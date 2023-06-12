香港創科展｜推動中、小學全方位發展創意　開啟創科普及文化

提到「創科」，大家可能會認為只是小眾的事，與一般人的日常生活毫不相關。然而，創科其實可以與日常生活息息相關，由香港創新基金主辦的香港創科展，正是以比賽的形式培育創科新一代，而參賽的中小學生的作品很多都是從生活出發，用創意解決日常生活的難題。



去年香港創科展的得獎者林家浩（左二）及陳金群（右二）在賽後繼續改善參賽作品，香港創新基金及信和集團創新聯席董事楊孟璋先生（右一）和今年擔任評判的香港數碼港主席陳細明先生（左一）非常欣賞他們延續創科精神。

創科是一個解決問題的過程

隨着科技發展不斷進步，政府在推動創科發展方面不遺餘力。香港創新基金去年創辦香港創科展，以比賽形式推動中、小學生的創科發展。香港創新基金主席黃永光先生指出﹕「香港年輕人一向充滿創意及具備國際視野，近年本地創科人才的創研成果亦於國際比賽中有出色表現。我們深信創科是通向未來之路，並透過『香港創科展』致力提升學生創新思維，同時培育學生探究和解難的能力。我期望更多巿民大眾到場親身感受及體驗，支持同學們發揮無限創意。」

去年首屆香港創科展吸引超過11,000人次入場，反應熱烈，是創科界的盛事。

香港創科展鼓勵中、小學生運用創意和科學解決日常生活問題，今年入圍作品顯示不少參賽同學透過觀察日常生活和關注社會熱門話題，思考如何運用創新科技提出嶄新的解決方案，包括預防疾病、環境保護和節約能源等方面。另外，參賽作品亦反映同學們關心社會，並對傷健人士、獨居長者和長期病患者等弱勢社群持有同理心，希望利用創新意念及科技協助他們應付生活上的挑戰，推動他們融入社區，促進多元共融。

首屆得獎者延續創科精神

去年就讀香島中學的林家浩（Raymond）以「食品鉀濃度降低裝置」奪得首屆香港創科展的高中組金獎，其作品能降低食物的鉀濃度，同時保留食物本身的味道，是腎病患者的一大福音。林同學坦言自己在參加香港創科展的過程中，學識不少創科的應用技巧：「以前我在學校所學的理論較多，而參加香港創科展就令我學識在創科時需要運用的應用技巧。此外，我沒有想過自己的作品能奪得兩項專利。」

至於樂善堂余近卿中學的陳金群（Kelvin）則為殘障人士設計出「舞樂無限」裝置，通過肢體動作「演奏」出不同音調，以舞蹈結合音樂實現大家心中的音樂夢。最終他奪得首屆香港創科展的高中組銀獎，同樣直言自己參賽後獲益良多：「首先，能夠得獎是對我的肯定。其次，我要向不同人士介紹自己的作品，有助改善我的說話和表達技巧。」

林家浩和陳金群的腦海不時想着創科，但兩人對日後的生涯規劃卻有不一樣的想法。今年就讀大學一年級的Raymond奪得金獎和兩項專利後，未有繼續選修創科有關的科目，反而選擇中醫，冀以創科技巧改變傳統的中醫；至於今年即將大學選科的Kelvin坦言仍未選擇好未來的方向，未知應否選修與創科有關的科目，亦未知應選修創科範疇內哪一科。

創科無分領域 只講求「三好」

香港是國際金融中心，很多人直覺創科發展就只有金融科技獨沽一味，不少創科新一代對此均感懊惱，楊孟璋認為：「香港是國際金融中心，不少人認為金融科技是創科界的大戶，但科學發展存在無限的可能性，故此年輕人應朝着自己的興趣發展，利用新想法和新技術去解決問題，這才是成功的法門。」他補充說：「創科不是讀完大學便能完成的事，創科是一個解決問題的過程。」

香港數碼港主席陳細明同樣認為創科條件不在於修讀的學科，而是在於創新精神：「創科在日常生活中已無處不在，所有知識都能應用在創科當中。現時不少創科公司招聘人才，講求好學、好問和好想，即是要有好學不倦的精神和良好的發問技巧，以及在無限制的創科領域當中敢於創新。」

四大互動專區通過遊戲探索科技領域

今屆香港創科展一共接獲約400份來自近120間本地和國際學校、合共約1,200名小四至中六學生和老師提交的作品，而作品主題離不開日常生活，分別圍繞智慧城市及智能家居、醫療及保健、可持續發展及奇思妙想四大範疇。最終有120隊中小學師生隊伍入圍，他們將帶同作品出席6月17至18日於香港會議展覽中心3FG展覽廳舉行的第二屆香港創科展。大家只須於網上預約登記，屆時就可以免費入場參觀，並即場投票，選出「最受歡迎設計大獎」。

此外，今屆設有四大適合親子同樂的互動專區，通過遊戲探索科技領域，包括了解星鏈工程和人造衛星研發的「香港航天科技產業發展」、以創意賦予塑膠第二生命的「波光塑影」、體驗真實賽車駕駛感受的「模擬駕駛體驗區」及運用科學原理製作獨一無二作品的「水凝分子實驗室」。

今屆設有四大適合親子同樂的互動專區，包括了解星鏈工程和人造衛星研發的「香港航天科技產業發展」。

今屆賽事質素甚高，作為評審之一的陳細明亦忍不住「劇透」道：「今次擔任評審令我十分驚喜，因為參加者的質素很高，不論作品的創意、設計和理念均超越他們年齡的水平。」

香港創科展2022-2023詳情

日期：2023年6月17-18日（星期六及日）

時間：上午10時-下午6時

地址：香港會議展覽中心3FG展覽廳

預約登記入場網站：https://reghksciencefair.org.hk/public/reg.php

（資料及相片由客戶提供）