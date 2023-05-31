Gregory Koenig講求自強不息　趙詠賢重視凝聚力

近年香港男子花劍隊在不同國際比賽取得亮麗成績，教練Gregory Koenig（Greg）指比賽場上人人平等，不要未打先輸「心理」，取勝之道是要自強不息。至於香港女子壁球隊在教練趙詠賢的帶領下，勇奪第21屆亞洲壁球團體錦標賽女子團體金牌，作為前港隊壁球運動員多年的趙教練坦言團隊最重要是凝聚力，互相理解和包容才是成功之道。

攝影：鄭子峰



Greg於2018年成為香港男子花劍隊教練。

看中香港劍手潛力 鼓勵投入激情

Greg是前法國花劍代表，退役後輾轉於2018年成為香港花劍隊教練，他直言當時其實不了解香港：「來港執教之前，我對這個地方並不熟悉。只不過在劍擊場上打滾多年，我認識了不少有潛力的香港劍手，亦知道香港有良好的運動發展配套，所以才決定來港執教。」一個在歐洲成長的教練來到亞洲城市執教，定會為香港劍手帶來各方面的轉變，而Greg透露最初的任務卻是令他們重新愛上劍擊：「我剛上任時，覺得運動員對待劍擊欠缺了一份激情，所以我嘗試不同方法令他們盡快重新愛上這項運動。」被問及任務有否成功，Greg笑言若單以成績來看，應該算是成功。

Greg認為香港劍手不比歐洲劍手差，取勝講求自強不息。

運動員要自強不息 永不放棄

張家朗在東京奧運奪得男子花劍金牌，燃點起港人對劍擊的關注，大家亦知道除了張家朗外，香港男子花劍隊還有蔡俊彥、吳諾弘、張小倫、崔浩然和楊子加等好手。雖然劍擊一向是歐洲人擅長的運動，但Greg就指大家都是人，取勝講求自強不息：「以往大家會覺得歐洲劍手在身形及技術上都比較優勝，但我鼓勵香港運動員要努力，不要未打先輸『心理』，任何地方的劍手都有能力成為冠軍。」雖然Greg為人友善，但如果劍手做不到自強不息，這位法國教練直言自己會因而收起笑容：「如果你盡力後仍落敗，我會安慰你、鼓勵你，但如果你因為對手太強而害怕，我便會對你不客氣。勝利只是結果，更重要的是過程中的每一次堅持，只要你不放棄，便能成就將來的成功。」

吳諾弘（左）十分敬佩Greg的工作態度。

訓練重質不重量 敬佩工作態度

除了心靈雞湯外，Greg為花劍隊的訓練模式亦帶來改革，他主張重質不重量，而且堅持做到技術、體能和運動心理的全面發展。他亦會按照劍手的不同性格作出相應的相處模式和訓練內容，故吳諾弘亦感謝教練道：「Greg除了帶領我們日常的訓練外，很多劍擊隊的行程都由他一手包辦，例如比賽和集訓的地方。當他擁有這麼大的工作量時，在各方面仍能掌控得十分好，令我相當敬佩。」

Greg未來會繼續帶領花劍隊出戰，爭取好成績。

繼續帶領運動員為港爭光

2022年，張家朗分別於花劍世界盃和世界劍擊錦標賽贏得男子花劍金牌和銅牌，而新生代的鄭鐵男則於世界青少年劍擊錦標賽成為冠軍。男花能屢創佳績，Greg無疑是功臣之一，而他亦表示短短五年已經跟他們建立緊密的關係，會繼續帶領花劍隊在國際體壇爭取好成績，為港增光。

