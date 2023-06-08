康文署下周二起增設54個寵物共享公園　沙田荃灣佔最多【附地址】

想帶寵物外出，將會有更多地方可以選擇。康樂及文化事務署今日（8日）宣布，由6月13日（下周二）起，在全港各區增設共54個寵物共享公園，屆時全港寵物共享公園總數將增至逾170個。

新增的寵物共享公園有35個是開放全個公園供市民帶同寵物進入，新增名單又以沙田、荃灣最多，其次是深水埗和西貢。



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康文署指，自2019年1月推出寵物共享公園試驗計劃，開放轄下六個公園予市民攜同寵物進入，因應計劃反應理想，六個寵物共享公園已恆常化，而當局自2021年2月起，亦在各區增設多個寵物共享公園。

新增場地以沙田最多 逾半可整個公園使用

康文署續指，在諮詢相關地區持份者後，6月13日起，會在全港各區再增設54個寵物共享公園。當中沙田將多六個公園整個或部份區域開放，包括馬鞍山海濱長廊、沙田公園、梅子林路花園、石門遊樂場等。荃灣也會有五個公園將整個或部份區域開放，包括圓環公園、蕙荃路休憩花園等。在這54個公園中，有35個是整個公園都開放予市民帶同寵物使用。

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如反應理想會開放更多場地

康文署發言人表示，在在選擇合適場地作為寵物共享公園時，會考慮各項條件，包括市民對有關設施的需求、場地的面積、位置、配套設施及使用情況等。本署會因應場地實際環境，按需要增設基本配套設施，例如狗糞收集箱和洗手設施等，方便市民及其寵物使用，並會加強場地清潔。

發言人續稱，會考慮市民對新安排的意見，如反應理想，會考慮在將來開放更多的場地讓寵物進入。