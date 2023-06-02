化身環保潮人！港燈「綠得開心計劃」同你實踐智「型」碳中和

近年全球都興起永續環保的意識，但談及「碳中和」卻只想起簡約、不浪費、走塑等形容詞，與型及潮這些字眼甚至扯不上關係。為了擴闊大家對環保的想像及認識，港燈「綠得開心計劃」於早前在中環街市舉行「綠得開心市集」，以不同藝術品、劇場以至潮人分享等元素呈現出非一般的綠色市集，加深大眾對碳中和的了解並以「智『型』碳中和」為題展開新一年活動，舉辦不同活動，繼續帶大家以至潮、至型的角度去實現碳中和的目標！



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以藝術之名重生《「心」林》展現再生碳匯

「綠得開心計劃」新一年將結合環保、藝術、科技及閱讀等元素，鼓勵市民將低碳潮流融入生活之中。其中，在市集期間的中環街市擺設了一片與別不同的「樹林」，這個名為《「心」林》的藝術品由港燈邀請本地環保藝術家彭淑儀 Agnes所製作。Agnes運用港燈南丫發電廠及社區回收材料，如發電機的鍋爐管、電線、膠樽招紙和紙巾筒等，創作成為充滿生命力的再生樹，把大家眼中的垃圾變成「再生碳匯」。碳匯是儲存二氧化碳的天然或人工「倉庫」，而地球最會儲存二氧化碳的天然倉庫分別為森林、海洋、土壤，希望大眾透過藝術品明白增加碳匯對實現碳中和發揮極大作用，提醒公眾愛惜樹木的重要性，同時亦寓意環保教育要從小開始。

減碳潮人分享日常綠活態度

為了讓更多人以不同角度理解綠色生活最新趨勢及減碳潮流，活動亦邀請了多位減碳新力軍主持分享會介紹如何潮著、潮食、潮住、潮走支持碳中和，其中有買賣二手衫的營運模式、將舊校服舊制服設計成新產品，甚至收集剩食製成寵物食糧及以回收紙皮製成玩具的過程分享，另外3位環保界的重量級人馬：綠惜地球創辦人及總幹事劉祉鋒、長春社總監蘇國賢，世界自然基金會香港分會行政總裁黃碧茵連同港燈集團發展總經理何彥彪，亦分享碳中和的最新發展。

港燈董事總經理尹志田亦聯同4位衣食住行的「低碳潮人」包括Dress Green 余倩韻（Emma）、 Furry Green 梁培煇 （Pirry）、Bread Studio 李昭明（Benny）及2041 Hong Kong 黎琸瑤（Christie） 拍攝宣傳主題的短片， 分享「碳中和」的意義。「計劃」日後將繼續與更多「潮人」合作舉辦不同活動，讓公眾一起潮向「碳中和」!

智「型」碳中和走入學界延續綠色潮流

「綠得開心計劃」繼續於不同頻道及活動加深公衆對「碳中和」的認識，鼓勵公眾持續參與。公眾可透過綠得開心畫廊、網上平台及社交媒體「綠惜電視Green TV」了解最新、最潮支持香港在2050年前實現碳中和的方式。另外「綠得開心學校」、多項「其他學習經歷」活動、「綠色能源夢成真比賽」及「綠得開心大使」計劃 亦將加入更多新元素，與學界攜手實踐智「型」碳中和。新學年活動將於6月中推出，詳情可到綠得開心計劃網站了解更多或到報名專頁查閱及報名。

「綠得開心計劃」

港燈轄下的「智惜用電教育基金」項目，今年以「智『型』碳中和」為主題，向公眾和年青一代推廣能源效益、可再生能源和低碳生活。

查詢：3143 3727

Facebook：「綠得開心計劃」專頁

網址：www.hkelectric.com/happygreencampaign

（資料及相片由客戶提供）