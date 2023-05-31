「青年委員自薦計劃」懶人包｜申請資格·工作內容·面試安排

關心社會，留意時事，又充滿創新諗法的你，點解唔坐言起行？透過「青年委員自薦計劃」，自薦加入不同的政府諮詢委員，將你所想化為實際行動，積極發表你的意見，為公共事務出一分力！今次更邀請兩位自薦委員，跟大家分享委員會工作點滴，以及佢地嘅感想！



只要你是年齡介乎18至35歲的青年人，有志誠心為社會服務、對有關政策範疇有一定認識，並具備良好分析和溝通能力，就可申請參加「自薦計劃」。申請方法非常簡單，只需填妥申請表，並附上文字（不多於600字）或影片／錄音（不長於三分鐘）的自我介紹，以中文或英文闡述自己為何適合獲委任為所選委員會的委員。申請表及具體詳情可參閱民政及青年事務局網頁。申請表可透過網上申請系統、郵寄或親身送遞的方式遞交。

委員會名單出爐 涵蓋部分涉及「八大中心」的相關委員會

每期參與自薦計劃的委員會名單都有所不同，第六期「自薦計劃」的委員會數目更增至20個，各有兩個自薦名額，立即看看你想加入哪個心水委員會。

委員會名單如下︰

（一）人力培訓三方專責小組（航空）

（二）人力資源規劃委員會

（三）工業貿易諮詢委員會

（四）仲裁推廣諮詢委員會

（五）企業支援計劃評審委員會

（六）自資專上教育委員會

（七）非物質文化遺產諮詢委員會

（八）兒童事務委員會

（九）食物及環境衞生諮詢委員會

（十）建造業創新及科技基金督導委員會

（十一）促進母乳餵哺委員會

（十二）香港青年獎勵計劃理事會

（十三）香港船隊運作諮詢委員會

（十四）統計諮詢委員會

（十五）康復諮詢委員會

（十六）郵票設計諮詢委員會

（十七）粵劇發展基金顧問委員會

（十八）碳中和及可持續發展委員會轄下青年及公眾教育工作小組

（十九）樂齡及康復創科應用基金評審委員會

（二十）憲法和基本法推廣督導委員會

20個委員會名單涵蓋多元化的政策範疇，「十四五」規劃確立香港「八大中心」定位，包括國際創新科技中心、中外文化藝術交流中心、國際貿易中心、國際航運中心、國際航空樞紐及亞太區國際法律及爭議解決服務中心。今期參與的委員會，部分與「八大中心」政策範疇相關，相信能讓年青人進一步認識香港在國家整體發展的定位，為香港未來發展作出貢獻。

參與政策討論 以人為本從社區出發

委員會實際上有什麼工作？相信大家都很想了解更多！兩位自薦委員張璟瑋(Jason)及洪維澧(William)，分別透過第四期自薦計劃加入了「保育歷史建築諮詢委員會」及「降低食物中鹽和糖委員會」，他們運用自己的行業知識，主要在委員會會議中就相關政策發表意見。曾於藍帶國際烹飪學院(倫敦)學習法國料理的William說：「我會根據自己在飲食業和市場營銷方面的經驗，在委員會會議上提出一些有趣的活動建議，希望向本地消費者推廣低鹽低糖的飲食習慣。」William亦參與委員會宣傳片和聲帶的拍攝和錄音，他以廚師身份，分享低鹽和低糖食譜，以創新的手法，向市民推廣健康飲食。

除了在會議室討論政策，委員有需要時亦會進行實地考察。身為工程師的Jason曾在委員會中參與活化歷史建築夥伴計劃的評選工作，評選前會先進行實地考察，了解當區文化和需要，Jason表示工程技術固然重要，但從社會區出發，以人為本，才是活化保育的一大宗旨。

跨界別合作擴展人脈 豐富人生閱歷

委員工作雖屬義務性質，但能夠成為委員會的一員是一份榮譽、一種使命。Jason笑言︰「每次行經自己有份參與活化保育的歷史建築項目，都有一份滿足感！」擔任委員能開闊視野，豐富人生閱歷，工程界出身的Jason認為，委員會由不同界別的成員組成，例如：法律界和社福界等，能夠與他們合作，理性討論，藉此擴充人脈，得著甚深。William亦表示︰「委員會十分重視每個人的想法及意見，大家目標一致，都希望能令香港變得更好。」

回顧與分享

過往「自薦計劃」反應踴躍，如何在眾多參加者中脫穎而出，獲得委員一席位？Jason及William一向秉持服務大眾及貢獻社會的態度，William在外地學習烹飪時，已了解到當地對低鹽和低糖飲食的關注，他希望將此健康飲食生態帶來香港市場，抱著服務社區的熱誠參加「自薦計劃」，最終成功加入「降低食物中鹽和糖委員會」。William︰「面試時要有自信，樂於與人分享。」Jason補充，平常多留意相關政策及發展，都對準備面試很有幫助！

第六期「青年委員自薦計劃」

申請日期︰即日至6月29日

申請表格及詳情︰www.hyab.gov.hk

第六期「青年委員自薦計劃」宣傳海報

民政及青年事務局（民青局）局長麥美娟於去年九月十七日在東涌社區聯絡中心與經「青年委員自薦計劃」獲委任至民青局轄下及與大嶼山發展相關的政府諮詢組織的青年委員會面。圖示麥美娟（中）和民青局副局長梁宏正（右一）與青年委員交流。