【HKICT Awards】金融科技應對商業需求　打造更優質服務

為滿足變化不斷的商業和社會需求，企業不斷尋求創新。例如金融界利用人工智能、大數據和區塊鏈來解決金融服務中具挑戰性的問題，新興科技亦有助商業及公營機構與中小企業提升營運效率。以下為大家介紹六個於2022香港資訊及通訊科技獎分別獲得金融科技獎與商業方案獎的項目，了解他們如何在獲獎後持續發揮創意，為創科發展帶來裨益。



「人工智能課程推薦」應用平台 結合大數據與AI培訓員工

一間成功的保險公司，除了提供多元化的產品，更需要擁有專業知識和優質服務態度的財務策劃顧問，為客戶提供最全面的服務及保障。獲得金融科技大獎及金融科技（銀行業務、保險及資本市場）金獎的友邦保險（國際）有限公司（友邦香港及澳門）(AIA) 研發了「人工智能課程推薦」應用平台，結合大數據分析及AI人工智能，針對財務策劃顧問的個人背景及業務拓展策略，推薦個人化的培訓課程。營業單位主管更可透過平台了解其團隊成員的學習進度，目的是不斷提升財務策劃顧問團隊的專業水平，為客戶提供更優質的服務。團隊表示，AIA將繼續以科技為客戶提供最優質的服務和體驗，對社會的持續發展作出貢獻。

「人工智能課程推薦」應用平台結合大數據分析及AI人工智能，針對財務策劃顧問的個人背景及業務拓展策略，推薦個人化的培訓課程。

Liquid企業可驗證數碼憑證 有效保障私隱

近年詐騙個案高企，PaySmart Capital認為主因是詐騙者透過不法手段取得敏感性個人資料，故他們創立「Liquid企業可驗證數碼憑證」。在LIQUID區塊鏈架構下，企業只需分享必要的相關信息，有效保障私隱，同時實現數據自主。獨創的企業可驗證數碼憑證（CDVC）向全球企業提供真實可靠的業務證明。企業可通過批次授權，准許第三方查看來自多方來源的最新業務數據，從而大幅優化開戶流程，以及提升商業貸款申請和年度信用審查的效率。獲得金融科技（監管科技及風險管理）金獎後，團隊更有信心促進香港與大灣區合作，打破不同省市數據流通的局限，令香港企業更易走進大灣區之餘，內地企業亦能藉此跳出國際。

在LIQUID區塊鏈架構下，企業只需分享必要的相關信息，有效保障私隱，同時實現數據自主。

香港國際機場貨運數據平台 提升卓越航空貨運效率

香港國際機場自1996年起成為全球最繁忙國際貨運機場，為持續提升機場卓越的航空貨運效率，香港機場管理局推出了「香港國際機場貨運數據平台HKIA Cargo」。平台連結了業內主要持份者，包括貨運企業、倉庫運輸商、空運貨站、航空公司及監管機構，藉此加強數據互通效益，優化訊息傳送及操作流程，從而提升香港航空運輸及物流業的整體營運效率。此創新設計奪得商業方案大獎及商業方案（商業及公營機構) 金獎。繼開發香港出口貨運及香港海關海空聯運便利計劃數據應用系統後，團隊正積極籌備新單元，包括推行香港進口取貨流程數碼化項目、支援位於東莞的香港國際機場物流園的發展、以及推出香港多式聯運應用系統，目標推動香港空運物流行業數碼化，為香港打造智慧未來。

「香港國際機場貨運數據平台HKIA Cargo」有助提升香港航空運輸及物流業的整體營運效率。

XenseSpace BIM-混合實境方案 推動「建造業2.0」

於工程建設項目中，要讓辦公室和現場的施工團隊看法一致是極大的挑戰。奪得商業方案（新興技術）金獎的XenseSpace由XenseTech Limited設計，利用 MR技術可視化建築信息模型（BIM），令工程的協調、生產力和安全表現都有所提升。XenseSpace把建築模型疊加於真實的環境中，使BIM模型與工地現場相結合呈現眼前，有助團隊由規劃到施工階段彼此協調。團隊精益求精，持續改良技術，期望與業界共同推動「建造業2.0」的發展，為行業轉型升級出一分力。

XenseSpace把建築模型疊加於真實的環境中，使BIM模型與工地現場相結合呈現眼前。

中銀香港「雲會計」一站式雲端財務會計記賬及財務管理

全球數碼轉型步伐正進一步加速，為幫助中小企提升競爭力，中銀香港推出「ERP雲服務—雲會計」（雲會計），免費為中小企帶來數碼化財務管理的全新體驗。「雲會計」具備一站式雲端財務會計記賬及財務管理功能，並可直接進行網上轉賬，方便進行支付交易。另外「雲會計」採用網上銀行資訊保安標準保護客戶資料，安全可靠，贏得商業方案（中小企業）金獎確是實至名歸。團隊持續聆聽客戶意見及需求，適時優化「雲會計」及其他服務，提升客戶體驗。未來將繼續深化與各企業客戶的業務合作，通過提升行業專業化及數碼化服務能力，為客戶提供精準及專屬服務方案，滿足需求。

「雲會計」具備一站式雲端財務會計記賬及財務管理功能，為中小企帶來數碼化的財務管理新體驗。

無程式碼系統開發平台YOOV PLUS 助中小企實現低成本數碼改革

數碼化可讓日常營運流程更輕鬆，然而中小企往往資源有限，無程式碼系統開發平台YOOV PLUS便有助企業以低成本進行高效益的數碼改革。由優科互聯網科技（香港）有限公司設計的YOOV PLUS靈活度高而且容易操作，用戶無需任何編程知識，簡單幾步即可創建應用程式和自動化工作流程。除此之外，用戶亦可選用平台內的預設模組如客戶關係管理、銷售及採購、項目管理等，進一步客製化系統。獲得商業方案（中小企業）金獎不但認可了YOOV團隊的努力，同時提升了品牌的知名度，在業務發展上迎來更多的機遇。YOOV正計劃拓展大灣區、馬來西亞及新加坡等地區的市場。

YOOV PLUS靈活度高而且容易操作，用戶無需任何編程知識，簡單幾步即可創建應用程式和自動化工作流程。

2023香港資訊及通訊科技獎開始接受報名

香港資訊及通訊科技獎（Hong Kong ICT Awards）由2006年舉辦至今，是本地資訊科技界的年度盛事。獎項除給予得獎者鼓勵和肯定外，亦有助其產品打進國內外市場。今屆香港資訊及通訊科技獎共設八個獎項類別，並已經開始接受報名。數碼娛樂獎、金融科技獎、資訊科技初創企業獎、商業方案獎、智慧生活獎、智慧出行獎及智慧市民獎截止報名日期是6月28日，而學生創新獎截止報名日期是7月5日，歡迎不同範疇的科技人才參加。比賽詳情：https://www.hkictawards.hk/

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