挪亞方舟傷健合Big運動日　新地郭炳江夥香港殘奧會籲傷健共融

近年香港殘疾運動員在多項國際賽事中大放異彩，展現過人的毅力和意志，令港人備受鼓舞，更為社會帶來更多正能量。而四年一度的「亞洲殘疾人運動會」將於10月在杭州舉行，有助進一步提升港人對殘疾運動及殘疾人士的關注。有見及此，香港挪亞方舟與香港殘疾人奧委會，今年再度合辦「傷健合Big」運動日，透過舉辦多元化的殘疾運動項目，既為翹首以待的亞洲殘疾體壇盛事先行熱身，同時鼓勵一眾殘疾青少年與其家人及照顧者，在疫情逐漸紓緩下，重拾運動的樂趣，並宣揚「傷健平等共融」的精神。活動早前已於馬灣圓滿舉行，一眾參與的殘疾人士及其家人均表示樂在其中。



「傷健合Big運動日」今年踏入第二屆，活動當日大會邀請了新鴻基地產代理資深董事郭炳江、香港殘疾人奧委會會長馮馬潔嫻、殘奧運六面金牌得主蘇樺偉、香港挪亞方舟助理總經理葉頌恩及四間特殊學校之校長與學生代表擔任活動嘉賓，為運動日揭開序幕。另外亦邀請了約150位特殊學校學生及其家人參與其中；「傷健」分別代表傷殘人士及健全人士，「合Big」即推動彼此了解及尊重接納，從而成就真正的「雙劍合璧」，締造無障礙的關愛包容社會。

挪亞方舟宣揚八大愛的精神 攜各界共同推動傷健共融

除了政府和體育界，商界亦同樣積極推動傷健共融。新鴻基地產代理資深董事郭炳江於開幕禮致辭時表示：「一直秉持『以心建家』理念的新鴻基地產，多年來致力支持各類體育活動，鼓勵大眾關注身心健康，並宣揚『運動行善』精神。新鴻基地產亦興建了挪亞方舟這個非牟利社區發展項目，以八大愛的精神，包括愛生命、愛家庭、愛地球為理念，打造成寓教育於玩樂（Edutainment）的主題公園，不僅成為香港其中一個旅遊景點，更肩負起回饋社會的使命。」他期望透過「傷健合Big」運動日，增進社會各界對本地殘疾運動的認識之餘，亦鼓勵大家在日常生活中實踐「傷健共融」精神，互相尊重與諒解，共建無障礙的包容社會。

主禮嘉賓新鴻基地產代理資深董事郭炳江 (左六)、香港殘疾人奧委會會長馮馬潔嫻 (右六)、殘奧運六面金牌得主蘇樺偉 (右五) 及香港挪亞方舟助理總經理葉頌恩 (左五)，與參加的學校代表為「傷健合Big」運動日揭開序幕。

讓社會大眾接觸殘疾運動 發掘港隊新血

香港殘奧會會長馮馬潔嫻感謝挪亞方舟與郭炳江身體力行支持殘疾運動，再次讓不同的特殊學校學生有機會接觸殘疾運動。她指：「香港殘奧會一直致力推動殘疾運動發展，冀望活動能喚起學生對殘疾運動的興趣，及發掘出更多精英運動員，並期盼參與學生盡情享受活動過程，往後在殘疾運動中看見大家的身影。」

主禮嘉賓香港殘疾人奧委會會長馮馬潔嫻指，香港殘奧會一直致力推動殘疾運動發展，希望香港能培育出更多精英運動員，並期望參與學生盡情享受活動過程，持續參與殘疾運動。

體驗多元化殘疾運動 鼓勵殘疾人士打破身心框架

在一眾參與者的見證下，各嘉賓與學校師生代表共同為活動主持揭幕儀式。他們化身成為火炬手，模擬殘奧會前奏的火炬接力，透過電子火炬把聖火傳遞予彼此手上，完成儀式後與在場所有參加者大合照。是次儀式讓大家無分界限，共同體現勇氣、毅力、激勵、平等的殘奧運動價值，宣揚「傷健齊牽手，機會在我手」的活動理念。

主禮嘉賓新鴻基地產代理資深董事郭炳江 (右五) 為出席活動的學生打氣。

多項殘疾運動體驗在揭幕禮後正式開始，並由支持機構包括：香港傷殘人士體育協會、香港智障人士體育協會、中國香港賽艇協會以及中國香港空手道總會的專業教授，帶領殘疾學生及其家人分別體驗硬地滾球、特奧小型網球、特奧高爾夫球、室內賽艇及殘疾人空手道。一眾參加者展現勇於嘗試的精神，投入各項活動，感受運動的樂趣。隨後主禮嘉賓於閉幕禮頒發紀念獎牌予參與的學生，讓他們感受運動員獲殊榮的一刻。最後參加者更可免費參觀挪亞方舟多個景點及享用自助午餐，完成一趟饒富意義的旅程。

即看活動當日的精彩花絮：

展望馬灣公園二期 為年青人提供盡展所長的機會

整個馬灣公園項目一直以旅遊、環境保育及公益為發展方向，由2009年開幕至今，連同本地1,700間社福機構，合辦超過10,500個生命教育及慈善公益活動，惠澤逾74萬弱勢人士，當中不少為殘疾人士及基層青少年。

郭炳江提到，預計於明年第三季開始營運的馬灣公園二期，貫徹第一期以保育原有天然風景、保留文化風貌及教育為主題特色的方向，將馬灣舊村活化成一個糅合自然生態環境、藝術及歷史文化等元素的項目，將引入多元化藝術工作室，提供體驗式藝術活動，並計劃設有特色戶外活動場所，例如野外營地及休閒農莊，以及零售和餐飲場所。他續表示，相信屆時馬灣公園二期將成為香港另一個旅遊及消閒的新景點，促進該區經濟發展，並為青年人提供創業、就業及盡展所長的機會。

主禮嘉賓新鴻基地產代理資深董事郭炳江透露馬灣公園二期預計於明年第三季開始營運，並為青年人提供創業、就業及盡展所長的機會。

（資料及相片由客戶提供）