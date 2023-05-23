第13屆香港國際古玩展 細賞中外藝術瑰寶 現場古玩鑑定 茶器講座
玩物「養」志，第十三屆香港國際古玩展將於5月27日至5月30日免費開放予公眾入場參觀，接近半百參展商將為大家呈獻多件來自中華、其他亞洲地區、甚至西方各國的古董珍藏。入場人士亦可參與場內活動如現場古玩鑑定、導賞團、主題展覽、茶道會、專家講座等等。歡迎各位收藏家、對古玩有興趣的人士，前來鑑賞瑰寶、探尋根源，亦可以把握機會與志同道合交流，甚至將心儀珍玩帶回家！
近距離鑑賞中外珍寶
今屆國際古玩展約有50位海內外參展商參展，主辦單位每屆都會邀請國際權威專家組成評審會，嚴格審查參展古董為真品重器。大家將有機會近距離接觸多件古今中外的藝術寶藏，包括來自中國、日本、台灣、美國、英國、法國、芬蘭等地的古玩，細意鑑賞其精細造工，發掘其歷史文化涵意。以下精選藏品率先曝光，有興趣的朋友萬物錯過︰
現場專業鑑定 工夫茶茶藝講座
家中有家傳之寶、個人珍藏，想辨別其真偽？不妨於5月27日攜同你的古玩入場，屆時將有國內專家團及香港藝術品商會鑑定委員，為大家提供專業鑑定服務，機會難逢。
此外，不少朋友對茶藝情有獨鍾，是次展覽帶來一系列工夫茶相關的活動，讓大眾參與其中。28日舉行《茶事之要·首重在器》專題講座，為大家介紹清初閩南工夫茶若深珍藏杯、「若深杯起源初考」專題講座，考究若深杯起源，以及27至30日多場「武夷星茶園‧功夫茶表演」，連串活動深入淺出，從茶器史源至飲茶泡茶，了解工夫茶茶藝文化。
國際古玩展2023
地點︰香港會議展覽中心展覽廳5G
地址︰香港灣仔博覽道一號(舊翼)
公開展覽︰2023年5月27-29日 (星期六至星期一) 11:00am – 7:00pm
2023年5月30日 (星期二) 11:00am – 5:00pm
電郵報名︰iaf.hongkong@gmail.com
電話︰2548 8702
免費登記入場︰http://iaf.ievent.hk
(資料及相片由客戶提供)