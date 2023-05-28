戒煙｜吸煙與健康委員會倡立法禁食及管有另類煙　為吸煙人口截龍

5月31日為「世界無煙日」，香港吸煙與健康委員會今天（28日）舉行以「零煙世代在眼前 戒煙贏在起跑線」為主題的世界無煙日2023暨無煙跑服日啟動禮。政府目標在2025年把吸煙率降至7.8%，該會倡議兩點：一是推動未曾嘗試過戒煙的七成吸食傳統煙煙民「零的突破」，另要為吸煙人口截龍，防止煙草商以另類吸煙產品引誘年輕人吸第一口煙，促政府積極研究立法「禁食」及「管有」另類煙。



香港吸煙與健康委員會今天（28日）舉行以「零煙世代在眼前 戒煙贏在起跑線」為主題的世界無煙日2023暨無煙跑服日啟動禮。（大會提供圖片)

盧寵茂預告諮詢公眾「一些更為積極進取控煙措施」

香港吸煙與健康委員會，號召市民在5月31日參與連續第三年舉辦的「無煙跑服日」，市民可穿着跑服或運動服，以鼓勵吸煙人士以做運動戒煙，提高戒煙的成功率。

主禮嘉賓醫務衞生局局長盧寵茂表示，大量科學實證顯示，吸煙與過早死亡和引發多種慢性疾病有直接關係，香港控煙政策長遠目標是消除煙草禍害，目標是在2025年把吸煙率進一步由目前9.5%降至7.8%，「要達到這個目標，我們必須採取一些更為積極進取的控煙措施」，政府計劃於下個月就下階段控煙策略進行公眾諮詢，期待屆時能得到各方踴躍支持。

七成吸食傳統煙煙民未曾試過戒煙

委員會主席湯修齊表示，根據政府統計處的調查，香港有約七成吸食傳統煙的人士未曾嘗試過戒煙，需要花盡心思推動他們踏出戒煙第一步；而要進一步降低香港的吸煙率，除了鼓勵身邊人為健康戒煙外，為吸煙人口截龍亦是控煙策略上重要的一環。他指為防止煙草商以另類吸煙產品引誘年輕人吸第一口煙，委員會希望政府積極研究立法「禁食」及「管有」另類煙，保護下一代。

戒煙大贏家冠軍：只要意志足夠，煙癮亦隨之而散

活動亦邀得越野跑手陳國強、藝人黃妍及區子琳聯同第13屆戒煙大贏家冠軍鄭煒杰於現場示範簡易伸展運動，鼓勵非吸煙人士以運動陪伴吸煙人士適應退癮不適，並向市民分享運動的益處及戒煙致勝的心得。成功戒煙的鄭煒杰勉勵現時正在戒煙的人士別中途放棄，毅⼒和堅持是戒煙裡不可或缺的要素，只要意志足夠，煙癮亦隨之而散，成功便會在望。

啟動禮後，醫療專家皮膚科專科陳厚毅醫生、香港醫院藥劑師學會會長崔俊明及香港大學榮休教授暨公共衞生學院名譽臨床教授林大慶，分別以「吸煙導致皮膚老化」、「解構水煙及另類吸煙產品真相」及「長者吸煙與死亡關係」，為公眾拆解坊間對吸煙禍害的誤解，宣揚不吸煙的重要性。