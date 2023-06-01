【緊貼消費券優惠】轉會即賺HK$100，識揀一定揀BoC Pay！

第二期消費者券派發在即，今次仲講到明有得「轉會」，BoC Pay就率先出招公佈咗勁多優惠！「勁賞全城PAY！」絕對唔係口號咁簡單，囊括現金獎、理財同消費優惠，買到邊，着數掃到邊！



今次為大家精選咗3大激抵優惠，幫你賺盡不同獎賞，等你唔洗左計右計咁煩惱！

獎賞1 – HK$100現金獎賞齊齊袋

無論你係新登記轉會用BoC Pay拎消費券，定係現有BoC Pay消費券用戶，都可以賺HK$100！簡單啲講，未用BoC Pay登記消費券嘅客戶，唔洗諗即刻轉會，就有額外多HK$100畀你；舊客戶亦都唔洗左計又右計，躺平都有錢賺！

獎賞2 – #加碼理財賞 總值高達HK$5,000

新一期消費券點部署先最精明？就係拎完HK$100現金賞後，再拎埋呢HK$5,000加碼理財賞！

一、精明儲錢 港元定存特優年利率高達3.5%

多咗HK$2,100消費，平時嘅使費咪可以儲起，但儲錢都要儲得精明！中銀香港「港元新資金特優定期存款」，儲3個月賺少少去旅行又得，放夠一年仲有高達3.5%特優存款年利率！

透過中銀香港網上或手機銀行，以「合資格新資金結餘」HK$10,000或以上，開立「港元新資金特優定期存款」，享以下特優年利率：

二、安心出遊 投保旅遊保險及家居保險 低至6折

去旅行想安心，最緊要係有一份旅遊保險，投保「環宇智選旅遊保障計劃」或「大灣區旅遊保障計劃」，仲有低至6折保費優惠；出咗遠門又心掛掛屋企嘅話，投保埋「周全家居綜合險」就玩得更安心，首年保費75折！首100位合資格客戶成功經網上渠道投保，仲有機會經BoC Pay拎到HK$100百佳超級市場電子現金券。

另外投保中銀集團人壽保險有限公司「目標三年網上儲蓄保險計劃（港元保單）」可享首年保費折扣優惠，以及有機會享額外港幣500元百佳超級市場電子現金券。

(活動推廣期為2023年7月16日至2023年8月31日)

三、外匯兌換額外現金賞高達HK$2,300

合資格客戶透過中銀香港手機銀行兌換外幣，有機會享高達HK$2,300兌換現金獎賞，無論兌換外幣出遊，定係投資都有着數喇！

(推廣期由2023年7月1日至2023年9月30日)

四、信用卡優惠

只要在推廣期結束前持有或開通合資格有效中銀信用卡，即賞你信用卡8,000積分！透過BoC Pay於各大商戶抵銷簽賬 (基本兌換率：250分=HK$1)，積分當錢使！客戶更可享驚喜星期五及持卡年期優惠以作兌換(優惠兌換率低至：160分=HK$1)。

(活動推廣期為2023年6月1日至7月31日)

五、股票買賣HK$1佣金優惠

現有的合資格證券客戶，透過中銀香港網上或手機銀行或自動化股票專線交易股票，推廣期内的首筆港、美、A交易享HK$1佣金優惠。

(推廣期由2023年7月1日至8月31日)

六、跨境匯款HK$0手續費

用BoC Pay以智能賬戶進行的首筆跨境匯款至内地銀行賬戶，可獲全數手續費回贈，即係HK$0手續費啊！

(活動推廣期為2023年6月1日至7月31日)

咁全面嘅優惠，無論係購物、存款、投資定儲下錢都有最抵嘅優惠畀你揀！

獎賞3 – #閃購優惠3重奏

第一重 立減優惠：於2023年5月29日至6月2日期間，用BoC Pay於7-Eleven便利店買滿HK$30即減HK$10；於萬寧門市買滿HK$300即減HK$50！記住BoC Pay立減優惠唔使領券就用得，消費滿指定金額直接扣減。

第二重 一元閃購：BoC Pay獨家閃購優惠，只需HK$1就可以於指定商戶入手多個人氣產品，記得每日10點準時開搶，手快有手慢無，閃購優惠詳情可通過BoC Pay介紹頁面查看。

下一期閃購優惠陸續有來，優惠更加震撼，同埋只限BoC Pay消費券用戶，密切留意有乜優惠咁正！

第三重 人氣飲食、商戶優惠：買滿HK$50即減HK$5！千祈唔好錯過！

立即下載BoC Pay登記消費券：

App Store：bit.ly/3qg329b

Google Play：bit.ly/43eJ3q3

優惠詳情：bit.ly/43lPXd5

提示：借定唔借? 還得到先好借！

儲值支付工具牌照編號：SVFB072

(資料及相片由客戶提供)