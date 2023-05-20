長者倒斃家中無人知 港大教授斥政府服務分散：部門有分工無合作
近日本港發生多宗長者斃家中無人知悲劇，包括美孚新邨父女雙屍案、以及水泉澳邨獨居長者倒斃家中已化為白骨。港大社會工作及社會行政學系榮休教授陳麗雲今（20日）表示，種種案件令社會傷心，亦反映政府服務之間的「不配套」，例如長者面對住屋、情緒、經濟、社交及健康等問題時，由政府不同部門提供服務，批評「有分工無合作、導致好多狹縫」，促政府部門改善協調，「需要更加有決心、唔係大家猜波，要諗點樣做得更好。」
▼美孚新邨雙屍命案▼
陳麗雲今早在商台節目《政經星期六》表示，除近日發生的兩宗事件外，過往幾年香港亦有不少涉及照顧者謀殺後自殺、殺親人後自殺、長者失救，「甚至近日水泉澳邨長者死咗，化成白骨都冇人知，即代表死咗好多個月」，種種意外均顯示政府幾項服務完全不配套。
她舉例指，長者主要面對住屋、情緒、經濟、社交及健康五大問題，惟該些服務由政府不同部門提供，批評評「有分工無合作、導致好多狹縫」，認為近日的事件令社會傷心，政府也應借機會改善部門之間的協調。
（政府部門）有分工無合作、導致好多狹縫......需要有決心，唔係大家猜波，要諗點樣做得更好。
年輕人移民致「空洞化」 狄志遠：「血的故事」陸續有來
社福界立法會議員、新思維狄志遠則稱，長者問題在疫情後爆發出來，並指香港有老齡化及空洞化、即年輕人移民的趨勢，相信「血的故事」陸續有來，批評政府經常後知後覺。
遺憾係政府次次係「血的故事」發生後先做啲反省，部門好多罅隙。
促18區關愛隊及重組後區議會思考如何發揮作用
狄志遠指出，政府系統中雖然有不少資料，包括醫院管理局及房屋署等有高危及獨居老人資料，但社工難以知道並向其提供服務，認為政府應檢討轉介服務。他稱立法會相關工作小組會開會討論事件，又建議18區關愛隊及重組後的區議會，應思考如何發揮從中作用，又要求為日後擔任區議會主席的民政專員，應設立「關鍵績效指標」(KPI)，交代如何善用資源提供服務。
耆康會主席：獨居長者10年增近一倍
耆康會主席、明愛專上學院校長麥建華則指，不少長者不懂或無能力救助，因政府服務分門別類、更要上網查找，他們根本無能力知道要如何救助，部份更在心理上不想麻煩人等。他稱獨居長者已逾10萬人，數字在過去10年增加90%，照顧者數量亦增加，形容「高危群組會愈來愈大」，擔心問題未來會更嚴重，建議以個案形式處理長者問題，由一名社工跟進個案。