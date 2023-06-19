與時並進！　港鐵今月首推「半職工作」試行計劃　多渠道吸納人才

於香港擁有超過16,000名員工的港鐵公司一向重視人才，關顧員工，提供完善薪酬福利安排，持續在員工培訓方面投放資源，配合員工學習和發展需要，並提供多元化的事業發展機會，確保公司業務可持績發展及幫助員工成長。港鐵與時並進，在員工招聘方面，積極透過各種措施吸納優秀人才，包括今月首度推出的「半職工作」試行計劃，為社區提供就業機會。



半職計劃吸引不同背景求職者加入

港鐵公司表示，將於今月推出「半職工作」試行計劃，希望透過此計劃提供更具彈性的工作安排，在全職工作的編制外為求職者提供多一個選擇，吸引更多求職人士加入港鐵前線車務營運工作，並讓不同背景或家庭崗位的求職者也可投身社會，推動城市前行。

計劃屬試行性質，港鐵會按營運需要，分階段招聘合適的半職職位，包括客務聯絡主任、顧客服務及收益保護主任、車務助理、附例特檢隊隊目、巴士車長等，港鐵表示不會因為推行有關試行計劃而減少全職崗位的數目，亦會定期檢討計劃的成效。

由年初至今，港鐵於各區，包括多個港鐵站內舉辦了多場招聘日，吸引不少求職者即場面試。

多場招聘日「搶人才」 近千名新同事加入

為了「搶人才」，港鐵推出不同招數，包括由年初至今於各區舉辦了超過50場招聘日，今日就有一場招聘日於觀塘舉行，另今月27日及30日分別在東涌站及青衣站亦會有兩場招聘日。港鐵巴士早前更變身為流動招聘站，以更靈活流動的方式「駛」入社區招攬人才。港鐵透露，今年首 5 個月，車務工程及車務營運部門合共招聘了超過870 名全職及兼職的新同事。此外，港鐵亦透過「員工推薦計劃」，鼓勵員工推薦親友加入。

今年二月在輕鐵兆康站備用月台舉辦的招聘日，求職人士更可在輕鐵車廂內即場面試。

多方面留住人才 應用科技提高工作效率

除了持續招聘外，港鐵亦積極透過多方面措施及完善制度去留住人才，當中包括致力透過應用科技優化流程及提高工作效率，務求提升員工投入度。

港鐵亦會按業務需要，為員工設計及制定多元化的培訓及發展計劃，讓員工汲取不同範疇的技能和知識，員工完成個別技能提升訓練和通過考核後更可獲相應增薪，亦為員工提供良好事業發展機會及明確的晉升階梯。同時，港鐵設有退休員工留任計劃，因應不同職位或工種的特殊情況，考慮延遲個別員工的退休安排，以更靈活安排人手並有助經驗傳承。

港鐵巴士變身為流動招聘站，「駛」入社區招攬人才。

提供良好晉升階梯及家庭友善福利 不斷培育人才

福利是不少打工仔求職的考慮之一。作為良好僱主，港鐵薪酬待遇及福利一向具競爭力，港鐵為員工提供非常全面的福利及家庭友善措施，同事及合資格家屬可享免費乘搭港鐵及醫療福利、港鐵員工可使用康體設施齊備的員工會所；除底薪及津貼之外，員工更可享有13個月薪金及年度酌情獎金，另設身心健康假、進修假、婚假、侍產假、16周全薪產假、領養假、恩恤假等，全方位照顧同事於不同人生階段的需要，整體薪酬待遇非常吸引。

港鐵亦一向注重培育人才，會繼續透過學徒訓練及見習技術員計劃，以及港鐵學院培訓更多鐵路專才。

港鐵今日(6月19日)在觀塘舉辦招聘日，聘請技術員/技工、站務主任、列車車長、顧客服務主任、顧客服務及收益保護主任、企業保安警衛。

港鐵持續透過學徒訓練及見習技術員計劃，培訓鐵路專才。

（資料及相片由客戶提供）