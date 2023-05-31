特約內容

【HKICT Awards】金融科技應對商業需求　打造更優質服務

撰文：王玥晨
出版：更新：

為滿足變化不斷的商業和社會需求，企業不斷尋求創新。例如金融界利用人工智能、大數據和區塊鏈來解決金融服務中具挑戰性的問題，新興科技亦有助商業及公營機構與中小企業提升營運效率。以下為大家介紹六個於2022香港資訊及通訊科技獎分別獲得金融科技獎與商業方案獎的項目，了解他們如何在獲獎後持續發揮創意，為創科發展帶來裨益。

「人工智能課程推薦」應用平台　結合大數據與AI培訓員工

一間成功的保險公司，除了提供多元化的產品，更需要擁有專業知識和優質服務態度的財務策劃顧問，為客戶提供最全面的服務及保障。獲得金融科技大獎及金融科技（銀行業務、保險及資本市場）金獎的友邦保險（國際）有限公司（友邦香港及澳門）(AIA) 研發了「人工智能課程推薦」應用平台，結合大數據分析及AI人工智能，針對財務策劃顧問的個人背景及業務拓展策略，推薦個人化的培訓課程。營業單位主管更可透過平台了解其團隊成員的學習進度，目的是不斷提升財務策劃顧問團隊的專業水平，為客戶提供更優質的服務。團隊表示，AIA將繼續以科技為客戶提供最優質的服務和體驗，對社會的持續發展作出貢獻。

「人工智能課程推薦」應用平台結合大數據分析及AI人工智能，針對財務策劃顧問的個人背景及業務拓展策略，推薦個人化的培訓課程。

Liquid企業可驗證數碼憑證　有效保障私隱

近年詐騙個案高企，PaySmart Capital認為主因是詐騙者透過不法手段取得敏感性個人資料，故他們創立「Liquid企業可驗證數碼憑證」。在LIQUID區塊鏈架構下，企業只需分享必要的相關信息，有效保障私隱，同時實現數據自主。獨創的企業可驗證數碼憑證（CDVC）向全球企業提供真實可靠的業務證明。企業可通過批次授權，准許第三方查看來自多方來源的最新業務數據，從而大幅優化開戶流程，以及提升商業貸款申請和年度信用審查的效率。獲得金融科技（監管科技及風險管理）金獎後，團隊更有信心促進香港與大灣區合作，打破不同省市數據流通的局限，令香港企業更易走進大灣區之餘，內地企業亦能藉此跳出國際。

在LIQUID區塊鏈架構下，企業只需分享必要的相關信息，有效保障私隱，同時實現數據自主。

香港國際機場貨運數據平台　提升卓越航空貨運效率

香港國際機場自1996年起成為全球最繁忙國際貨運機場，為持續提升機場卓越的航空貨運效率，香港機場管理局推出了「香港國際機場貨運數據平台HKIA Cargo」。平台連結了業內主要持份者，包括貨運企業、倉庫運輸商、空運貨站、航空公司及監管機構，藉此加強數據互通效益，優化訊息傳送及操作流程，從而提升香港航空運輸及物流業的整體營運效率。此創新設計奪得商業方案大獎及商業方案（商業及公營機構) 金獎。繼開發香港出口貨運及香港海關海空聯運便利計劃數據應用系統後，團隊正積極籌備新單元，包括推行香港進口取貨流程數碼化項目、支援位於東莞的香港國際機場物流園的發展、以及推出香港多式聯運應用系統，目標推動香港空運物流行業數碼化，為香港打造智慧未來。

「香港國際機場貨運數據平台HKIA Cargo」有助提升香港航空運輸及物流業的整體營運效率。

XenseSpace BIM-混合實境方案　推動「建造業2.0」

於工程建設項目中，要讓辦公室和現場的施工團隊看法一致是極大的挑戰。奪得商業方案（新興技術）金獎的XenseSpace由XenseTech Limited設計，利用 MR技術可視化建築信息模型（BIM），令工程的協調、生產力和安全表現都有所提升。XenseSpace把建築模型疊加於真實的環境中，使BIM模型與工地現場相結合呈現眼前，有助團隊由規劃到施工階段彼此協調。團隊精益求精，持續改良技術，期望與業界共同推動「建造業2.0」的發展，為行業轉型升級出一分力。

XenseSpace把建築模型疊加於真實的環境中，使BIM模型與工地現場相結合呈現眼前。

中銀香港「雲會計」一站式雲端財務會計記賬及財務管理

全球數碼轉型步伐正進一步加速，為幫助中小企提升競爭力，中銀香港推出「ERP雲服務—雲會計」（雲會計），免費為中小企帶來數碼化財務管理的全新體驗。「雲會計」具備一站式雲端財務會計記賬及財務管理功能，並可直接進行網上轉賬，方便進行支付交易。另外「雲會計」採用網上銀行資訊保安標準保護客戶資料，安全可靠，贏得商業方案（中小企業）金獎確是實至名歸。團隊持續聆聽客戶意見及需求，適時優化「雲會計」及其他服務，提升客戶體驗。未來將繼續深化與各企業客戶的業務合作，通過提升行業專業化及數碼化服務能力，為客戶提供精準及專屬服務方案，滿足需求。

「雲會計」具備一站式雲端財務會計記賬及財務管理功能，為中小企帶來數碼化的財務管理新體驗。

無程式碼系統開發平台YOOV PLUS　助中小企實現低成本數碼改革

數碼化可讓日常營運流程更輕鬆，然而中小企往往資源有限，無程式碼系統開發平台YOOV PLUS便有助企業以低成本進行高效益的數碼改革。由優科互聯網科技（香港）有限公司設計的YOOV PLUS靈活度高而且容易操作，用戶無需任何編程知識，簡單幾步即可創建應用程式和自動化工作流程。除此之外，用戶亦可選用平台內的預設模組如客戶關係管理、銷售及採購、項目管理等，進一步客製化系統。獲得商業方案（中小企業）金獎不但認可了YOOV團隊的努力，同時提升了品牌的知名度，在業務發展上迎來更多的機遇。YOOV正計劃拓展大灣區、馬來西亞及新加坡等地區的市場。

YOOV PLUS靈活度高而且容易操作，用戶無需任何編程知識，簡單幾步即可創建應用程式和自動化工作流程。

2023香港資訊及通訊科技獎開始接受報名

香港資訊及通訊科技獎（Hong Kong ICT Awards）由2006年舉辦至今，是本地資訊科技界的年度盛事。獎項除給予得獎者鼓勵和肯定外，亦有助其產品打進國內外市場。今屆香港資訊及通訊科技獎共設八個獎項類別，並已經開始接受報名。數碼娛樂獎金融科技獎資訊科技初創企業獎商業方案獎智慧生活獎智慧出行獎智慧市民獎截止報名日期是6月28日，而學生創新獎截止報名日期是7月5日，歡迎不同範疇的科技人才參加。比賽詳情：https://www.hkictawards.hk/

（資料由客戶提供）

智慧城市
資訊科技（IT）
資訊科技
金融科技 FinTech
feed
你可能感興趣