香港創科展｜今明免費入場　學生創科作品加互動專區迎創科盛事

第二屆香港創科展今日正式揭幕，今屆除了有120隊中、小學入圍隊伍展示其參展作品，亦有多個互動專區，讓入場人士通過遊戲去探索科技領域，首日已經人頭湧湧。



今明兩日舉辦的第二屆香港創科展人頭湧湧，不少家長陪同小朋友入場欣賞參賽學生的創意發明，齊齊寓學於樂。

創科作品吸引人流 互動專區大受歡迎

第二屆香港創科展首日氣氛非常熱鬧。中、小學入圍隊伍展出的120份作品當中，互動式展品成功吸引入場人士圍觀，成功放慢大家的步伐，不少入場人士都對這些展品背後天馬行空的創作意念深感興趣，而參賽隊伍亦滔滔不絕介紹他們的構思、作品的構造和應用，務求觀眾能對自己的展品和創科領域有更深入的了解。

今年參賽的學生向入場人士介紹創意發明，宣揚環保的理念。

另外，同場設有多個互動專區，分別是了解星鏈工程和人造衛星研發的「香港航天科技產業發展」、以創意賦予塑膠第二生命的「波光塑影」、體驗真實賽車駕駛感受的「模擬駕駛體驗區」及運用科學原理製作獨一無二作品的「水凝分子實驗室」。這四個展區旨在以遊戲介紹科技領域，不論男女老少都樂在其中，願意花時間等候甚至重新輪候再次體驗，可見四個互動專區充滿吸引力。。

不少家長與小朋友一同參與互動專區的「水凝分子實驗室」，利用科學原理，以創意和想像力製作出獨一無二的水凝膠作品。

香港創科展2022-2023詳情

日期：2023年6月17-18日

時間：上午10時-下午6時

地址：香港會議展覽中心3FG展覽廳

預約登記入場網站：https://reghksciencefair.org.hk/public/reg.php

（資料及相片由客戶提供）