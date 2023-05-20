長者倒斃家中無人知　港大教授斥政府服務分散：部門有分工無合作

近日本港發生多宗長者斃家中無人知悲劇，包括美孚新邨父女雙屍案、以及水泉澳邨獨居長者倒斃家中已化為白骨。港大社會工作及社會行政學系榮休教授陳麗雲今（20日）表示，種種案件令社會傷心，亦反映政府服務之間的「不配套」，例如長者面對住屋、情緒、經濟、社交及健康等問題時，由政府不同部門提供服務，批評「有分工無合作、導致好多狹縫」，促政府部門改善協調，「需要更加有決心、唔係大家猜波，要諗點樣做得更好。」



▼美孚新邨雙屍命案▼



陳麗雲今早在商台節目《政經星期六》表示，除近日發生的兩宗事件外，過往幾年香港亦有不少涉及照顧者謀殺後自殺、殺親人後自殺、長者失救，「甚至近日水泉澳邨長者死咗，化成白骨都冇人知，即代表死咗好多個月」，種種意外均顯示政府幾項服務完全不配套。

港大社會工作及社會行政學系榮休教授陳麗雲批評政府部門有分工無合作。（社聯網頁圖片)

她舉例指，長者主要面對住屋、情緒、經濟、社交及健康五大問題，惟該些服務由政府不同部門提供，批評評「有分工無合作、導致好多狹縫」，認為近日的事件令社會傷心，政府也應借機會改善部門之間的協調。

（政府部門）有分工無合作、導致好多狹縫......需要有決心，唔係大家猜波，要諗點樣做得更好。 港大社會工作及社會行政學系榮休教授陳麗雲

立法會會議員狄志遠指長者問題在疫情後爆發出來。（資料圖片張浩維攝）

年輕人移民致「空洞化」 狄志遠：「血的故事」陸續有來

社福界立法會議員、新思維狄志遠則稱，長者問題在疫情後爆發出來，並指香港有老齡化及空洞化、即年輕人移民的趨勢，相信「血的故事」陸續有來，批評政府經常後知後覺。

遺憾係政府次次係「血的故事」發生後先做啲反省，部門好多罅隙。 社福界立法會議員狄志遠

促18區關愛隊及重組後區議會思考如何發揮作用

狄志遠指出，政府系統中雖然有不少資料，包括醫院管理局及房屋署等有高危及獨居老人資料，但社工難以知道並向其提供服務，認為政府應檢討轉介服務。他稱立法會相關工作小組會開會討論事件，又建議18區關愛隊及重組後的區議會，應思考如何發揮從中作用，又要求為日後擔任區議會主席的民政專員，應設立「關鍵績效指標」(KPI)，交代如何善用資源提供服務。

耆康會主席：獨居長者10年增近一倍

耆康會主席、明愛專上學院校長麥建華則指，不少長者不懂或無能力救助，因政府服務分門別類、更要上網查找，他們根本無能力知道要如何救助，部份更在心理上不想麻煩人等。他稱獨居長者已逾10萬人，數字在過去10年增加90%，照顧者數量亦增加，形容「高危群組會愈來愈大」，擔心問題未來會更嚴重，建議以個案形式處理長者問題，由一名社工跟進個案。