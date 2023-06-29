建造業出盡法寶防中暑　勞工處職安局盼勞資同心助工友防中暑

踏入夏天，我們平日在戶外行幾步已經滿頭大汗，更何需要在戶外地盤工作的工友。為提醒建造業老闆和工友多關注酷熱天氣下工作引致中暑的風險，勞工處和職安局推出「預防在酷熱的工作環境下中暑」推廣活動，日前便到訪協盛建築位於航天城的工地，參觀工地新添置的防中暑設施及裝備，並向前線員工派發防暑清涼用品，推廣預防工作時中暑的信息。

攝影：陳葦慈



以人為本 增設智能防暑設備

今年，航天城工地除了原有的防暑設施，如風扇、清涼飲用水及休息站外，還添加入了不同的新元素，以應對暑熱天氣。協盛建築執行董事黎偉明表示：「我們從工人角度出發，在『關愛涼亭』的頂部和天花加裝了灑水噴霧器和智能感應，灑水噴霧器可手動開關；當温度達攝氏34度時，灑水噴霧系統會自動啟動，令涼亭頂部做到隔熱不吸熱，而天花則噴出清涼霧氣，讓工友休息降溫。」

地盤添置的「關愛涼亭」在暑熱日子發揮有效的降溫功能。在涼亭下量度溫度，發現單單遮蔭已可降溫2至3度，再配合灑水噴霧和風扇，降溫能力甚至可達5至7度。「關愛涼亭」內更貼心為工友設置多個USB和USB-C充電插頭，讓工友一邊乘涼，一邊為便攜風扇和手機充電。

黎偉明表示：「第二代『關愛涼亭』加入灑水噴霧器和智能感應，降溫效能大大增加。為了配合香港減排目標，第三代涼亭會加裝太陽能板，以做到自給自足。」

他又指公司與各級承判商早已安排好工作暑熱警告的應對安排，例如在內部通訊軟件中加入即時工作暑熱警告資訊，當警告生效，可於最短時間內通知前線工匠。

勞工處副處長馮浩賢（右二）和職安局總幹事游雯（中）擔任活動的主禮嘉賓，並一同為工友派發物資。

協盛建築執行董事黎偉明指，新一代關愛涼亭的頂部和天花加裝了灑水噴霧器，令涼亭頂部做到隔熱不吸熱，而天花則噴出清涼霧氣，讓工友休息降溫。

工友：防中暑提升工作效率

除了關愛涼亭外，協盛建築亦為工友提供製冰機、太陽傘和遮光布等防中暑設施。園藝工友Kelvin表示：「公司提供的設備能降低工作環境的溫度，對長時間在戶外工作的工友幫助很大，亦能提升工作效率。」

園藝工友Kelvin（左）認為公司提供的設施比自備的工具更能防中暑。

地盤分判商代表阿聰表示，近年天氣愈來愈熱，作為分判商需主動派發防中暑物資給工友，以預防工友在工作期間中暑。目前，行業面對人手短缺，工友安全健康更為重要。分判商作為工友和建築公司之間的橋樑，會向建築公司反映工友在職安健上的意見，一齊協商以解決問題。他說：「這次防中暑活動，大家都十分支持。工友反映便攜風扇有用，於是我們便申請了勞工處同職安局合作的資助計劃去購買有關風扇。今日還派發了清涼巾和冰凍涼茶予工友，大家都非常高興。其實，大家事前做好防中暑的準備是最重要。」

地盤分判商代表阿聰表示，我們會主動派發防中暑物資給工友，以預防他們在工作期間中暑。

防暑「救命卡」傍身

勞工處副處長馮浩賢表示：「處方今年推出《預防工作時中暑指引》，希望提醒僱主和僱員多關心預防中暑這課題，而指引亦提出不同防暑措施供業界參考。」

他欣賞工地能為工友提供多項防中暑的設施，並表示辦法總比困難多，希望業界能發揮創意，為防中暑工作推出更多實用到位的良好作業。

職安局總幹事游雯鼓勵工友做好防暑準備，多飲水，善用降溫裝備，包括防曬用品，便攜風扇等。她又介紹局方為回應工友意見而特別印製的防中暑資訊「救命卡」，列出中暑的多項徵狀和概述中暑的基本處理方法。她表示：「各位工友記得開工帶備一張『救命卡』，一卡傍身，熱天開工至安心。」

職安局特別印製防暑資訊「救命卡」，內有中暑徵狀、防中暑注意事項和處理中暑貼士等實用資料。

（資料及照片由客戶提供）