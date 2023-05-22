做任務贏港幣1,500元獎賞HSBC HK App　8大實用功能幫你慳時間

想外遊購物盡情享受環球美食歎世界﹖參加「HSBC HK App 每月任務大挑戰」，完成指定小任務，即有機會參加大抽獎，贏走總值港幣1,500元嘅Klook、Deliveroo、HKTVmall獎賞！今次教大家利用HSBC HK App靈活使用銀行服務，利用上下班搭車或午休時間，瞬間處理多項銀行服務，下文將會為大家介紹8大實用功能，省時方便，讓你有更多時間做你心中所想。



立即下載HSBC HK App︰https://bit.ly/3pbOiHN

5大貼心功能 理財更有預算

HSBC HK App內容非常豐富，今次為大家精選以下貼心功能，讓你隨時掌握戶口狀況、緊貼最新優惠，繳費轉賬更快捷，個人支收亦更有預算，無需再為瑣事煩惱，生活方便無憂。

1. 市場推廣喜好設定

推播通知現已加入市場推廣喜好設定，立即啓用，隨時隨地獲取更多個人專屬優惠。

2. 設置「小額轉賬限額」

經常同同事朋友夾錢食飯，想省卻找零頭的麻煩，或一分一毫都要計清，就要善用小額轉賬限額功能。提提你小額轉賬限額預設為0港元，你可於App內「設定」功能表下「轉賬及繳費」的「小額轉賬限額」，或於個人網上理財的「每日付款及轉賬限額」查閱及更改你的限額。如果你輸入的轉賬金額超過每日限額，交易將未能完成。

3. 新增「受款人」

以後上繳家用，再沒有忘記的藉口啦，將母親/老婆大人的戶口新增至「受款人名單」日後轉賬時無需重覆輸入受款人資料，方便你定期轉賬至特定的第三者戶口。

4. 「個人預算」

今個月又使大咗？「個人預算」自動追蹤開支，所有開支瞭如指掌。隨時查看消費詳情，了解消費模式及最高支出類別；個人開支分析因應你過往嘅開支幫你設定好每月開支預算，防止每月使爆budget，更新功能增加提醒尚未繳付嘅經常性開支（例如訂閱費），讓你全方位了解日常使費，建立健康理財習慣，理財目標更易達到。

快人一步 以 App優先辦理3大分行服務

無論你是大頭蝦忘記帶銀行卡，抑或大忙人趕不上銀行營業時間，HSBC HK App都幫到你，預先辦理手機提款，足不出戶享受手機入票服務，以HSBC HK App確認身份，以下3大實用功能你一定要Bookmark。

5. 「手機入票服務^」

入支票最怕排長龍，滙豐推出全天候7/24手機存入滙豐及恒生銀行的支票服務，只需幾步，輸入支票金額，並為支票的正面和背面拍照就完成。節省等候時間，更可即時#查閱存入紀錄。

^如欲了解更多詳情，請瀏覽滙豐網頁。

6. 手機提款

掃一掃，無需提款卡，現金到手！用App點幾下設立提款指示，然後於銀行自動櫃員機掃描二維碼即可提取現金，交易秒速完成。

7. 掃一掃，分行交易無難度

只需要掃一掃QR code（二維碼），即可更方便快捷地於分行認證您的身份。

8. 推播通知*

理財第一步，就是要check住條數！開啓推播通知，即時獲悉戶口動向、收取繳費提示及更多重要通知，隨時掌握戶口最新狀況，現在更可以參加「HSBC HK App 每月任務大挑戰」，有機會贏取豐富禮品！事不宜遲，立即登入HSBC HK App！

*推播通知運行於Apple Inc.或Google LLC.提供的服務之上。因Apple Inc.或Google LLC.的服務導致的訊息傳送延遲或失敗均不在本行的控制範圍之內。

(資料及相片由客戶提供)