「青年委員自薦計劃」懶人包｜申請資格·工作內容·面試安排
關心社會，留意時事，又充滿創新諗法的你，點解唔坐言起行？透過「青年委員自薦計劃」，自薦加入不同的政府諮詢委員，將你所想化為實際行動，積極發表你的意見，為公共事務出一分力！今次更邀請兩位自薦委員，跟大家分享委員會工作點滴，以及佢地嘅感想！
只要你是年齡介乎18至35歲的青年人，有志誠心為社會服務、對有關政策範疇有一定認識，並具備良好分析和溝通能力，就可申請參加「自薦計劃」。申請方法非常簡單，只需填妥申請表，並附上文字（不多於600字）或影片／錄音（不長於三分鐘）的自我介紹，以中文或英文闡述自己為何適合獲委任為所選委員會的委員。申請表及具體詳情可參閱民政及青年事務局網頁。申請表可透過網上申請系統、郵寄或親身送遞的方式遞交。
委員會名單出爐 涵蓋部分涉及「八大中心」的相關委員會
每期參與自薦計劃的委員會名單都有所不同，第六期「自薦計劃」的委員會數目更增至20個，各有兩個自薦名額，立即看看你想加入哪個心水委員會。
委員會名單如下︰
（一）人力培訓三方專責小組（航空）
（二）人力資源規劃委員會
（三）工業貿易諮詢委員會
（四）仲裁推廣諮詢委員會
（五）企業支援計劃評審委員會
（六）自資專上教育委員會
（七）非物質文化遺產諮詢委員會
（八）兒童事務委員會
（九）食物及環境衞生諮詢委員會
（十）建造業創新及科技基金督導委員會
（十一）促進母乳餵哺委員會
（十二）香港青年獎勵計劃理事會
（十三）香港船隊運作諮詢委員會
（十四）統計諮詢委員會
（十五）康復諮詢委員會
（十六）郵票設計諮詢委員會
（十七）粵劇發展基金顧問委員會
（十八）碳中和及可持續發展委員會轄下青年及公眾教育工作小組
（十九）樂齡及康復創科應用基金評審委員會
（二十）憲法和基本法推廣督導委員會
20個委員會名單涵蓋多元化的政策範疇，「十四五」規劃確立香港「八大中心」定位，包括國際創新科技中心、中外文化藝術交流中心、國際貿易中心、國際航運中心、國際航空樞紐及亞太區國際法律及爭議解決服務中心。今期參與的委員會，部分與「八大中心」政策範疇相關，相信能讓年青人進一步認識香港在國家整體發展的定位，為香港未來發展作出貢獻。
參與政策討論 以人為本從社區出發
委員會實際上有什麼工作？相信大家都很想了解更多！兩位自薦委員張璟瑋(Jason)及洪維澧(William)，分別透過第四期自薦計劃加入了「保育歷史建築諮詢委員會」及「降低食物中鹽和糖委員會」，他們運用自己的行業知識，主要在委員會會議中就相關政策發表意見。曾於藍帶國際烹飪學院(倫敦)學習法國料理的William說：「我會根據自己在飲食業和市場營銷方面的經驗，在委員會會議上提出一些有趣的活動建議，希望向本地消費者推廣低鹽低糖的飲食習慣。」William亦參與委員會宣傳片和聲帶的拍攝和錄音，他以廚師身份，分享低鹽和低糖食譜，以創新的手法，向市民推廣健康飲食。
除了在會議室討論政策，委員有需要時亦會進行實地考察。身為工程師的Jason曾在委員會中參與活化歷史建築夥伴計劃的評選工作，評選前會先進行實地考察，了解當區文化和需要，Jason表示工程技術固然重要，但從社會區出發，以人為本，才是活化保育的一大宗旨。
跨界別合作擴展人脈 豐富人生閱歷
委員工作雖屬義務性質，但能夠成為委員會的一員是一份榮譽、一種使命。Jason笑言︰「每次行經自己有份參與活化保育的歷史建築項目，都有一份滿足感！」擔任委員能開闊視野，豐富人生閱歷，工程界出身的Jason認為，委員會由不同界別的成員組成，例如：法律界和社福界等，能夠與他們合作，理性討論，藉此擴充人脈，得著甚深。William亦表示︰「委員會十分重視每個人的想法及意見，大家目標一致，都希望能令香港變得更好。」
回顧與分享
過往「自薦計劃」反應踴躍，如何在眾多參加者中脫穎而出，獲得委員一席位？Jason及William一向秉持服務大眾及貢獻社會的態度，William在外地學習烹飪時，已了解到當地對低鹽和低糖飲食的關注，他希望將此健康飲食生態帶來香港市場，抱著服務社區的熱誠參加「自薦計劃」，最終成功加入「降低食物中鹽和糖委員會」。William︰「面試時要有自信，樂於與人分享。」Jason補充，平常多留意相關政策及發展，都對準備面試很有幫助！
第六期「青年委員自薦計劃」
申請日期︰即日至6月29日
申請表格及詳情︰www.hyab.gov.hk