技獎得獎機構以智慧科技提升市民生活質素
香港各界近年積極將智慧科技融入日常生活，特區政府亦鼓勵業界不斷創新，為城市可持續發展出一分力。2022香港資訊及通訊科技獎智慧生活獎及智慧市民大獎的得獎作品，正正體現了建設智慧香港的成果。
倍靈遙距健康監測系統 推動智慧安老
社會人口老化，加上港人愈來愈注重健康，健康監察的需求不斷增加。獲得智慧市民大獎及智慧市民（智慧樂齡）金獎的倍靈科技有限公司，研發出倍靈遙距健康監測系統，實時監測長者及患者的血氧、脈搏、體溫等生命體徵。系統如遇異常情況會發出警報，有助照顧者及時提供醫療支援。值得一提的是，在第五波疫情期間，超過1,000套系統安裝於檢疫中心及安老院，協助監測新冠患者及被隔離的長者，減少不必要接觸。此樂齡科技為業界提供預防性、靈活和可持續的解決方案，團隊的努力不但獲得社會認可，於研發過程中亦透過親身接觸不同的使用者，更有效了解其需要，對產品開發、驅動公司多元發展意義重大。
Bistrochat一站式管理餐廳營運 勉勵同路人實現創業夢
餐飲業可說是最忙碌的行業之一，一個能幫助餐廳管理預訂和食客數據的一站式餐飲應用程式，絕對能大大減輕餐廳的營運壓力。獲得智慧生活（生活時尚）金獎的Bistrochat綜合多種訂座渠道資訊，同時連接POS銷售系統、互動式語音應答、WhatsApp訂位服務等自動化功能，有效地解決餐廳的核心營運問題。這個強大的CRM客戶關係管理系統更可匯出不同食客的數據，供餐廳作深入分析。團隊表示：「參賽初衷是希望鼓勵有志創業的同路人，團隊曾創立多家餐廳和公司，擁有豐富經驗，明白創業初期難免遇到難關，故希望Bistrochat能成為一個成功案例，鼓勵更多人開啟創業之路。」
「守護蹤」藍牙定位尋人 共建腦退化症友善社區
腦退化症長者因記憶及認知功能減退而容易走失，照顧者既忙着四出尋人，同時又感徬徨憂慮，他們最需要的是一個有效的尋人方法。獲得智慧市民（智慧共融）金奬的「友里蹤跡」手機應用程式及「守護蹤」裝置由香港科技大學聯同賽馬會耆智園及聖雅各福群會推出，團隊以藍牙定位技術代替眼睛，以科技協助尋找走失的腦退化症長者，公眾亦可成為「耆跡天使」，協助偵測走失人士的位置。團隊最近與九巴合作，於各區50個巴士站安裝藍牙定位裝置「天使盒子」，令照顧者更易掌握腦退化症走失人士的大概位置。團隊未來亦會與不同組織合作，守護容易走失人士的行蹤。
中央智能樓宇監察系統 實踐智慧舊樓維修
香港舊樓老化問題日益嚴重，市區重建局（市建局）從根源著手，運用創新科技延長樓宇壽命，設計出中央智能樓宇監察系統，為舊樓管理和維修帶來新方向。監察系統有效地整合大廈設施狀態的資訊，提升處理設施保養數據的能力。系統除了為管理員提供實時監察，亦能讓身處辦公室的管理人員同時遙距監察及管理不同位置的物業。目前，中央智能樓宇監察系統已應用於市建局的安置大廈，並榮獲智慧生活（智能家居）金獎，得到市場認同，足為樓宇復修業界和業主提供切實可行的參考個案。市建局期望將系統推廣至其他私人建築及物業管理公司，提升舊樓保養維修的成本效益，並透過進行預防性維修達致延長樓宇壽命的目的。
骨導式助聽器Dai3mimi 支援長者身心健康
聽力退化除了對長者生活構成不便，更令他們容易封閉自己，加速大腦退化，對身心健康造成重大影響。雖然配戴助聽器是矯正聽力的有效方法，但不少長者卻因效果不理想而不願配戴。獲得智慧生活大獎及智慧生活（智慧醫療）金獎的Dai3mimi（複耳）以聲學共振特性，直接將聲音通過頭骨傳導到內耳，與坊間入耳式助聽器的傳輸方法截然不同。Dai3mimi（複耳）不但可以幫助長者恢復聽力，更可以通過其專利的節奏振動機制幫助長者緩解耳鳴、抑鬱和腦退化等症狀。團隊認為隨着社會人口老化，樂齡科技市場龐大，未來將繼續循這方向發展，利用振動技術，推出更多新產品，拓展海外市場。
智能工業培訓系統 善用科技構建安全工地
「安全第一」是工地施工的重要守則，而安全訓練更擔當重要角色。獲得智慧市民（智慧教育及學習）金獎的智能工業培訓系統由愛特蕾集團有限公司研發，是技術領先的VR系統，可以為工地人員提供身臨其境的真實感受，學習各種專業培訓細節和現實場景，有助減低和避免於培訓和日常操作中的風險。不得不提的是，系統通過獨有的現場數據採集和圖像處理技術，與實際測量相比，最高精準度達99.5%。團隊表示，獎項肯定了大家一直以來的付出，不但可以提升士氣，更大大增加客戶及合作夥伴的信心。
2023香港資訊及通訊科技獎開始接受報名
香港資訊及通訊科技獎（Hong Kong ICT Awards）由2006年舉辦至今，是本地資訊科技界的年度盛事。獎項除給予得獎者鼓勵和肯定外，亦有助其產品打進國內外市場。香港資訊及通訊科技獎共設八個獎項類別，並已經開始接受報名。數碼娛樂獎、金融科技獎、資訊科技初創企業獎、商業方案獎、智慧生活獎、智慧出行獎及智慧市民獎截止報名日期是6月28日，而學生創新獎截止報名日期是7月5日，歡迎不同範疇的科技人才參加。比賽詳情：https://www.hkictawards.hk/
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