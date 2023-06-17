入境處招聘體驗日　零運動地產女員工望跳出舒適圈：不成功會再戰

入境處今日（17日）於屯門入境事務學院舉行招聘體驗日，提供一連串參觀及體驗活動，包括體能測驗、模擬小組討論、戰術訓練場、宿舍等參觀。有約1,000人報名參加，當中500人出席今日的體驗日。



從事地產行業的原小姐今日到來體驗，她說想跳出舒適圈，故來一試。不過她稱從來都不做運動，料體能測驗是「極大挑戰」，對於投考「保持平常心」，若今次投考不成功，未來亦會「再戰」。



+ 20

目標招聘入境事務主任及入境事務處助理員共350人

入境事務處學院院長康凱表示，今次體驗日有約1,000人報名參加，惟因場地有限，當中500人出席今日的體驗日，其他則透過線上參與講座。入境處提供一連串參觀及體驗活動，參加者將即場做體能測驗、模擬小組討論等活動，了解投考程序，以及參觀戰術訓練場、宿舍等，了解入境處的工作性質。

他表示，是次招募職位為入境事務主任及入境事務處助理員，今年目標招聘350人，當中分別80名入境事務主任及260名入境事務助理，期望能吸引更多大學準備畢業的學生加入。

+ 3

戰術訓練場體驗用防暴槍、胡椒噴霧

現場參加者眾多，並分為不同小組體驗投考程序及參觀學院訓練設施。除了即場做體能測驗，參加者亦能參觀學院中的戰術訓練場。場地展示各種裝備及設施，並供參加者親身體驗使用防暴槍、胡椒噴霧、防護盾牌等裝備。

康凱表示，希望透過招聘日聘請到合適的人才，有意投考者需具備良好溝通技巧、紀律、獨立處事、團隊合作能力等，而投考入境事務主任須具備領導才能。他指，是次將放寬予2024至2025年的本科畢業生投考，歡迎他們及早投考及了解個人職業導向，並表示只要完成整個投考程序，於畢業後就能加入相關部門。

從事地產行業的原小姐今日出席入境處招聘體驗日，她表示因從來都不做運動，體能測驗將會是「極大挑戰」。（呂婉怡攝）

地產界原小姐：體能測驗是極大挑戰 做蹲撐立最困難

今日到場的28歲原小姐本身從事地產行業，她說因想跳出舒適圈而計劃投考入境處，透過朋友的經驗及今日前來體驗日了解相關資訊。她表示，是次體驗日打破以往對入境處工作的認識，了解到工作性質比想像中更多元，感到「大開眼界」。

對於體能測試，她說從來都不做運動，因此體能測驗對她而言是極大挑戰，而各項目當中，她認為蹲撐立最困難，因動作要標準，考官亦「執得嚴」。被問及會否擔心投考競爭大，她樂觀表示，將以平常心對待，即使今次投考不成功，將會下次再參加。

今年22歲剛大學畢業的鄒先生表示，掏投考入境事務主任服務香港的市民，稱希望做「有意義嘅工作」。（呂婉怡攝）

大學畢業生擬投考入境事務主任：想做有意義工作

今年22歲剛大學畢業的鄒先生表示，自小對入境處工作感興趣，望投考入境事務主任服務香港的市民，稱希望做「有意義嘅工作」。他指透過今次體驗日能增加更多應試經驗，對未來投考有幫助，如意識到體能動作未夠標準，未來將為投考做更多準備。

從事建造業的30歲陳先生表示，有意轉行是因為覺得公務員工作更穩定。不過他也料體能測試是最大挑戰，如體能考核中的800米跑，並未能在是次體驗日測試，因此需再抽時間練習該項目，而未來亦會在體能方面加強練習。