增四宗退伍軍人病個案　涉三男一女　83歲患者居何文田愛民邨

衞生署衞生防護中心今日（22日）公布，在本月14日至20日期間，本港錄得四宗社區感染的退伍軍人病個案，涉三男一女，年齡介乎66歲至83歲，四人均有長期病患，分別居於屯門、東涌、何文田及灣仔。衞生署正就上述個案展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。



衞生署衞生防護中心公布退伍軍人病個案最新數字，在本月14日至20日期間，共錄得四宗社區感染的退伍軍人病個案呈報：

1/ 66歲男病人，有長期病患，居於屯門大欖涌聯安新村

2/ 68歲男病人，有長期病患，居於東涌滿東邨滿泰樓

3/ 83歲女病人，有長期病患，居於何文田愛民邨衛民樓

4/ 68歲男病人，有長期病患，居於灣仔東南大廈



衞生防護中心指，截至5月20日，今年錄得23宗退伍軍人病個案，衞生署正就上述個案展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。據署方資料，2022年及2021年分別有80及69宗退伍軍人病個案。

退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能受感染。

衞生防護中心發言人指，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。另外，有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。

中心提醒免疫力弱人士應以無菌水或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口、避免使用加濕器或其他可產生霧氣的設備。淋浴也可能產生細小的霧氣。如免疫力弱人士要使用加濕器或其他可產生霧氣的設備，應使用無菌水或煮沸後剛冷卻的食水，不應直接從水龍頭注水入盛水器。