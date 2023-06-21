三中大校董去信主席　點名批評張宇人目中無人　漠視專責小組報告

中大校董會三名立法會議員包括自由黨張宇人、民建聯劉國勳及工聯會鄧家彪，提出以私人條例草案修訂《香港中文大學條例》，改組校董會、提高校長任命門檻。中大校董會三名校友評議會選任校董今日去信主席查逸超，點名批評張宇人將「謾罵文化」帶入校董會，又強烈不滿修例建議漠視專責小組的報告，甚至要校董會支付草案的相關開支，促盡快召開特別會議。張宇人接受傳媒查詢時表示，無看過信件，亦對信件無興趣。



三名聯署的中大校董分別是楊于銘、林偉雄和郭碧蓮，去信主席查逸超不滿張宇人作為校董的表現。（資料圖片）

三名聯署的中大校董分別是楊于銘、林偉雄和郭碧蓮，他們在信中批評議員張宇人卻「將謾罵文化帶進校董會，經常在議事廳中出言不遜，語帶挑釁」，嚴重打擊大學主管人員團隊士氣，除令校董會成員為之譁然外，校友亦對有此校董同感羞憤。

他們在信中直指張宇人在重組校董會一事上表現目中無人，其呈交上立法會的《私人條例草案》，完全漠視校董會早前經廣泛諮詢、由全體校董會成員通過採納的報告書，堅持在全體校董會成員精簡三分之一的大前提下，維持立法會議員代表人數3名不變，更要求校方繳交這份《私人條例草案》的相關開支，對此表示強烈不滿。

三名聯署校董表示，無法忍受張宇人「屢次以傲慢敵對的態度去破壞會議氣氛」。（資料圖片）

三名聯署校董表示，同意中大作為政府資助大學，需要受到立法會及市民大眾的監察，但無法忍受張宇人「屢次以傲慢敵對的態度去破壞會議氣氛」，期望盡快召開特別會議，並促請三位議員履行校董應有責任，修訂《私人條例草案》內容如實反映中大師生校友在諮詢期內所提出的意見，共同落實校董會重組。