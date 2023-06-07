【HKICT Awards】初創企業完善智慧生活　學生以創意思維關心社會

創新能力是現今社會成功的關鍵因素之一，為增強學生的創造力和創新思維，學校課程愈來愈重視STEM元素，致力打造創科人才庫。另一方面，新晉初創企業實力亦不容忽視，促進香港發展成為智慧城市及國際創科中心。以下為大家介紹六個於2022香港資訊及通訊科技獎分別獲得資訊科技初創企業獎與學生創新獎的項目，一同了解他們如何改善大眾生活。



全環控智能移動水耕種植機 提倡環保安全水耕文化

想體驗外國流行的「Farm to Table」，不妨一試由Farmacy HK研發的「全環控智能移動水耕種植機」，可以讓都市人即時品嚐新鮮蔬菜。獨立溫室配合全自動化和模塊化系統配置，為農作物提供最佳的生長環境，比傳統耕作節省九成以上用水，而且因種植空間密封而無需使用殺蟲劑。Farmacy採用「去中心化」模式，直接在零售點設種植機，為連鎖超級市場、餐廳、酒店、私人會所、學校及家庭生產多達五十款農作物。這些農作物既安全，又以可負擔的價格出售。此研發贏得資訊科技初創企業大獎及資訊科技初創企業（社會貢獻）金獎，的確實至名歸。Farmacy致力優化城市農業生態系統，目標是開拓更多海外市場，包括澳洲、阿聯酋及新加坡等，發掘新商機。

Farmacy研發的「全環控智能移動水耕種植機」提倡環保安全水耕文化。

非入侵性汗液傳感貼膜 實時監測健康

汗水的作用除了降溫，原來還可以實時監測運動員健康。來自香港科技大學的PointFit Technology Limited，設計出一個能監察運動員肌肉疲勞的汗液傳感系統Point Fit，並獲得資訊科技初創企業（硬件與設備）金獎。Point Fit以超薄的抗菌納米薄膜進行監察，配合手機應用程式，即可監測肌肉疲勞情況及實時觀察運動員的壓力水平，了解其身體狀態，避免過度操練。團隊於參賽期間得到了不少創科業界人士的專業意見，並於技術及生產營運上不斷改良，繼續完善產品開發。

Point Fit以超薄的抗菌納米薄膜進行監察，配合手機應用程式，即可監測肌肉疲勞情況及實時觀察運動員的壓力水平。

SleekFlow 一站式管理所有即時訊息

網購早已成為港人生活的一部分，消費者追求個人化、具互動性的購物體驗。獲得資訊科技初創企業（軟件及應用程式）金獎的全管道社交商務軟件SleekFlow由Travis Group Limited設計，能協助企業一站式處理顧客查詢、群發推廣訊息、管理訂單、收取款項、分析消費途徑等，而且能夠接合電子商務及支付平台，建設優質的一對一顧客體驗。Travis Group Limited業務遍佈各地，團隊一方面持續拓展海外市場，同時加入人工智能 (AI) 功能，提升現有服務水平。

SleekFlow AI可以協助真人客服，從內建知識庫即時抽取答案、提示及推薦準確答覆，還可以潤飾回覆內容，有效避免拼寫和語法錯誤，提高品牌的專業性。

人機互認知的機械人協作製造系統 推動香港再工業化

隨着科技發展，人機協作模式有助解決傳統生產面對的困難與機械人靈活度不足的問題。為實現最佳化的生產力，香港理工大學團隊設計出基於人機互認知的機械人協作製造系統，並獲得學生創新大獎及學生創新（大專或以上）金獎。團隊將AI領域的算法模型遷移到複雜的工業場景中，系統集成了虛擬現實的任務規劃及視覺數據的動態引導，並增強了協作式機器人的人工智慧和擴增實境 (AR) 信息共享，以便利的方式提供人為監督的控制方法。雖然系統處於概念階段，但團隊表示得獎是一大肯定，希望系統能融入社區不同部分。

人機互認知的機械人協作製造系統有效改善雙方的協作效率。

智能晾衫架智識收 解決日常家居煩惱

香港天氣潮濕多雨，加上收晾衣服時有意外發生，為提升家居安全，解決雨天晾衣服的煩惱，中華基督教會協和小學的三位學生設計出「智識收」，並獲得學生創新（小學）金獎。「智識收」以光敏及濕度傳感器運作，同時配合Micro:bit編程設計及App Inventor、雲端形式，當戶外晾衣架遇上雨水時便會自動收衣服，用家亦可透過手機應用程式遙控開關晾衣架。團隊憶述製作過程遇到各種挑戰，透過不斷改良升級，例如加設太陽能板，令設計更完善。

中華基督教會協和小學的三位學生設計出「智識收」，解決雨天晾衫的煩惱。

樂活「腦」友：認知障礙長者混合實景復康活動應用 智能引導患者運動

為幫助認知障礙症患者多動腦筋，治療師一般會為他們準備不同類型的訓練活動，但疫情阻礙了社交活動，令不少患者情況變差。有見及此，兩位來自德瑞國際學校的學生設計出「樂活『腦』友: 認知障礙長者混合實景復康活動應用」，以虛擬實景（VR）應用程式，讓用家通過使用者的設置、沉浸式的虛擬環境和個人化內容，隨時隨地進行客製化復康活動，達到每日固定體能、認知與腦力訓練，預防並減緩認知障礙症。團隊以此項目獲得學生創新（高中）金獎，未來會繼續朝着照顧高齡化社會中日益增多的長者、協助全球認知障礙長者減緩病情這目標發展。

德瑞國際學校的學生設計出「樂活『腦』友: 認知障礙長者混合實景復康活動應用」，設計起源為幫助患有認知障礙的長者因居家抗疫而減少了社交活動的機會，隨時隨地進行客製化復康活動。

2023香港資訊及通訊科技獎開始接受報名

香港資訊及通訊科技獎（Hong Kong ICT Awards）由2006年舉辦至今，是本地資訊科技界的年度盛事。獎項除給予得獎者鼓勵和肯定外，亦有助其產品打進國內外市場。今屆香港資訊及通訊科技獎共設八個獎項類別，並已經開始接受報名。數碼娛樂獎、金融科技獎、資訊科技初創企業獎、商業方案獎、智慧生活獎、智慧出行獎及智慧市民獎截止報名日期是6月28日，而學生創新獎截止報名日期是7月5日，歡迎不同範疇的科技人才參加。比賽詳情：https://www.hkictawards.hk/

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