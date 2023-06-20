首屆Super Terminal Expo明年尾亞博館舉行　推動運輸與物流發展

新冠疫情後各類展覽紛紛舉行，其中首屆Super Terminal Expo將於2024年11月登陸亞洲國際博覽館。亞博館與主辦機構英富曼(Informa Markets)代表，昨日（19日）在法國巴黎簽署合作備忘錄，深化機構之間的合作，提升該展覽知名度，促進商機。



機場管理局主席蘇澤光（右二）出席簽署儀式。（亞博館提供圖片）

機管局蘇澤光：進一步鞏固香港國際航空中心領先地位

Super Terminal Expo將向業界展示頂尖解決方案和技術，推動運輸與物流跨行業發展。展覽包括研討會、小組討論和主題演講，英富曼表示，會為與會者提供貨運及客運的最新趨勢、技術和優異案例分享等。這是首次在亞洲舉行的同類展覽，將展示有關推動智慧機場發展的創新意念及科技。

亞博館表示，是次Super Terminal Expo選址亞博館，是基於其地理位置優越，在粵港澳大灣區的中心點，接連香港國際機場，是全球航空專家相聚交流的首選目的地。

機場管理局主席蘇澤光表示，香港致力於推動航空和物流業的創新和發展，該展覽有助彰顯香港致力推動行業發展的決心，進一步鞏固香港作為國際航空、貿易與創科中心的領先地位。

亞博館主席李天柱表示，亞博館具備豐富世界級活動管理經驗，透過專業管理團隊，定必確保Super Terminal Expo順利舉行，他指是次活動首次登陸香港，充分展示國際級機場和會展場地在結合各自獨特優勢時所能實現的協同效應。

英富曼商業發展執行副總裁、國際展覽業協會主席麥高德表示，Super Terminal Expo為業內人士提供了一個不可多得的平台，促進業界互相分享經驗、互相學習、交流和發展。