不論是做球員或是教練，趙詠賢都能取得好成績。

趙詠賢打而優則教 視了解為首要任務

講到香港近代的壁球發展，不能不提「趙詠賢」這個名字，因為球員時代的她獲獎無數，2002年亞運會更擊敗馬來西亞傳奇妮高成功摘金。掛拍改任教練後，她亦帶領香港女子壁球隊屢獲殊榮，例如2022年在亞洲壁球團體錦標賽奪得女子團體金牌，是打而優則教之絕佳例子。對於現時的教練身份，趙詠賢形容：「教練是將自己的所學所識盡量傳授給運動員，以及陪伴她們訓練和成長，幫助他們進步，從而達到他們自己所想的目標。」至於自己擔任教練的經驗，她直言是仿傚自己以前的教練，以及透過參加香港教練培訓委員會舉辦的課程增長知識。

香港女子壁球隊能於團體賽有出色表現，趙詠賢（右二）表示凝聚力是重點。

團隊賽屢獲殊榮 關鍵在於凝聚力

運動員和教練要互相了解，運動員之間亦然。趙詠賢麾下的香港女子壁球隊經常在團體賽有出色表現，她指出凝聚力是成功的關鍵：「如果團體賽要有好成績，最重要是球隊的凝聚力，大家的目標要一致，對自己和對隊友的信心亦要充足。我經常告訴她們要包容大家，不論是彼此最好的一面或是最差的一面，都要互相去接受和尊重。」除了團隊要有凝聚力，趙教練強調球員個人的心理同樣重要，以自己過往的經驗而言，她表示做球員不能害怕失敗：「勝負只是比賽的一部分，最重要是別害怕失敗，你講求的是進步。如果你每次都有進步，代表距離成功不遠矣。」

湯芷穎（左一）坦言趙詠賢（左三）成功改變了自己情緒化的態度。

軟硬兼施改變球員身心

趙詠賢不但看待勝負的觀念跟Greg相似，就連教導方式亦是。她形容自己的執教風格是軟硬兼施，加上她已執教同一班球員多年，所以清楚知道甚麼情況要用甚麼方法幫助她們成長。湯芷穎更透露趙教練不但傳授技術了得，就連改變球員觀念亦同樣擅長：「我以前比較情緒化，經常執著於自己打得差的地方，但教練對我循循善誘，現在我學懂怎樣欣賞自己。」

趙詠賢（右一）希望將香港的壁球傳統代代相傳下去。

港隊打法特別 趙詠賢冀代代相傳

放眼未來，趙詠賢著重「傳承」二字，她認為香港獨有的壁球風格要代代相傳下去：「香港球手的身體素質和力量可能不及外國球手，但我們很靈活，而且很聰明，這個打法十分特別，並不是其他球隊能做到的事。香港隊亦不會認輸，大家都有堅毅的精神，所以我希望這些優秀的特質能一代傳一代。」

香港教練培訓委員會主席（2021-2023）余國樑感謝一班本地和海外精英教練為香港運動員的付出。

運動員有所突破 余國樑感謝教練付出

香港運動員近年在不同項目的個人賽和團體賽都能站上頒獎台，背後為他們指引道路的教練扮演相當重要的角色，例如全年最佳教練獎（個人項目高級組）得主Greg和全年最佳教練獎（團體項目高級組）得主趙詠賢。香港教練培訓委員會主席（2021-2023）余國樑就此感謝一班本地和海外教練的付出：「香港運動員近年在很多國際賽事取得突破性的成績，他們的教練和支援團隊功不可沒。除了本地培訓的教練外，香港亦會邀請海外優秀教練協助培訓精英運動員，令香港的體育發展不斷向前。」

賽馬會香港優秀教練選舉

賽馬會香港優秀教練選舉於1993年首辦，旨在表揚教練在體育工作上所付出的努力及貢獻。選舉於每年12月接受提名，並在頒獎典禮上公佈結果。選舉共設7個獎項，包括全年最佳教練獎、精英教練獎、最佳隊際運動教練獎、優秀服務獎、最佳教練培訓工作者獎、社區優秀教練獎及學校優秀教練獎，由香港教練培訓委員會所委任的選舉評審團選出。