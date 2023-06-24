《良友之聲》出版社70周年堅持出版實體書　社長：促進小朋友思考

出版兒童讀物《良友之聲》的良友之聲出版社成立70周年，由1953年至今仍出版實體刊物，合共有八千多名訂閱者。社長梁熾オ神父表示，實體刊物能加強小朋友的集中力。



顧問陳思華補充，堅持出版實體書遇兩大困難：難以確保內容吸引小朋友及要令家長選擇訂閱實體書，她期望未來與學校合作進一步推廣良友之聲出版社的刊物。



良友之聲出版社6月24日舉行70周年慶祝活動。（石恩彤攝）

實體書促進小朋友思考 經營實體書籍遇困難

良友之聲出版社社長梁熾オ神父認為實體書能加強小朋友的集中力，在《良友之聲》每個專欄的結尾亦會加以題目引發小朋友深度思考。為與電子書競爭，《良友之聲》利用多媒體，例如於網站加以介紹及延伸閱讀，亦利用擴增實境，增加讀者的興趣。

良友之聲出版社社長梁熾オ神父（左）及良友之聲出版社顧問陳思華（右）。（石恩彤攝）

顧問陳思華補充，經營實體書籍有兩個困難。第一，內容要令小朋友睇過一次之後感興趣 ，「小朋友一定會揀電子媒體囉。」因此要令小朋友成為忠實粉絲， 她舉例有小朋友成為忠實粉絲後，與書中角色「做朋友」，來筆問候受傷的小鳥；此外亦要令家長去選擇實體書，「令家長覺得係對小朋友好」，從而吸引家長訂閱實體書給子女閱讀。

陳思華又指，未來希望與學校進一步合作，希望老師可以向家長推薦良友之聲出版社的出版刊物，增加訂閱人數。而且，希望進一步推行「愛心贈閱計劃」，幫助希望閱讀《良友之聲》有需要的小朋友。

紀念70周年出 版社書展推出七本刊物

良友之聲出版社會於書展推出七本刊物，濃縮《良友之聲》專欄的精華內容，預計與以往一樣會增加200至300ｎｉｒ 訂閱者。