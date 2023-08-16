好去處｜訴說香港海防故事　沉浸於香港海防博物館的軍事世界

香港海防博物館去年完成大型修繕及更新工程後，博物館以煥然一新的形象重新開放。步入館內不禁讓人處處驚喜，不但常設展覽及史蹟徑注入了新元素，亦配合不同的多媒體製作，加強公眾與展品互動，提升他們認識本地軍事歷史的興趣。而香港海防博物館作為香港唯一以軍事為主題的博物館，除了能加深參觀人士對香港海防和軍事歷史的認識外，更能讓人親身在歷史建築物中感受當時的軍事氛圍。



銘記抗日戰事 香港保衛戰重要防禦地

香港海防博物館由舊鯉魚門軍事要塞改建而成，要塞地勢險要，更見證著軍民保衛家園的事跡。

翻新後，博物館的展覽設有三個部分：「香港海防故事」常設展覽、「鯉魚門炮台」展覽廳，以及專題展覽廳，展出超過730件展品、近540張圖片，及逾70組多媒體及互動裝置，透過動畫、三維地圖、沉浸式影片等多媒體節目，介紹香港歷代防務建置、不平等條約與香港割佔、軍事布局、海港設施、抗日戰爭歷史、義勇軍、多元族裔的軍人及中國人民解放軍駐香港部隊等，並展示有關日本侵華、日軍侵港、香港保衛戰、抗日游擊隊與敵後活動等内容。

香港海防博物館由舊鯉魚門軍事要塞改建而成，它在香港抗日戰事時可說是擔當著一個重要的角色，要塞不但位於扼要的防禦地點，更見證著軍民保衛家園的事跡。

加強參觀互動性 讓人恍如置身歷史中

處於香港這個國際城市，戰爭對我們來說，看似事不關己，但卻有千絲萬縷的牽絆。香港海防博物館將香港保衛戰的歷史呈現出來，讓大家不至遺忘，同時緬懷為守衛香港而犧牲的戰士。

全新常設展覽「香港海防故事」設有11個展覽廳，與抗日戰爭相關的展覽廳由2個增至4個。為了提升市民的參觀體驗，博物館打破以往「時序式」的展示形式，並以「源、防、戰、軍、繫、蹟」6大主題演繹一幕幕的歷史，加入不同的多媒體互動裝置，著重參觀人士與展覽的互動，例如「游擊隊抗日遺址尋踪」三維地圖，觀眾可以透過立體地圖探索游擊隊活動地點的地勢及布局，令他們了解游擊隊的戰略，並吸引他們親身到相關地點考察，進一步了解游擊隊的抗日足跡。

從海防工事發展至香港保衛戰爆發

香港四面環海，自唐代起，香港已有海防和軍事活動。香港扼守珠江口，是往廣州水域的必經之地，英國意識到香港的戰略價值，便致力將香港發展成海軍基地。展廳亦有介紹香港自唐代至清代的防務建置、英治時期的軍事布局、曾到訪香港的著名軍艦，以及香港發展成海軍基地等歷史。

1941年12月8日香港保衛戰正式爆發，面對日軍的入侵，駐港守軍在18日後，於聖誕節當日投降。博物館特意製作一段沉浸式影片訴說這段不能磨滅的歷史，把香港保衛戰每一日的戰事發展和守軍的應對一一展示出來，同時配合特別的燈效，增加觀眾的投入感。其他展覽廳亦有收錄大量退伍軍人、游擊隊隊員及經歷戰爭的市民的口述歷史片段，非常珍貴。

駐港的多元族裔部隊在戰事中亦擔當非常重要的角色，「多元族裔的軍人」展覽廳透過軍事歷史文物、檔案等，數說英國人、華人、印度人和尼泊爾人駐守香港的一點一滴，展品包括早年各族裔軍人的歷史照片及軍服。

「歷代防務建置」展覽廳展示歷代香港海防建置的歷史，包括自唐朝以來香港的防務角色，以及明、清兩朝的一些海防工事。

市民於「海港設施」展覽廳可了解香港發展成海軍基地的經過，展覽廳設有多媒體節目展示多艘曾經到訪香港的著名軍艦。

館內展示日本侵華、日軍侵港、香港保衛戰、抗日游擊隊與敵後活動等內容，有助公眾更深入了解香港珍貴的歷史。

你也想沉浸於這個歷史與軍事世界之中？大家可免費入場參觀香港海防博物館，詳情請瀏覽博物館網頁hk.coastaldefence.museum獲取更多資訊！

香港海防博物館

地點：香港筲箕灣東喜道175號

開放時間：

十月至二月

週一至週三、週五至週日：上午10點至下午5點

三月至九月

週一至週三、週五至週日：上午10點至下午6點

休館：逢星期四（公眾假期除外）、農曆年初一及二

交通：可以從港鐵筲箕灣站步行15分鐘至香港海防博物館。另外，亦可乘搭城巴85號及82X號於海防博物館站下車。

（資料及部分相片由香港海防博物館提供）