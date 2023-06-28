輕鐵、港鐵巴士 7.1全日免費坐慶回歸　建議路線遊屯門元朗打卡點

「七一」假期臨近，政府各界分別推出多項優惠活動慶回歸，其中港鐵透過MTR Mobile舉行抽獎活動，送出7.1萬份免費本地車程（單程票）及26張全年免費車票，獎品總值超過250萬元。而輕鐵及港鐵巴士全日免費任搭，即睇遊覽新界西屯門元朗打卡點路線。



出行「屯元」打卡點 4大建議免費路線

為慶祝香港特別行政區成立26周年，亦是疫情後社會全面復常的首個「七一」假期，港鐵會於7月1日提供免費輕鐵及港鐵巴士服務，當天進出輕鐵站或登上港鐵巴士（不包括東鐵綫範圍的港鐵接駁巴士）時無需拍卡或付車費，即可直接乘搭。不過輕鐵及巴士服務轉乘優惠計劃於當天不適用，出行時記得留意。

趁着免費輕鐵及港鐵巴士，介紹4條「屯元」打卡點路線，供出行市民參考。

打卡點第1站：屯門碼頭海濱長廊

由周冠威執導，劉俊謙、蔡思韵主演的電影《幻愛》，走入屯門取景拍攝，戲內更有大量輕鐵的情節， 因此其中一條路線是電影取景地。

交通方法：屯馬綫屯門站 > 輕鐵507綫 > 屯門碼頭站

可乘搭屯馬綫至屯門站下車，再轉乘輕鐵507綫至屯門碼頭站下車，步行至海濱長廊即可。

打卡點第2站：屯門兆禧運動場

於早前ViuTV《error自肥企画》播出後爆紅的屯門兆禧「籃球 x 平衡車」運動場，場地以藍色、橙色為主，佔地逾4萬平方呎，設有多個籃球場、多用途球場，更有特色平衡車賽道，適合打卡、做運動！

交通方法：屯門碼頭站 > 步行至屯門兆禧運動場

從屯門碼頭站乘搭扶手電梯至海趣坊，穿過天橋到兆禧苑商場停車場上蓋即達。

打卡點第3站：元朗公園

芬蘭童話小說《姆明》自推出以來一直深受歡迎，在芬蘭、日本都有還原姆明谷場景的「姆明公園」。元朗公園內百鳥塔旁的尖頂小屋，由於以磚砌成的牆身及藍色尖頂的小屋，有如姆明小屋似的。

交通方法：屯門碼頭站 > 輕鐵610/614/615綫 > 水邊圍站 > 元朗公園

從屯門碼頭站出發，可選乘輕鐵610/614/615其中一條綫，至水邊圍站下車即可看到元朗公園。

打卡點第4站：流浮山泥灘日落X天空之鏡

講起流浮山，除了吃海鮮出名之外，尚有日落景色，引不少人專程到訪打卡。趁潮漲時，大面積的水面反映藍天白雲，成了「天空之鏡」。

交通方法：元朗公園 > 港鐵巴士K65 > 流浮山

從元朗公園乘搭港鐵巴士K65至流浮山總站下車即可。

MTR Mobile抽獎活動送7.1萬單程票 領取方法你要知

另外，MTR Mobile會於7月1日送出7.1萬份免費本地車程，以及26張全年免費車票（機場快綫、高速鐵路、東鐵綫頭等、羅湖及落馬洲站車程除外），總值超過250萬元。