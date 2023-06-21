本地魚菜直送｜落單6部曲教學　慶回歸71折一周　包港版築地凍鮮

港府宣布將在香港回歸26周年推出多項優惠和活動，包括於應用程式「本地魚菜直送」購買部份漁農產品可享71折優惠，而提到海鮮，有「港版築地」之稱的香港仔魚市場是最大規模的海產批發市場，不過，香港海鮮業聯合總會主席李彩華稱，「港版築地」一般不設零售，而市民除可以在魚檔購買，亦可透過「本地魚菜直送」app購買到香港仔魚市場凍鮮產品。首次使用「本地魚菜直送」app落單，必須先經註冊，而由註冊、揀貨、落單到付款，以下6個步驟一文看清。



李彩華解釋，魚市場本意是批發，或許有個別商戶會有零售，但他不太建議，「一是在商言商，做批發無理由做埋零售；二是魚市場地方好濕滑、好繁忙，如果跣低我哋好大件事。」

香港海鮮業聯合總會：「港版築地」一般不設零售

他呼籲，市民如要買本地魚，可以到自己相熟魚檔的購買，如市民想買凍鮮，則可透過「本地魚菜直送」應用程式購買。他補充，「本地魚菜直送」是由魚統處及菜統處營運，由於漁護署本身已有不少的漁產品，故相關產品不一定來自魚類批發市場。

特首李家超昨（20日）在行會前宣布將在香港回歸26周年推出多項優惠和活動，當中包括於應用程式「本地魚菜直送」購買部分漁農產品可享71折優惠，為期一周。

「本地魚菜直送」app註冊、落單6部曲 付款平台一覽

1.註冊戶口需填寫名字、及日後用來登入的電郵及密碼。



2.選購各項產品



3.選購完畢後結帳



4.可以選擇郵寄到家或在自取點取貨，相關運費會有不同



5.可以選擇用支付寶香港（AlipayHK）、Google Pay、Apple Pay、信用卡及Payme付款



6.填寫聯絡電話及地址後即完成購買



「本地魚菜直送」APP教學

